Dál to nešlo. Kopřiva na domácího favorita nestačil, v Buenos Aires končí ve čtvrtfinále
Cerúndolo - Kopřiva 6:4, 6:3
Kopřiva se na turnaji v Buenos Aires prezentoval výbornými výkony a s tímto sebevědomím vstoupil i do duelu s domácím Cerúndolem. Argentinci k zklamání drtivé většiny fanoušků vzal hned jeho úvodní servis, brejk vzápětí potvrdil a šel do vedení 2:0. Světová devatenáctka se dostala do velkých problémů i ve třetí hře, kdy musela odvracet další dva brejkboly soupeře, poradila si však a získala svou úvodní hru.
V následujících třech gamech byli úspěšní returnující hráči, dvakrát Argentinec, a srovnal tak průběh prvního setu na 3:3. Postupem času získával navrch domácí tenista, který agresivní hrou tlačil rodáka z Bílovce do defenzivy. Ten ještě v osmé hře ztrátu podání odvrátil, to samé se mu už ale za stavu 5:4 pro Cerúndola nepovedlo a sadu za 49 minut ztratil v poměru 4:6.
Ráz druhého setu určil dlouhý druhý game. Kopřiva v něm zažehnal dva brejkboly, na třetí ale už nestačil a nejvýše nasazený hráč turnaje šel po potvrzeném brejku do vedení už 3:0. Ani tento stav osmifinálového přemožitele Mattea Berrettiniho nezlomil. Po získané první hře dokázal i on uspět na returnu a bleskově srovnal na 3:3.
Cerúndolo se ale dokázal bleskově vrátit ke své hře, v dalších třech gamech povolil českému soupeři jen tři fiftýny a po hodině a 48 minutách se mohl radovat z vítězství 6:4, 6:3.
Kopřivovým maximem na okruhu ATP tak zůstává semifinálová účast z Gstaadu z roku 2021. Po čtvrtfinálové účasti by se český reprezentant měl v žebříčku posunout na 87. příčku, jeho kariérním maximem tak zůstává 78. pozice.
Výsledky turnaje ATP 250 v Buenos Aires
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře