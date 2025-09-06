Co dokázala Naomi po návratu? Šílené, jsem na ni hrdá, říkala Anisimovová
Semifinálový duel mezi Anisimovovou a Ósakaovou měl hned několik aspektů, které stálo za to sledovat. Američanka usilovala o své první finále na US Open a zároveň o druhé grandslamové finále v řadě.
Na druhé straně se Ósaková snažila o svou první účast v boji o titul ve Flushing Meadows od roku 2020 a o své první finále na majoru po návratu k tenisu jako matka.
Zprvu k němu měla blíže. První set po hodině hry získala rodačka z Ósaky v tie-breaku, další dva však patřily její soupeřce.
"Naomi hraje úžasný tenis. Je zpátky tam, kam patří. Řekla jsem jí, že jsem na ni po narození dítěte a hraní na tak vysoké úrovni nesmírně hrdá. Je to šílené," ocenila soupeřku Anisimovová.
A dodala. "Dostala mě do situace, kdy jsem naprosto vážně pochybovala o tom, že dokážu zápas otočit. Sáhla jsem si na dno. Po zápase jsem to také Naomi řekla."
Japonka byla i přes prohru se svým účinkováním v New Yorku spokojená. "Necítím se smutná. Na kurtu jsem udělala vše, co jsem mohla. Motivuje mě to k tomu, abych trénovala a stala se ještě lepší hráčkou a měla na dalším turnaji znovu šanci. Rozhodně na sebe nemohu být naštvaná."
Anisimovová si ve finále utká s úřadující světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou, proti které se jí dlouhodobě daří. V devíti vzájemných zápasech zvítězila šestkrát, naposledy se jí to povedlo v semifinále letošního Wimbledonu.
V boji o titul v All England Clubu poté nestačila na Igu Šwiatekovou, proti kterého neuhrála ani game. Krutou porážku polské hvězdě vrátila právě na probíhajícím US Open, když ve čtvrtfinále zvítězila 6:4, 6:3.
US Open má opět domácí finalistku. Anisimovová v tříhodinové řežbě přetlačila Ósakaovou
