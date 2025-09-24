Chci sedět u jednoho stolu s legendami, hlásí Alcaraz. Na Djokovičův rekord teď ale nemyslí

Carlos Alcaraz (22) je zaslouženě aktuální světovou jedničkou, prožívá životní sezonu a letos rozšířil svou sbírku grandslamových trofejí o pátý a šestý kousek. Španělský mladík má tak výborně nakročeno, aby jednou, jak sám říká, mohl sedět u jednoho stolu s největšími legendami tenisového světa.
Carlos Alcaraz na tiskové konferenci (© YUSUKE MATSUMOTO / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP)

Alcaraz dokázal už před dosažením 23. narozenin posbírat šest grandslamových titulů. V tomto ohledu už teď patří mezi nejúspěšnější tenisty všech dob, ale jeho kariéra zdaleka nekončí. Rodák z El Palmaru má jasný cíl. Jednoho dne chce patřit mezi největší legendy bílého sportu.

"Často se mě ptáte, jaký je můj cíl v tenise. A já vždycky říkám, že bych rád seděl u jednoho stolu s velkými legendami tohoto sportu. Vím, že jsem dokázal velké věci, ale neberu to jako samozřejmost. Ať se klidně lidé dohadují, co bude dál. Já teď na Djokovičův rekord 24 grandslamových titulů ani nic podobného nemyslím," uvedl Alcaraz na tiskovce před začátkem turnaje v Tokiu.

Probíhající sezona je z jeho pohledu zatím nejúspěšnější za celou kariéru. Letos má na kontě už sedm titulů, vyhrál French Open a US Open a znovu se vyšplhal na post světové jedničky. "Tohle je nejlepší sezona mé kariéry. Myslím si, že jsem jako hráč hodně vyrostl a hrál jsem vynikající tenis."

Nejdůležitější však pro něj je, aby byl co možná nejlepším tenistou a zároveň člověkem. "Chci se soustředit na každodenní činnosti a dělat věci správným způsobem, abych se stal lepším tenistou i člověkem."

Nyní ho čeká v následujících dnech premiérový start na pětistovce v Tokiu, kde ve čtvrtek nastoupí k utkání prvního kola se Sebastiánem Báezem, bude plnit roli největšího favorita a obhajuje 500 bodů za loňský triumf v Pekingu.

"Jsem nadšený, že jsem poprvé v Japonsku. Lidé jsou tu velmi hodní. Chci poznat Japonsko i Tokio, slyšel jsem o tomto turnaji skvělé věci. Chtěl bych své jméno přidat na seznam šampionů k Big Three a Andymu Murraymu," uvedl Španěl.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
