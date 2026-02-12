Dál to nešlo. Kopřiva na domácího favorita nestačil, v Buenos Aires končí ve čtvrtfinále

DNES, 21:40
Aktuality 0
ATP BUENOS AIRES - Vít Kopřiva (28) si semifinále turnaje v Buenos Aires nezahraje. Český tenista ve čtvrtfinálovém souboji podlehl domácímu tenistovi a nejvýše nasazenému Franciscu Cerúndolovi (27) ve dvou setech 4:6, 3:6. Argentinec se v boji o finále utká s krajanem Tomásem Martínem Etcheverrym (26).
Profily hráčů
Kopřiva Vít
Cerundolo Francisco
Kopřiva si semifinále v Buenos Aires nezahraje (@ ČTK / imago sportfotodienst / Camilla Stolen)

Cerúndolo - Kopřiva 6:4, 6:3

Kopřiva se na turnaji v Buenos Aires prezentoval výbornými výkony a s tímto sebevědomím vstoupil i do duelu s domácím Cerúndolem. Argentinci k zklamání drtivé většiny fanoušků vzal hned jeho úvodní servis, brejk vzápětí potvrdil a šel do vedení 2:0. Světová devatenáctka se dostala do velkých problémů i ve třetí hře, kdy musela odvracet další dva brejkboly soupeře, poradila si však a získala svou úvodní hru.

V následujících třech gamech byli úspěšní returnující hráči, dvakrát Argentinec, a srovnal tak průběh prvního setu na 3:3. Postupem času získával navrch domácí tenista, který agresivní hrou tlačil rodáka z Bílovce do defenzivy. Ten ještě v osmé hře ztrátu podání odvrátil, to samé se mu už ale za stavu 5:4 pro Cerúndola nepovedlo a sadu za 49 minut ztratil v poměru 4:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ráz druhého setu určil dlouhý druhý game. Kopřiva v něm zažehnal dva brejkboly, na třetí ale už nestačil a nejvýše nasazený hráč turnaje šel po potvrzeném brejku do vedení už 3:0. Ani tento stav osmifinálového přemožitele Mattea Berrettiniho nezlomil. Po získané první hře dokázal i on uspět na returnu a bleskově srovnal na 3:3.

Cerúndolo se ale dokázal bleskově vrátit ke své hře, v dalších třech gamech povolil českému soupeři jen tři fiftýny a po hodině a 48 minutách se mohl radovat z vítězství 6:4, 6:3.

Kopřivovým maximem na okruhu ATP tak zůstává semifinálová účast z Gstaadu z roku 2021. Po čtvrtfinálové účasti by se český reprezentant měl v žebříčku posunout na 87. příčku, jeho kariérním maximem tak zůstává 78. pozice.

Výsledky turnaje ATP 250 v Buenos Aires

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist