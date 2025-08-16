Český talent řádí. Valdmannová smetla nasazenou jedničku a zahraje si o titul
Bassolsová – Valdmannová 2:6, 1:6
Až do letošního Wimbledonu bylo jméno Venduly Valdmannové většině tenisové veřejnosti prakticky neznámé. Mladičká Češka na sebe v All England Clubu výrazně upozornila jak v pavouku juniorské dvouhry, tak čtyřhry. V singlu došla do semifinále, kde podlehla pozdější šampionce, Slovence Mie Pohánkové, v deblu si spolu s Američankou Kristinou Pěničkovou získala titul.
Že se v žádném případě nejednalo o shodu náhod, potvrzuje mladá Češka i na probíhajícím turnaji ve španělském Vigu, kde už došla do finále. V semifinálovém duelu Valdmannová jasně přejela nasazenou jedničku a bývalou 105. hráčku světa, Španělku Marinu Bassolsovou, za hodinu a 12 minut 6:2, 6:1.
Češka přitom nevstoupila do zápasu vůbec dobře, když ztratila úvodní dvě hry. To však bylo v úvodním dějství vše, co své o sedm let starší soupeřce dovolila.
Ve druhém setu nadvláda české juniorky pokračovala. Domácí tenistka se na čestný game zmohla za stavu 0:3, tím pro ni však jakákoli pozitiva končila.
Valdmannová na své cestě do finále přišla o dva sety, paradoxně v prvním a druhém kole. S žebříčkově výrazně lépe postavenými soupeřkami – ve čtvrtfinále Ruskou Feleiovou (326. na žebříčku) a zmiňovanou Bassolsovou (277.) – však měla rodačka z Havířova podstatně méně práce.
Česká wimbledonská šampionka padla. Valdmannovou však čeká velký posun žebříčkem
Valdmannové, která letošní rok začínala jako 967. tenistka světa, v současné době patří 569. příčka, mezi hráčkami do 18 let jí patří 14. pozice, šestá je pak další česká naděje Laura Samson.
O svůj první titul si Valdmannová zahraje s pátou nasazenou tenistkou, Američankou Carol Leeovou, které patří 311. pozice světa. O šest let starší soupeřka české hráčky si zatím na turnaji počíná naprosto suverénně, když neztratila ani set.
Česká juniorka se může v letošní sezoně pochlubit výbornou bilancí 20 výher, oproti osmi porážkám.
Valdmannová si už skalp své finálové soupeřky Leeové připsala ve čtyřhře, kde spolu s Nizozemkou Joy De Zeeuweovou porazily v boji o titul americko-australský debl Carol Leeová, Tenika Mcgiffinová 7:6, 6:2.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
V jejím profilu na TP mi chybí datum narození ...
Takže Vendula už má titul z debla a zítra se pokusí získat i titul ze singlu a tím cenné double. Dnešní deblové finále bylo zároveň i generálkou na zítřejší singlové finále protože se v něm opět střetne s Lee ...