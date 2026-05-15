Další problém. Vondroušová pravděpodobně přijde i o French Open

DNES, 20:50
Téma 3
Složité období Markéty Vondroušové nebere konce. Podle zatím neoficiálních informací se česká tenistka nezúčastní ani blížícího se French Open, které startuje 24. května. Oficiální důvod její absence zatím není jasný.
Profily hráčů
Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová prochází složitým obdobím (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Nekončící zdravotní problémy s operovaným levým ramenem, ale především dopingová kauza s neodevzdaným vzorkem dělají z letošní sezony pro Vondroušovou období, na které nebude ráda vzpomínat. Rodačka ze Sokolova neodehrála od půlky ledna ani jeden zápas.

Na kurtech se ukázala jen v rámci Billie Jean King Cupu, kde nastoupila v zápase proti Švýcarsku po boku Terezy Valentové. Wimbledonská šampionka se následně měla vrátit do akce na Masters v Madridu, po zmiňované kauze s neodevzdaným vzorkem se však ve Španělsku neobjevila. Následně zmeškala i probíhající turnaj v Římě.

Vondroušové v dopingové kauze hrozí podle informací v krajním případě až čtyřletá stopka, zatím však činnost zakázanou nemá. Představit se měla právě na French Open, ani tam se ale nakonec s největší pravděpodobností neukáže. Jejím maximem na druhém grandslamovém turnaji roku byla finálová účast ze sezony 2019, kde v boji o titul podlehla Ashleigh Bartyové.

Na zatím neoficiálním seznamu hráček, které budou v Paříži chybět, jsou domácí Varvara Gračevová, Britka Sonay Kartalová a právě Vondroušová. Českou tenistku by měla nahradit další britská hráčka Francesca Jonesová, Kartalovou pak Němka Tamara Korpatschová a Gračevovou Ukrajinka Daria Snigurová.

Vondroušová v letošní sezoně odehrála zatím jen dva singlové zápasy, na začátku roku v Brisbane podlehla Polce Magdaleně Frechové, v Adelaide si nejdříve poradila s Ruskou Ljudmilou Samsonovou, do zápasu s Australankou Kimberly Birrellovou už nenastoupila.

Z českých tenistek mají na Roland Garros jistotu účasti Karolína Muchová, Linda Nosková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková. Mezi muži budou v hlavní soutěži bojovat Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. V kvalifikaci bude o svou šanci bojovat dalších deset českých tenistů a tenistek.

French Open: Los, program, česká účast a všechny důležité informace

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

3
Přidat komentář
hanz
15.05.2026 21:02
Už je odhlášená...
Reagovat
frenkie57
15.05.2026 21:00
A co Bouzková a Bejlek?
Reagovat
tenisman1233
15.05.2026 21:04
Ty jsou přece zdravé.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist