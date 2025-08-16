Český talent řádí. Valdmannová smetla nasazenou jedničku a zahraje si o titul

DNES, 16:45
Aktuality 6
ITF VIGO - V parádních výkonech pokračuje na turnaji ITF W35 ve španělském Vigu Vendula Valdmannová (17). Česká juniorka smetla v semifinálovém duelu nasazenou jedničku, domácí Marinu Bassolsovou (25), jednoznačně 6:2, 6:1 a zahraje si o svůj první titul na okruhu s Američankou Carol Leeovou.
Vendula Valdmannová předvádí ve Španělsku výborné výkony (@ John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia)

Bassolsová – Valdmannová 2:6, 1:6

Až do letošního Wimbledonu bylo jméno Venduly Valdmannové většině tenisové veřejnosti prakticky neznámé. Mladičká Češka na sebe v All England Clubu výrazně upozornila jak v pavouku juniorské dvouhry, tak čtyřhry. V singlu došla do semifinále, kde podlehla pozdější šampionce, Slovence Mie Pohánkové, v deblu si spolu s Američankou Kristinou Pěničkovou získala titul.

Že se v žádném případě nejednalo o shodu náhod, potvrzuje mladá Češka i na probíhajícím turnaji ve španělském Vigu, kde už došla do finále. V semifinálovém duelu Valdmannová jasně přejela nasazenou jedničku a bývalou 105. hráčku světa, Španělku Marinu Bassolsovou, za hodinu a 12 minut 6:2, 6:1.

Češka přitom nevstoupila do zápasu vůbec dobře, když ztratila úvodní dvě hry. To však bylo v úvodním dějství vše, co své o sedm let starší soupeřce dovolila.

Ve druhém setu nadvláda české juniorky pokračovala. Domácí tenistka se na čestný game zmohla za stavu 0:3, tím pro ni však jakákoli pozitiva končila.

Valdmannová na své cestě do finále přišla o dva sety, paradoxně v prvním a druhém kole. S žebříčkově výrazně lépe postavenými soupeřkami – ve čtvrtfinále Ruskou Feleiovou (326. na žebříčku) a zmiňovanou Bassolsovou (277.) – však měla rodačka z Havířova podstatně méně práce.

Česká wimbledonská šampionka padla. Valdmannovou však čeká velký posun žebříčkem

Valdmannové, která letošní rok začínala jako 967. tenistka světa, v současné době patří 569. příčka, mezi hráčkami do 18 let jí patří 14. pozice, šestá je pak další česká naděje Laura Samson.

O svůj první titul si Valdmannová zahraje s pátou nasazenou tenistkou, Američankou Carol Leeovou, které patří 311. pozice světa. O šest let starší soupeřka české hráčky si zatím na turnaji počíná naprosto suverénně, když neztratila ani set.

Česká juniorka se může v letošní sezoně pochlubit výbornou bilancí 20 výher, oproti osmi porážkám.

Valdmannová si už skalp své finálové soupeřky Leeové připsala ve čtyřhře, kde spolu s Nizozemkou Joy De Zeeuweovou porazily v boji o titul americko-australský debl Carol Leeová, Tenika Mcgiffinová 7:6, 6:2.

Komentáře

6
muster
16.08.2025 17:09
ani BB ani CC, ale VV
tommr
16.08.2025 17:04
Vendula si zítra zahraje o titul jak v singlu tak v deblu ...

V jejím profilu na TP mi chybí datum narození ...
Trojchyba_Mat
16.08.2025 17:08
10. 12. 2007
The_Punisher
16.08.2025 17:37
Ten debl hraje už teď, at ti to neunikne (:
tommr
16.08.2025 18:03
Díky za upozornění ...
Takže Vendula už má titul z debla smile a zítra se pokusí získat i titul ze singlu a tím cenné double. Dnešní deblové finále bylo zároveň i generálkou na zítřejší singlové finále protože se v něm opět střetne s Lee ...
The_Punisher
16.08.2025 18:46
