Další paráda mladičké Češky! Ticháčková si poradila s jasnou favoritkou a zahraje si o titul
Shi – Ticháčková 6:2, 4:6, 4:6
S profesionálním tenisem začala Ticháčková naplno teprve v loňském roce, její rozlet však přibrzdilo zranění kolena, které jí vystavilo sedmiměsíční stopku. Přesto v něm stihla získat tři tituly. O ten čtvrtý bude bojovat zítra s třetí nasazenou ruskou soupeřkou Alisou Oktiabrevovou.
V semifinále si česká tenistka, které patří 837. příčka, poradila s čínskou soupeřkou Shi, 358. hráčkou světa. Do zápasu přitom vůbec nevstoupila dobře. V prvním setu nabrala manko 0:2, to sice rychle smazala, ale tím to také z její strany skončilo. Další čtyři gamy patřily její soupeřce, která tak první sadu získala za 37 minut snadno 6:2.
Druhé dějství začal český talent daleko lépe. Ticháčková se dostala do vedení 3:0 a měla výborně nakročeno k vyrovnání zápasu. Její o rok starší soupeřka ale nic nezabalila, v sedmé hře i ona uspěla na příjmu a srovnala na 4:4. Závěrečné dva gamy ale už patřily Češce, která po hodině a 23 minutách poslala utkání do rozhodujícího dějství.
V něm si obě tenistky dlouho držely svá podání. To platilo až do stavu 4:3 pro Ticháčkovou, kdy si Shi neuhlídala servis a prohrávala už o dva gamy. V nervózní koncovce ale její soupeřka nedokázala zápas dopodávat a Číňanka snížila na 4:5.
Vzápětí na svém podání vedla 30:0 a byla blízko vyrovnání. Více fiftýnů jí ale Ticháčková nedovolila, získala čtyři body v řadě, proměnila první mečbol a po dvou hodinách a 11 minutách se tak mohla radovat z postupu do boje o titul.
Devatenáctiletá tenistka si na turnaji v prvním kole poradila s 336. hráčkou světa, Slovenkou Katarínou Kužmovou, ve druhém kole ve třech setech přehrála Němku Maru Guthovou (600. na žebříčku) a ve čtvrtfinále Korejku Dayeon Backovou (312.) ve dvou setech 6:7, 3:6.
Češka hraje v Monastiru svůj druhý turnaj po sobě, na tom předcházejícím skončila v semifinále. Žebříčkovým maximem Ticháčkové je 577. příčka z prosince loňského roku.
Výsledky turnaje ITF W35 v Monastiru
Velká bitva se smutným koncem. Jízda Ticháčkové skončila v Řecku ve finále
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Skleněnek už máme dost.
Držíme palce!