Co dokázala Naomi po návratu? Šílené, jsem na ni hrdá, říkala Anisimovová

DNES, 13:00
Aktuality 3
Dramatický souboj se vším všudy nabídl semifinálový duel US Open mezi Amandou Anisimovovou (24) a japonskou hvězdou Naomi Ósakaovou (27). Po téměř tříhodinové bitvě (6:7, 7:6, 6:3) se radovala z postupu Američanka. Pro svou soupeřku však měla jen slova uznání. "Na kurtu předvádí šílené věci," ocenila vítězka Ósakaovou.
Amanda Anisimovová po vítězném zápase s Naomi Ósakaovou (@ Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia)

Semifinálový duel mezi Anisimovovou a Ósakaovou měl hned několik aspektů, které stálo za to sledovat. Američanka usilovala o své první finále na US Open a zároveň o druhé grandslamové finále v řadě.

Na druhé straně se Ósaková snažila o svou první účast v boji o titul ve Flushing Meadows od roku 2020 a o své první finále na majoru po návratu k tenisu jako matka.

Zprvu k němu měla blíže. První set po hodině hry získala rodačka z Ósaky  v tie-breaku, další dva však patřily její soupeřce.

"Naomi hraje úžasný tenis. Je zpátky tam, kam patří. Řekla jsem jí, že jsem na ni po narození dítěte a hraní na tak vysoké úrovni nesmírně hrdá. Je to šílené," ocenila soupeřku Anisimovová.

A dodala. "Dostala mě do situace, kdy jsem naprosto vážně pochybovala o tom, že dokážu zápas otočit. Sáhla jsem si na dno. Po zápase jsem to také Naomi řekla."

Japonka byla i přes prohru se svým účinkováním v New Yorku spokojená. "Necítím se smutná. Na kurtu jsem udělala vše, co jsem mohla. Motivuje mě to k tomu, abych trénovala a stala se ještě lepší hráčkou a měla na dalším turnaji znovu šanci. Rozhodně na sebe nemohu být naštvaná."

Anisimovová si ve finále utká s úřadující světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou, proti které se jí dlouhodobě daří. V devíti vzájemných zápasech zvítězila šestkrát, naposledy se jí to povedlo v semifinále letošního Wimbledonu.

V boji o titul v All England Clubu poté nestačila na Igu Šwiatekovou, proti kterého neuhrála ani game. Krutou porážku polské hvězdě vrátila právě na probíhajícím US Open, když ve čtvrtfinále zvítězila 6:4, 6:3.

US Open má opět domácí finalistku. Anisimovová v tříhodinové řežbě přetlačila Ósakaovou

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
