Češky v Montrealu dohrály. Krejčíková s Ostapenkovou v deblu nestačily na Gauffovou

03.08.

Bouzková bude chybět v Cincinnati

Marie Bouzková se po triumfu v Praze a rychlém a náročném přesunu do Montrealu rozhodla pro odpočinek. Česká hráčka vynechá nadcházející tisícovku v americkém Cincinnati a do akce se plánuje vrátit na podniku WTA 500 v Monterrey, oznámila to na svém instagramu.