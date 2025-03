Další skalp pro Watanukiho. Po Macháčovi vyřadil i Tiafoea

Velkým překvapením probíhajícího turnaje v Indian Wells je japonský tenista Josuko Watanuki (26). Přemožitel Tomáše Macháče si ve třetím kole poradil se 17. hráčem světa Američanem Francesem Tiafoem (27), kterého zdolal 6:4, 7:6 a v kalifornské poušti tak vyhrál již svůj pátý zápas v řadě. V boji o čtvrtfinále Watanukiho čeká Nizozemec Tallon Griekspoor.

Watanuki - Fiafoe 6:4, 7:6

Poznal mnohem lepší tenisové časy. V říjnu roku 2023 byl Watanuki 72. hráčem světa, v loňské sezoně si však musel dát kvůli zdravotním problémům od tenisu na sedm měsíců přestávku a propadl se až do poloviny třetí stovky.

Po návratu na kurty se díky chráněnému žebříčku mohl představit na Masters v Šanghaji, kde došel do třetího kola, a ještě lépe se mu daří na probíhajícím turnaji v Indian Wells.

V kvalifikaci nejdříve deklasoval 70. hráče světa Itala Mattia Bellucciho (6:1, 6:2), účast v hlavní soutěži si poté vybojoval v zápase s Američanem Rudym Quanem.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ani v ní ale nohu z plynu rozhodně nedal. Na v laufu hrajícího Watanukiho nestačil Kazach Alexander Bublik, smůlu měl ve druhém kole Tomáš Macháč, který kvůli zdravotním problémům vzdal utkání ze stavu 6:4, 2:4 a naposledy na Japonce překvapivě neměl ani Frances Fiafoe.

Američan v prvním setu marně hledal cestu jak uspět na returnu, sám naopak za stavu 5:6 o servis přišel a sadu ztratil v poměru 4:6. V druhém setu se favorit dostal do vedení 4:2, ani to mu však nestačilo. O osudu utkání rozhodla zkrácená hra, kde měl více sil Watanuki, zvítězil 8:6 a po necelých dvou hodinách slavil postup do osmifinále.

Pure joy



Qualifier @W412Yosuke stuns Tiafoe 6-4 7-6 to reach the fourth round! #TennisParadise pic.twitter.com/xzyTDT41ct — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 10, 2025

Watanuki svého soupeře přestřílel především na servisu, kde zaznamenal 16 es oproti čtyřem Američana. Po svém prvním podání získal 76 procent výměn, po druhém jen o 11 procent méně, navíc si připsal 47 vítězných míčů.

"Nemám slov. Jsem obrovsky šťastný. Byl jsem dlouho zraněný, navíc často mám problémy s tím, abych se v zápase psychicky udržel v pozitivním nastavení. Hodně na tom pracujeme. A o to víc si to dnes užívám. Snažím se tenisem víc bavit a nestresovat se tolik. Dnes je to pro mě výjimečný den," jásal po utkání šťastný šampion.

V osmifinále na japonského hráče čeká nizozemský tenista Tallon Griekspoor, který už v Indian Wells vyřadil Srba Miomira Kecmanoviče, ve druhém kole favorizovaného Alexandra Zvereva a naposledy Francouze Giovanniho Mpetshiho Perricarda.

Výsledky turnaje ATP 1000 v Indian Wells

