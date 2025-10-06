Další hráčka ukončila sezonu kvůli psychickým problémům. Jsem na pokraji zhroucení, přiznala Kasatkinová

DNES, 12:50
Darja Kasatkinová (28) ukončila kvůli psychickému vyčerpání předčasně letošní sezonu. Devatenáctá hráčka světového žebříčku uvedla, že se tak rozhodla v zájmu svého duševního zdraví, na němž se negativně podepsalo neustálé náročné cestování, stresující proces vyřizování žádosti o trvalý pobyt v Austrálii a nemožnost vídat se s rodiči, kteří zůstali v Rusku.
Darja Kasatkinová ukončila sezonu (@ ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

"Pravda je, že jsem se dostala ke zdi a už nemůžu. Potřebuji pauzu. Pauzu od monotónního každodenního života na okruhu, kufrů, výsledků, tlaku, stále stejných tváří (promiňte, holky) a všeho, co k tomuto životu patří," napsala Kasatkinová na instagramu. "Ten program je moc náročný, psychicky i emocionálně jsem na pokraji zhroucení a nejsem v tom sama," dodala.

Kasatkinová od letošního března reprezentuje Austrálii místo rodného Ruska, v němž je nežádoucí osobou. Po invazi na Ukrajinu v roce 2022 se totiž jednoznačně veřejně postavila proti válce, navíc otevřeně mluví o své homosexuální orientaci. Už v roce 2023 v jednom z rozhovorů uvedla, že se do vlasti nemůže vrátit.

"Pokud mě tohle dělá slabou, tak dobře, jsem slabá. Ale já vím, že jsem silná a poté co se vzdálím budu ještě silnější," napsala. "Je na čase poslechnout samu sebe, svou mysl a své tělo."

Kvůli vyčerpání už sezonu v nedávné době ukončily mimo jiné i Elina Svitolinová či Beatriz Haddadová Maiaová. Kasatkinová, která se naposledy představila minulý týden v Pekingu, věří, že se příští rok vrátí na turnaje odpočinutá a připravená znovu bojovat.

Svitolinová předčasně ukončila skvěle rozjetou sezonu. Cítí se psychicky vyčerpaná

Jakub Hájek, ČTK
Mantra
06.10.2025 15:12
jeden by řekl, že je zabezpečená a u sportu si v klidu zrelaxuje a vyčistí hlavu, žeo
Reagovat
Georgino
06.10.2025 14:55
Nevidím úplnou paralelu. Anisimova je Ruska, která už se v Americe narodila.
Reagovat
Georgino
06.10.2025 14:56
... patří pod Monyho post.
Reagovat
Trojchyba_Mat
06.10.2025 14:58
Myslel to asi ohledně těch psychických problémů...
Reagovat
Georgino
06.10.2025 14:56
... patří pod Monyho post.
Reagovat
Georgino
06.10.2025 14:50
Nemá to asi holka lehký, když pomyslí na rodiče v totalitním Rusku, kteří mají dceru emigrantku, která se vyjádřila proti válce.
Reagovat
Mantra
06.10.2025 15:01
a je lesba (což je pro to rusko dost podstatná situace)
Reagovat
muster
06.10.2025 15:08
zřejmě je rozhádala i s těmi rodiči
Reagovat
muster
06.10.2025 15:08
se
Reagovat
Semi
06.10.2025 13:43
O té doby, co je s tou svojí Zabijako, jí ten tenis moc nejde. Je fakt, že Kasatkina vypadá jako normální holka, kdežto Zabijako jako vyčůraná potvora. Jestli to nebude o tom.
Reagovat
Mantra
06.10.2025 15:01
jest móžno
Reagovat
Mony
06.10.2025 13:11
To už na posledních turnajích bylo vidět, že to není ona, jak ji známe.
Snad to bude případ jako Anisimová
Reagovat

