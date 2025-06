Další domácí šampion. V České Lípě kraloval i Nicod, ve finále nezaváhal

ITF ČESKÁ LÍPA - Parádní den pro český tenis. Po Lauře Samson ovládl mužskou soutěž i Jakub Nicod (20), který ve finálovém duelu přehrál do té doby suverénního Jihoafričana Alece Beckleyho (23) ve dvou setech 7:5, 6:1.

Beckley - Nicod 5:7, 1:6

Jakub Nicod na své cestě do finále vyřadil postupně tři krajany. V prvním kole na něj nestačil Matthew Donald, ve druhém Daniel Siniakov a k postupu do čtvrtfinále mu gratuloval i Martin Krumich. Prvním zahraničním soupeřem byl až v semifinále Němec Louis Wessels, který však doplatil na předchozí téměř čtyřhodinovou čtvrtfinálovou bitvu a prohrál 6:4, 0:6, 0:6.



Jeho finálový soupeř, Jihoafričan Alec Beckley, prošel do závěrečného utkání bez ztráty jediného setu. Postupně si poradil s Polákem Piotrem Siekanowiczem, Němcem Marianem Dedurou-Palomerem a dvěma domácími hráči – Matyášem Černým a v semifinále s Petrem Brunclíkem.



Úvod finálového souboje poznamenala velká nervozita na obou stranách. V prvních šesti gamech si jen Nicod v jednom případě udržel vlastní servis – i to mu však stačilo k vedení. Beckley totiž ztratil všechny tři své úvodní hry na podání a brzy prohrával 2:5.

Ani tento náskok však dvacetiletému Čechovi vítězství v úvodním dějství ještě nezaručil. Rodák z Johannesburgu dokázal třígamovou ztrátu smazat a srovnal na 5:5. Závěr sady ale přece jen patřil Nicodovi, který získal následující dvě hry a po výsledku 7:5 připravil soupeře o vůbec první set na turnaji.



Psychickou výhodu využil český tenista dokonale. Beckley ještě srovnal na 1:1, pak už však na domácího hráče nestačil. Nicod pěti hrami v řadě získal druhý set poměrem 6:1 a po hodině a 32 minutách se mohl radovat z turnajového triumfu.



"Je to úžasný pocit. Finále bylo hodně těžké, ale jsem rád, že jsem to fyzicky zvládl,“ říkal šťastný šampion po zápase.



Nicod zažil v utkání i velmi nepříjemný moment, když na konci páté hry první sady při náběhu na síť nepříjemně podklouzl a poranil si levé zápěstí. V dalším průběhu byl třikrát ošetřován, podle vlastních slov ho však nic nelimitovalo.

Výsledky na turnaji M25 v České Lípě