Chorvatky v baráži BJKC přemohly Kolumbijky 2:1. V duelu s Češkami se rozhodne o vítězi skupiny
Chorvatsko – Kolumbie 2:1
Chorvatky na domácí půdě ve Varaždínu začaly hladkou výhrou teenagerky Marčinkové, která v souboji týmových dvojek absolutně nedala šanci Lizarazové. Aktuálně 117. hráčka světa ztratila jen tři hry, ve druhém dějství nadělila soupeřce kanára a výhru slavila za 72 minut.
Naději pro Kolumbijky však ve druhé dvouhře oživila zkušená Camila Osoriová. Někdejší 33. hráčka žebříčku WTA přehrála taktéž velmi jedniznačně 6:1, 6:3 Antonii Ružičovou, která je při absenci Donny Vekičové Chorvatskou jedničkou. Stav duelu tak srovnala na 1:1 a zařídila rozhodující čtyřhru.
Chorvatky si však výhru v domácím prostředí ujít nenechaly. Do debla nastoupila opět ve formě hrající Marčinková s Fettovovou, které porazily ve dvou setech 6:4, 6:3 Lizarazovou a Osoriovou a potvrdily roli favoritek.
V neděli se tak v zápase mezi Češkami a Chorvatkami rozhodne o vítězi skupiny D. A pro oba týmy to bude velmi důležitý duel, který rozhodne o tom, který tým se udrží v Poháru Billie Jean Kingové mezi elitou.
Zároveň se bude jednat o úplně poslední zápas českých tenistek pod vedením kapitána Petra Pály. Bývalý profesionální tenista je nejúspěšnějším kapitánem v historii Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup). Žezlo po něm od nového roku převezme Barbora Strýcová, která teď ve Varaždínu sbírá zkušenosti.
Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Naopak Marcinko dneska vypadala hodně dobře a Bartůňková/Šalková na ní asi stačit nebudou ...
Takže rozhodovat bude asi debl a ten mají Chorvatky hodně silnej. Fett dneska řádila na síti jako utržená ze řetězu ...