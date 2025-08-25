Další kometa na obzoru! Tjenová zaskočila bývalou světovou devítku a jde ve stopách Mbokové
Příběh Mbokové je šiřší tenisové veřejnosti velmi dobře známý. Kanadská senzace vystřelila z lednové pozice mimo TOP 300 žebříčku až mezi nasazené na probíhajícím US Open. A evidentně tu máme další obrovský talent, i když zatím o něco méně nápadný.
Tjenová od začátku loňské sezony celkem 13krát triumfovala na nejnižším okruhu ITF. Jedná se převážně o menší podniky, nicméně teď na US Open ukazuje, že by se měla prosadit i na nejvyšší úrovni.
Indonésanka absolvuje na US Open svůj premiérový turnaj na hlavní tour a už před pár dny ho mohla hodnotit za obrovský úspěch. Ten je teď ještě mnohem větší, protože po tříkolové kvalifikaci, kterou zvládla bez ztráty jediného setu, si na úvod hlavní soutěže připsala velmi cenný skalp.
Aktuálně 149. hráčka světového pořadí si vyšlápla na semifinalistku nedávné tisícovky v Cincinnati a bývalou světovou devítku Kuděrmetovovou. Ruskou favoritku skolila poměrem 6:4, 4:6, 6:4 a udělala další krok směrem k debutu v elitní stovce žebříčku. V live hodnocení se momentálně nachází na 126. pozici.
Přitom ještě docela nedávno uvažovala nad tím, zda vůbec profesionální úroveň zkusí. "Trenéři na univerzitě mi říkali, ať to aspoň na dva roky vyzkouším. Sama jsem nevěděla, jestli do toho mám jít. Věřila jsem jim a teď jsem tady," uvedla rodačka z Jakarty, která studovala na soukromé univerzitě Pepperdine v okrese Los Angeles.
Jedná se o první vítězství Indonésie na grandslamových turnajích po dlouhých 22 letech a Tjenová je první zástupkyní Indonésie v hlavních soutěžích na podnicích velké čtyřky od US Open 2004 (Angelique Widjajaová).
A ještě mnohem hvězdnější jméno ji čeká v následujícím kole. Vyzve totiž šampionku ročníku 2021 Emmu Raducanuovou. "Když Emma vyhrála tento turnaj, tak jsem byla na univerzitě a bojovala se zraněním, takže jsem tehdy tenis dost sledovala. Inspirovala mě," řekla Tjenová, jež má letos fantastickou bilanci 59:10 a do světa profesionálního tenisu naplno vstoupila až loni.
Na souboj s Raducanuovou se těší. "Moje první myšlenka byla, že budeme hrát před mnohem větším publikem. Emma je velmi známá hráčka a jsem nadšená, že mám příležitost si s ní zahrát."
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře