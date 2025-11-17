Cítím se skvěle, říká zdravý Menšík před Davis Cupem. Španěly nepodceňuje
"Cítím se skvěle. Od té doby, co jsem nehrál v Basileji, jsem udělal pro svou zdravotní stránku spoustu věcí. Nějaké prevence a tak dále. Poslední dva týdny jsem trénoval naplno. Cítím se skvěle a dobře připravený," řekl Menšík.
Devatenáctý hráč světa a vítěz letošního turnaje Masters v Miami Menšík odehrál naposledy soutěžní utkání 20. října. Poté odstoupil před druhým kolem v Basileji a odhlásil se i z prestižní akce v Paříži. "Konec sezony, respektive už před Basilejí, jsem se zdravotně trápil. Neříkám, že to byly velké věci, ale spíše takové menší bolístky, které mi bohužel neumožnily hrát. Nebudu asi konkrétní, ale bylo spousta bolístek, které mi nedovolily nastoupit na kurt," uvedl.
Do plného tréninku se dvacetiletý rodák z Prostějova vrátil před týdnem a půl. Nyní je fit. "Tělo mi říkalo ´už dost´ a bylo potřeba pro zdravotní stránku něco udělat. Ať to byly vyšetření nebo preventivní věci, které se za ten rok nakumulovaly. Udělal jsem tedy pro zdravotní stránku spoustu věcí a jsem rád, že se mi podařilo vše skloubit. Díky tomu budu dobře připravený nejenom teď na Davis Cup, ale i na příští sezonu," podotkl Menšík.
V týmu plní roli dvojky po světové sedmnáctce Jiřím Lehečkovi. V nominaci kapitána Tomáše Berdycha jsou také Tomáš Macháč (32.), Vít Kopřiva (102.) a deblista Adam Pavlásek. "Atmosféra je skvělá. Od včerejška jsme kompletní," uvedl Menšík.
V Boloni mu sedí i tvrdý povrch. "V dřívějších Davis Cupech, ať už to bylo ve Valencii nebo Málaze, je dost stejný povrch. Je to vždy podle mě jeden z nejrychlejších povrchů, na kterém se za ten rok hraje. Tím, že jsme ale na něm s kluky už pár Davis Cupů odehráli, tak budeme dobře připravení," řekl.
Před čtvrtfinále proti Španělům ho také potěšila zpráva o absenci Alcaraze. Ten dnes vypadl z nominace kapitána Davida Ferrera kvůli zranění stehenního svalu. "Je to určitě příjemná zpráva. Nedá se říct, že jsme naštvaní. Nic se na tom ale nemění. Kvalita Španělů bude i tak obrovská. Musíme k tomu nastoupit stejně, jako kdyby byli ve ´fullu´," uvedl Menšík.
Ve španělském týmu jsou ještě Jaume Munar (36.), Pablo Carreňo (89.), Pedro Martínez (95.) a deblista Marcel Granollers. "V té trojici je to teď dost nevyzpytatelné. Všichni jsou tam co se týče kvality podobně. S Carreňem jsem hrál, ale teď jsou zase jiné podmínky. Je to Davis Cup, zápasy se liší. Těžko tipovat, kdo nastoupí. To se uvidí ve čtvrtek ráno," doplnil Menšík.
