Další české omluvenky. Lehečka a Krejčíková zrušili start na turnajích v Německu
Nejlepší české tenisty trápí v úvodu letošní sezony zdravotní potíže až příliš často. Zatímco Krejčíková si loni na podzim zranila koleno, v poslední době laboruje také se stehnem a nehrála už skoro dva měsíce, Menšík a Lehečka jsou na marodce nově.
Menšík se musel odhlásit z probíhajícího turnaje Masters v Monte Carlu a kvůli infekci v palci u pravé nohy přijde i o následující podnik ATP 500 v Mnichově. Ten nakonec nebude hrát ani Lehečka, jenž došel v tomto týdnu v Monaku do osmifinále.
U Lehečky není důvod omluvenky známý. Oba čeští tenisté každopádně měli plnit v německé metropoli roli nasazeného hráče. I díky těmto odhláškám by měl hrát hlavní soutěž alespoň Vít Kopřiva.
Menšík zrušil i start v Mnichově
Krejčíková, která se naposledy představila v polovině února v Dubaji, si naplánovala návrat už několikrát a dál ruší jeden turnaj za druhým. Její první zastávkou po další pauze měl být silně obsazený Stuttgart, ale v obrovské konkurenci se nakonec nepředstaví.
Start v německém městě mají naopak v plánu Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Stuttgart se může pochlubit fantastickým obsazením, přestože účast nakonec odřekla i světová jednička Aryna Sabalenková. Dorazí nicméně Jelena Rybakinová, Coco Gauffová či Iga Šwiateková.
Muchová a Nosková budou hrát v obrovské konkurenci
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře