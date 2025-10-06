Další hráčka ukončila sezonu kvůli psychickým problémům. Jsem na pokraji zhroucení, přiznala Kasatkinová
"Pravda je, že jsem se dostala ke zdi a už nemůžu. Potřebuji pauzu. Pauzu od monotónního každodenního života na okruhu, kufrů, výsledků, tlaku, stále stejných tváří (promiňte, holky) a všeho, co k tomuto životu patří," napsala Kasatkinová na instagramu. "Ten program je moc náročný, psychicky i emocionálně jsem na pokraji zhroucení a nejsem v tom sama," dodala.
Kasatkinová od letošního března reprezentuje Austrálii místo rodného Ruska, v němž je nežádoucí osobou. Po invazi na Ukrajinu v roce 2022 se totiž jednoznačně veřejně postavila proti válce, navíc otevřeně mluví o své homosexuální orientaci. Už v roce 2023 v jednom z rozhovorů uvedla, že se do vlasti nemůže vrátit.
"Pokud mě tohle dělá slabou, tak dobře, jsem slabá. Ale já vím, že jsem silná a poté co se vzdálím budu ještě silnější," napsala. "Je na čase poslechnout samu sebe, svou mysl a své tělo."
Kvůli vyčerpání už sezonu v nedávné době ukončily mimo jiné i Elina Svitolinová či Beatriz Haddadová Maiaová. Kasatkinová, která se naposledy představila minulý týden v Pekingu, věří, že se příští rok vrátí na turnaje odpočinutá a připravená znovu bojovat.
