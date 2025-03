Český trojlístek jde na nebezpečné soupeře. V Miami začnou Muchová, Nosková a Lehečka

Tři české naděje v pátek vstoupí do letošního ročníku Miami Open a dost možná ani jednu z nich nečeká jednoduchý zápas. Karolína Muchová (28) nastoupí proti trojnásobné šampionce a loňské semifinalistce Viktorii Azarenkové, Linda Nosková (20) bude čelit rozjeté přemožitelce Marie Bouzkové a domácí zástupkyni McCartney Kesslerové a Jiří Lehečka (23) změří síly s veteránem Gaëlem Monfilsem.

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 21. 3.

Češi v akci

Nosková (30-ČR) - Kesslerová (USA) | Court 1 (19:00 SEČ)

Lehečka (26-ČR) - Monfils (Fr.) | Court 7 (19:00 SEČ)

Muchová (15-ČR) - Azarenková (-) | Butch Buchholz (20:30 SEČ)

Muchová vyzve trojnásobnou šampionku

Karolína Muchová je v probíhající sezoně jednou z největších českých nadějí a platí to i pro aktuální turnaj v Miami. Nejlepší Češka v žebříčku dorazila na Floridu po nečekaném debaklu s Igou Šwiatekovou v osmifinále v Indian Wells a zkusí uhájit svou letošní neporazitelnost v úvodních zápasech. Soupeřku rozhodně nemá jednoduchou. Nastoupí totiž proti trojnásobné šampionce a loňské semifinalistce Viktorii Azarenkové. Bývalá světová jednička sice nemá letos dobrou formu, nicméně i tak může být velmi nebezpečná, obzvláště v Miami. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1 a i potřetí změří síly na betonu ve Spojených státech.

Nosková proti rozjeté Američance, Lehečku čeká Monfils

Jednoduchá soupeřka nečeká ani na Lindu Noskovou. Další z největších českých nadějí se po nepovedeném australském létu parádně zvedla a excelovala na únorových podnicích na Blízkém východě. O to překvapivější byla porážka v úvodním zápase v Indian Wells s extrémně se trápící Lulu Sunovou. Proti rozjeté McCartney Kesslerové, která začala v Miami téměř tříhodinovou bitvou s Marií Bouzkovou, rozhodně bude potřebovat lepší výkon. S Američankou, jež prožívá od loňského léta nejlepší období své kariéry, měla potíže už loni na Australian Open. A teď je Kesslerová ještě nebezpečnější.

Rovněž poslední z českého trojlístku Jiří Lehečka může mít v úvodním zápase velké problémy. Loni v Miami ztroskotal hned na Alexeiovi Popyrinovi a letos začne proti Gaëlovi Monfilsovi. Oba aktéři měli skvělé australské léto a po triumfu na jedné z generálek došli do osmifinále Australian Open. Lehečka ovšem dorazil do Miami se sérií tří porážek a v posledních dvou zápasech se prezentoval podprůměrným výkonem. Monfils má v posledních týdnech o něco stabilnější formu a byl úspěšnější i na úvodním Masters sezony v Indian Wells. Jediný předchozí souboj předloni na antuce v Banja Luce jasně ovládl Lehečka, ale teď by mohl mít s francouzským veteránem mnohem více práce.

Páteční program

STADIUM (od 17:00 SEČ)

1. Garciaová (Fr.) - Šwiateková (2-Pol.)

2. Medveděv (7-) - Munar (Šp.) / nejdříve v 18:00 SEČ

3. Hijikata (Austr.) - Djokovič (4-Srb.)

4. Keysová (5-USA) - Avanesjanová (Arm.) / nejdříve v sobotu v 00:01 SEČ

5. Goffin (Belg.) - Alcaraz (2-Šp.) / nejdříve v sobotu v 01:30 SEČ



GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)

1. Ruud (5-Nor.) - Kecmanovič (Srb.)

2. Navarrová (8-USA) - Raducanuová (Brit.)

3. Peraová (USA) - Pegulaová (4-USA) / nejdříve v 19:00 SEČ

4. V. Kuděrmetovová (-) - M. Andrejevová (11-)

5. Bublik (Kaz.) - Paul (12-USA) / nejdříve v sobotu v 00:01 SEČ



BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)

1. Dimitrov (14-Bulh.) - Cina (It.)

2. Kyrgios (Austr.) - Chačanov (22-)

3. Chun-Hsin Tseng (Tchaj-wan) - Tsitsipas (9-Řec.)

4. Muchová (15-ČR) - Azarenková (-)



COURT 1 (od 16:00 SEČ)

1. Schoolkate (Austr.) - Auger-Aliassime (18-Kan.)

2. Mboková (Kan.) - Badosaová (10-Šp.)

3. Nosková (30-ČR) - Kesslerová (USA)



COURT 7 (od 16:00 SEČ)

1. Šnajderová (13-) - Blinkovová (-)

2. Mertensová (27-Belg.) - Stearnsová (USA)

3. Lehečka (26-ČR) - Monfils (Fr.)



COURT 3 (od 16:00 SEČ)

1. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Panovová/Stollárová (-/Maď.)

