Dauhá: Obrovská šance Muchové na finále! V cestě stojí senzační přemožitelka Šwiatekové
Muchová – Sakkariová | 17:30 SEČ
Maria Sakkariová prožívá v Dauhá znovuzrození a čeká ji další těžká zkouška v podobě rozjeté Karolíny Muchové.
Zápasové informace a forma
Sakkariová se ve čtvrtfinále postarala o největší překvapení turnaje, když skolila po setech 2:6, 6:4, 7:5 světovou dvojku, nejúspěšnější hráčku Qatar Open a úřadující wimbledonskou šampionku Igu Šwiatekovou. Polské favoritce sice dovolila dohnat manko 2:5 v rozhodujícím setu, nicméně i tak si připsala svůj druhý skalp TOP 10 v tomto týdnu.
Před cestou do Dauhá si procházela velmi dlouhou krizí a v posledních 12 měsících zapsala jen jedno čtvrtfinále. Dokonce se loni v květnu propadla až na 92. místo žebříčku. Na postup přes druhé kolo čekala bývalá světová trojka od US Open. V katarské metropoli ovšem zvládla úvodní tři zápasy bez ztráty setu a vyřadila také osmou hráčku pořadí Jasmine Paoliniovou.
Muchová musela velmi dlouho čekat, než se jako poslední dostala na kurt ke čtvrtfinálovému zápasu. Nebezpečně rozjetou Annu Kalinskou přehrála 6:3, 6:4 a znovu potvrdila velmi solidní formu. Do semifinále letošního ročníku Qatar Open postoupila bez ztráty jediného setu a síly pošetřila také v osmifinále, ve kterém jí skrečovala krajanka Karolína Plíšková.
Do Dauhá dorazila po semifinálové účasti v Brisbane a postupu do osmifinále Australian Open. Nyní v Kataru zaregistrovala své největší semifinále od loňské tour právě na Blízkém východě, během níž skončila v semifinálové fázi na jiné tisícovce v Dubaji. I díky tomuto výsledku se čtvrtfinalistka loňského US Open drží v nejlepší dvacítce světového hodnocení.
Vzájemná bilance
Muchová vede 4:1. Pokud vezmeme v potaz jen souboje na nejvyšším okruhu, tak 4:0. Poslední souboje se uskutečnily v sezoně 2023 na French Open a v Cincinnati. Každý ze čtyř duelů na hlavní tour nabídl tie-break nebo rozhodující set, případně obojí.
Zajímavosti a fakta
Sakkariová si v minulosti zahrála semifinále v Dauhá už dvakrát (2022-23), ale nenašla recept na Šwiatekovou ani Jessicu Pegulaovou a do finále v ani jednom případě neprošla.
Řeckou jedničku čeká první semifinále po téměř dvou letech. Z posledních 11 takových duelů má bilanci 3:8 a závěrečná čtyři finále počínaje Guadalajarou 2022 posbírala na severoamerickém kontinentu.
Muchová si postupem do semifinále vylepšila své osobní maximum v Dauhá. Překonala tak čtvrtfinále z roku 2019, kdy tady debutovala, začínala již v kvalifikaci a ještě nebyla členkou TOP 100 žebříčku.
Česká naděje prohrála poslední čtyři semifinálové duely a bude útočit na své sedmé kariérní finále. Do závěrečného kola se naposledy podívala v závěru sezony 2024 na tisícovce v Pekingu.
Sázkařská analýza
Sakkariová už postupem do semifinále a skalpy Paoliniové a Šwiatekové předčila veškerá očekávání. Tímto výsledkem si jistě zvedla sebevědomí, nicméně Muchová je mnohem stabilnější a lepší hráčkou a vyhrála všechny čtyři vzájemné souboje na hlavním okruhu. Poslední česká naděje by tedy měla potvrdit roli favoritky.
Muchová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)
Bilance: 10:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 10:2
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 3:0 (kariérní 51:18)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 2:1)
Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 6:9)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Muchová – Qatar Open
Kariérní bilance: 8:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Cristianová (6:2, 6:3), Valentová (6:1, 6:4), Plíšková (5:2 skreč), Kalinská (6:3, 6:4)
Sakkariová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (semifinále)
Bilance: 7:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 7:3
Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:2 (kariérní 56:82)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 4:6)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 10:24)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo)
Sakkariová – Qatar Open
Kariérní bilance: 15:7
Nejlepší výsledek: semifinále (2022-23, 2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:2
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Sönmezová (6:1, 6:3), (6) Paoliniová (6:4, 6:2), Gračovová (7:6, 6:0), (1) Šwiateková (2:6, 6:4, 7:5)
Ostapenková – Mboková | 16:00 SEČ
Raketový vzestup Victorie Mbokové prověří grandslamová šampionka Jelena Ostapenková, která je v Dauhá velmi úspěšná a umí zvládat takto důležité zápasy.
Zápasové informace a forma
Ostapenková si už počtvrté v kariéře zahraje semifinále v Dauhá a disponuje tady v této fázi pozitivní bilancí 2:1. Na kontě má už osm vyhraných setů v řadě. Do turnaje sice vstoupila prohranou úvodní sadou, nicméně po obratu proti Anastasiji Zacharovové vyřadila bez ztráty setu Jekatěrinu Alexandrovovou, Camilu Osoriovou a Elisabettu Cocciarettovou.
Před cestou do Dauhá si procházela extrémní a velmi dlouhou krizí. Například posbírala jen čtyři vítězství od Wimbledonu a na dvě výhry na jednom turnaji čekala od French Open. Aby toho nebylo málo, tak bývalá světová pětka zapsala až v tomto týdnu své první čtvrtfinále na jakékoli úrovni po triumfu ve Stuttgartu před deseti měsíci.
Mboková se každým týdnem zlepšuje a pokračuje ve svém raketovém progresu. Ve čtvrtfinále probíhajícího turnaje zaskočila po setech 7:5, 4:6, 6:4 čerstvou šampionku Australian Open Jelenu Rybakinovou, přestože v úvodním i rozhodujícím setu prohrávala o brejk. Ukončila tak parádní sérii devíti vyhraných zápasů aktuální světové trojky.
Devatenáctiletá Kanaďanka, která před rokem v březnu slavila své první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, odehraje už čtvrté semifinále na hlavní tour a druhé na akcích WTA 1000. Letošní sezonu odstartovala postupy do finále v Adelaide a osmifinále na Australian Open a v tomto týdnu zapsala už dva skalpy TOP 10 (porazila také Mirru Andrejevovou).
Vzájemná bilance
Bude se jednat o první vzájemný souboj.
Zajímavosti a fakta
Mboková je žebříčkově nejvýše postavenou semifinalistkou, ovšem má ze všech čtyř nejméně zkušeností. Na druhou stranu se může pochlubit stoprocentní bilancí 3:0 v semifinále turnajů WTA.
Od loňského července dokázala triumfovat na tisícovce v Montrealu a ještě menší akci v Hongkongu a letos se podívala do finále v Adelaide. V Dauhá zaútočí na druhé finále na úrovni WTA 1000.
Ostapenková má velmi solidní bilanci v semifinálových zápasech. V posledních sedmi letech jich vyhrála 12 ze 16 a v každém z posledních pěti se radovala.
Bývalá šampionka French Open má na kontě tři finále na prestižních podnicích WTA 1000, dvě z nich zaregistrovala tady v Dauhá (2016 a 2025). Celkově byla na nejvyšším okruhu ve finále 18krát.
Sázkařská analýza
Mboková v posledních dvou zápasech skolila členky TOP 10 Andrejevovou a Rybakinovou a roli kurzové favoritky si určitě zaslouží. Má však za sebou dvě vyčerpávající bitvy a v posledním duelu bojovala s problémem v pravé paži, což nelze ignorovat. Ostapenková nejspíše bude diktovat tempo hry a měla by mít víc sil. Vzhledem k okolnostem představuje větší hodnotu sázka na Ostapenkovou, která má solidní šanci postoupit do finále.
Ostapenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (semifinále)
Bilance: 6:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 6:4
Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:0 (kariérní 45:56)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 3:5)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 18:10)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo)
Ostapenková – Qatar Open
Kariérní bilance: 24:9
Nejlepší výsledek: finále (2016, 2025)
Loňský výsledek: finále
Bilance v semifinále: 2:0
Generálka: Abú Zabí (osmifinále)
Cesta turnajem: Zacharovová (6:7, 6:3, 6:4), (8) Alexandrovová (6:4, 6:2), Osoriová (6:3, 6:1), Cocciarettová (7:5, 6:4)
Mboková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Adelaide (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (finále)
Bilance: 12:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 12:3
Bilance proti hráčkám TOP 30: 4:3 (kariérní 9:10)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:0)
Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 3:0)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Mboková – Qatar Open
Kariérní bilance: 4:0
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Bouzková (7:5, 6:2), Zvonarevová (6:4, 6:4), (5) M. Andrejevová (6:3, 3:6, 7:6), (2) Rybakinová (7:5, 4:6, 6:4)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
