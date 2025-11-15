Chorvatky v baráži BJKC přemohly Kolumbijky 2:1. V duelu s Češkami se rozhodne o vítězi skupiny

BILLIE JEAN KING CUP - Už zítra čeká české tenistky závěrečný duel baráže Poháru Billie Jean Kingové ve Varaždínu proti domácím Chorvatkám, s kterými zabojují o vítězství ve skupině D. Ty v dnešním utkání porazily Kolumbijky 2:1 až po rozhodujícím deblu. První bod zajistila po výhře 6:3, 6:0 teenagerka Petra Marčinková (19) proti Yulianě Lizarazovou, která poté pomohla rozhodnout i ve čtyřhře po boku Jany Fettové (29).
Petra Marčinková obstarala proti Kolumbii dva body (@ IPA / Sipa Press / Profimedia)

Chorvatsko – Kolumbie 2:1

Chorvatky na domácí půdě ve Varaždínu začaly hladkou výhrou teenagerky Marčinkové, která v souboji týmových dvojek absolutně nedala šanci Lizarazové. Aktuálně 117. hráčka světa ztratila jen tři hry, ve druhém dějství nadělila soupeřce kanára a výhru slavila za 72 minut.

Naději pro Kolumbijky však ve druhé dvouhře oživila zkušená Camila Osoriová. Někdejší 33. hráčka žebříčku WTA přehrála taktéž velmi jedniznačně 6:1, 6:3 Antonii Ružičovou, která je při absenci Donny Vekičové Chorvatskou jedničkou. Stav duelu tak srovnala na 1:1 a zařídila rozhodující čtyřhru.

Chorvatky si však výhru v domácím prostředí ujít nenechaly. Do debla nastoupila opět ve formě hrající Marčinková s Fettovovou, které porazily ve dvou setech 6:4, 6:3 Lizarazovou a Osoriovou a potvrdily roli favoritek.

V neděli se tak v zápase mezi Češkami a Chorvatkami rozhodne o vítězi skupiny D. A pro oba týmy to bude velmi důležitý duel, který rozhodne o tom, který tým se udrží v Poháru Billie Jean Kingové mezi elitou.

Zároveň se bude jednat o úplně poslední zápas českých tenistek pod vedením kapitána Petra Pály. Bývalý profesionální tenista je nejúspěšnějším kapitánem v historii Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup). Žezlo po něm od nového roku převezme Barbora Strýcová, která teď ve Varaždínu sbírá zkušenosti.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Georgino
15.11.2025 22:19
Teda zkratku STB fakt miluju. Brr. No game.
Georgino
15.11.2025 22:19
... patří pod Subaru...
tommr
15.11.2025 21:18
Ruzic dneska nevypadala dobře ale to se může do zítřka změnit. Nicméně Linda by jí měla porazit ...
Naopak Marcinko dneska vypadala hodně dobře a Bartůňková/Šalková na ní asi stačit nebudou ...
Takže rozhodovat bude asi debl a ten mají Chorvatky hodně silnej. Fett dneska řádila na síti jako utržená ze řetězu ...
PTP
15.11.2025 21:28
Připravil jsi to dobře
Preview.lover
15.11.2025 21:36
Kolumbijky nehrají tak rychle jako pravděpodobná dvojice pro debl Havlíčková/Nosková, a tak to bude mít Fett na síti mnohem těžší.
The_Punisher
15.11.2025 21:49
Takze se klade otazka, muzeme postoupit i pres porazku 1:2?
Georgino
15.11.2025 22:17
Šmarjá, kdo vyhraje, postoupí.
com
15.11.2025 21:02
subaru
15.11.2025 20:56
Nechápu, někde se hrál 3. Set v deblu plný i za rozhodnutého stavu, někde STB.
