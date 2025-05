Češky v Římě dohrály. Nosková proti Andrejevové nasekala 42 chyb a získala jen šest her

WTA ŘÍM - Linda Nosková (20) byla poslední českou nadějí ve dvouhře žen na letošní tisícovce v Římě. Ve třetím kole v italském Foro Italico ale nepřekvapila a i kvůli mizernému úvodnímu setu a zahozenému náskoku prohrála 1:6, 5:7 s favorizovanou ruskou kometou Mirrou Andrejevovou (18), na kterou nestačila už potřetí v řadě. Světová sedmička bude bojovat o čtvrtfinálovou účast proti Claře Tausonové.

Nosková – Andrejevová 1:6, 5:7

Poprvé se Nosková a Andrejevová potkaly loni v Brisbane a tam měla česká tenistka ještě navrch. Před rokem na antuce v Madridu, letos v Brisbane ani Římě ale už na stále se zlepšující Rusku nestačila.

Vstup do souboje ve Foro Italico se Noskové vůbec nepovedl. V úvodním dějství vyrobila jen čtyři vítězné údery a hrozivých 16 nevynucených chyb. Proti solidně hrající soupeřce to stačilo na zisk jen prvního gamu. Série získaných her Andrejevové se zasekla na čísle sedm.

Nosková pak byla docela dlouho lepší hráčkou na kurtu a za stavu 3:1 měla další dva brejkboly. Ani jednu šanci však neproměnila a náskok brejku nakonec ztratila. Set nedotáhla kvůli dalším nevynucených chybám, kterých posbírala nakonec 42, ani do tie-breaku. Za stavu 5:6 ve druhé sadě už popáté v utkání ztratila vlastní servis.

Noskové se na antukových turnajích na nejvyšším okruhu vůbec nedaří. Přestože je juniorskou šampionkou French Open, na této úrovni zaznamenala pouze jednu vítěznou sérii na nejpomalejším povrchu, a to po cestě do semifinále loňského Livesport Prague Open.

V posledních měsících se trápí bez ohledu na povrch. Po nepovedeném australském létu se rozjela během únorové tour na Blízkém východě, ovšem v rámci březnového Sunshine Doublu nevyhrála jediný zápas a už pátý turnaj v řadě zakončila s maximálně jedním vítězstvím. Také svůj třetí start v Římě uzavřela na raketě druhé soupeřky.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Andrejevová naopak pokračuje v progresu. V letošní sezoně senzačně ovládla tisícovky v Dubaji a Indian Wells, prorazila do TOP 10 žebříčku a do Říma přijela po čtvrtfinálové účasti v Madridu.

V osmifinále se utká s Tausonovou, deblovou parťačkou Noskové, která byla poslední českou zástupkyní v ženské dvouhře letošního Italian Open. V mužské části turnaje absolvují v pondělí třetí kolo Jakub Menšík a Tomáš Macháč.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.