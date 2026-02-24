Dánský expert prozradil plánovaný návrat Runeho. Je to bláznivá představa, myslí si
Rune loni na podzim doplatil na náročnost tenisového kalendáře a také toho, že chtěl v závěru sezony posbírat co nejvíce bodů, aby měl ještě šanci pro kvalifikaci na Turnaj mistrů v Turíně. Místo toho se však zranil, když si v semifinále dvěstěpadesátky ve Stockholmu přetrhnul Achillovu šlachu a musel podstoupit operaci.
Od té doby pilně pracuje na svém návratu. Už během rehabilitační fáze zveřejňoval na sociálních sítích videa, jak trénuje na kurtu a plno odborníků mu na dálku posílalo varování, aby s návratem nespěchal. Jejich pomoc však dánský mladík zřejmě nechce vyslyšet a věří pouze svému týmu, s kterým následující kroky směrem k návratu konzultuje.
Naposledy se jeho situaci vyjádřil bývalý profesionální dánský hráč a nynější televizní analytik Bastiansen, který uvedl, že jeho krajan plánuje návrat už za pár měsíců na svém oblíbeném grandslamu. "Zdá se, že rehabilitace probíhá přesně tak, jak má. Jeho cílem je hrát na Roland Garros, což mi stále připadá jako hodně bláznivá představa," řekl Bastiansen pro SpilXperten.
Matka bývalého čtvrtého hráče světa toto tvrzení odmítla. Uvedla, že jeho návrat zatím nemá žádný přesný termín. Dodala také, že musí absolvovat ještě důležitou fyzickou přípravu, než bude moci postoupit do další fáze.
Věřím, že můžu být nejlepší na světě, varuje zraněný Rune
