Další problém. Vondroušová pravděpodobně přijde i o French Open
Nekončící zdravotní problémy s operovaným levým ramenem, ale především dopingová kauza s neodevzdaným vzorkem dělají z letošní sezony pro Vondroušovou období, na které nebude ráda vzpomínat. Rodačka ze Sokolova neodehrála od půlky ledna ani jeden zápas.
Na kurtech se ukázala jen v rámci Billie Jean King Cupu, kde nastoupila v zápase proti Švýcarsku po boku Terezy Valentové. Wimbledonská šampionka se následně měla vrátit do akce na Masters v Madridu, po zmiňované kauze s neodevzdaným vzorkem se však ve Španělsku neobjevila. Následně zmeškala i probíhající turnaj v Římě.
Vondroušové v dopingové kauze hrozí podle informací v krajním případě až čtyřletá stopka, zatím však činnost zakázanou nemá. Představit se měla právě na French Open, ani tam se ale nakonec s největší pravděpodobností neukáže. Jejím maximem na druhém grandslamovém turnaji roku byla finálová účast ze sezony 2019, kde v boji o titul podlehla Ashleigh Bartyové.
Na zatím neoficiálním seznamu hráček, které budou v Paříži chybět, jsou domácí Varvara Gračevová, Britka Sonay Kartalová a právě Vondroušová. Českou tenistku by měla nahradit další britská hráčka Francesca Jonesová, Kartalovou pak Němka Tamara Korpatschová a Gračevovou Ukrajinka Daria Snigurová.
Vondroušová v letošní sezoně odehrála zatím jen dva singlové zápasy, na začátku roku v Brisbane podlehla Polce Magdaleně Frechové, v Adelaide si nejdříve poradila s Ruskou Ljudmilou Samsonovou, do zápasu s Australankou Kimberly Birrellovou už nenastoupila.
Z českých tenistek mají na Roland Garros jistotu účasti Karolína Muchová, Linda Nosková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková. Mezi muži budou v hlavní soutěži bojovat Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. V kvalifikaci bude o svou šanci bojovat dalších deset českých tenistů a tenistek.
