Dauhá: Plíšková může šokovat. V případě skalpu obhájkyně titulu naváže na krajanky
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 9. 2.
Češi v akci
Nosková (9-ČR) – Jointová (Austr.) | Grandstand 1 (11:00 SEČ)
Siniaková (ČR) – Tausonová (11-Dán.) | Grandstand 1 (12:30 SEČ)
Valentová (ČR) – Ealaová (Fil.) | Centre Court (13:00 SEČ)
Plíšková (ČR) – Anisimovová (3-USA) | Centre Court (16:00 SEČ)
Plíšková zkusí šokovat, Nosková na pozoru
Karolína Plíšková absolvuje v Dauhá svůj teprve třetí turnaj na nejvyšším okruhu po více než roční zdravotní pauze. V prvním kole ubezpečila české fanoušky, že tenis opravdu nezapomněla, když za hodinu hry deklasovala lucky losera Solanu Sierraovou, a důležité je teď hlavně budování fyzické kondice. Nyní ji čeká výrazný skok, co se kalibru soupeřky týče. Šampionka ročníku 2017 totiž ve druhém kole vyzve světovou čtyřku a obhájkyni titulu Amandu Anisimovovou a bude jasnou outsiderkou. Ve vzájemné bilanci sice česká hráčka dominuje 5:1, nicméně poslední duel se uskutečnil v roce 2022, kdy Plíšková stále byla na vrcholu a Anisimovová ještě elitní hráčkou nebyla. S Američankou by to tentokrát měla mít bývalá světová jednička velmi těžké, ale klidně by se mohla postarat o velké překvapení.
Linda Nosková je českou žebříčkovou jedničkou a v Dauhá plní roli nasazené devítky. Do prvního kola určitě mohla vyfasovat snadnější soupeřku než australskou vycházející hvězdu Mayu Jointovou, která má za sebou průlomovou sezonu a se svou hrou je nebezpečná pro kohokoli na tour. Ani jedna z aktérek nemá v úvodu sezony ideální formu a Nosková bude plnit v premiérovém vzájemném souboji roli favoritky. Jointová se letos s českými tenistkami utkala již dvakrát a set nesebrala Barboře Krejčíkové v týmovém United Cupu ani Tereze Valentové na Australian Open. Porazit by ji měla i Nosková, ale ideálně by potřebovala výkonnostní zlepšení oproti svým vystoupením v Brisbane a Melbourne. Zatímco Australanka na akci WTA 1000 v Kataru debutuje, Nosková se při obou předchozích startech podívala do osmifinále.
Valentová v souboji hvězdiček, nastoupí i Siniaková
Tereza Valentová absolvuje při svém debutu na tisícovce v Dauhá už třetí zápas a opět bude favoritkou, i když tentokrát ne tak výraznou. Je nutné přiznat, že česká kometa si nevede v katarské metropoli dobře. Sice prošla dvoukolovou kvalifikací, ale výkonnostně za svým standardem zaostávala a velké potíže měla s Arinou Rodionovovou i Ellou Seidelovou. Po souboji s Němkou ji čeká další utkání vycházejících hvězd. Na úvod hlavní soutěže vyzve Alexandru Ealaovou, která dorazila po čtvrtfinále na pětistovce ve Spojených arabských emirátech. Valentová by si i přes pokles formy měla věřit, jelikož Ealaovou v jediném předchozím vzájemném duelu před pár měsíci v prvním kole v Ósace deklasovala poměrem 6:1, 6:2. Pokud chce ale česká tenistka potvrdit roli favoritky, bude se muset zlepšit, protože Ealaová bude bojovat o každý míč.
Kateřina Siniaková startovala v minulosti v hlavní soutěži Qatar Open celkem pětkrát a první kolo překročila pouze při poslední účasti předloni, kdy došla do osmifinále. Další vyřazení hned v úvodním kole jí hrozí letos. Vyzve totiž členku TOP 20 žebříčku Claru Tausonovou. Dánská hvězda není letos v ideální formě, ale pořád si vede podstatně lépe než rodačka z Hradce Králové. Siniaková ještě nikdy nefigurovala v nejlepší dvacítce singlového pořadí, nicméně za poslední rok sehrála 11 soubojů s takto vysoko postavenými hráčkami a čtyřikrát slavila výhru. To značí, že aktuální deblová světová dvojka umí překvapit. Tausonová dokonce není výraznou kurzovou favoritkou a dorazila po porážce se Sárou Bejlek v semifinále pětistovky v Abú Zabí. Siniaková by tak mohla svou krajanku napodobit.
Pondělní program
CENTRE COURT (od 13:00 SEČ)
1. Valentová (ČR) – Ealaová (Fil.)
2. Sakkariová (Řec.) – Sönmezová (Tur.)
3. Plíšková (ČR) – Anisimovová (3-USA) / nejdříve v 16:00 SEČ
4. M. Andrejevová (5-) – Linetteová (Pol.)
GRANDSTAND 1 (od 11:00 SEČ)
1. Nosková (9-ČR) – Jointová (Austr.)
2. Siniaková (ČR) – Tausonová (11-Dán.)
3. Qinwen Zheng (Čína) – Keninová (USA)
4. Kalinská (-) – Bouzasová (Šp.)
COURT 4 (od 11:30 SEČ)
1. Siegemundová/Zvonarevová (Něm./-) – L. Kičenoková/N. Kičenoková (Ukr.)
2. Katóová/Stollárová (Jap./Maď.) – Panovová/Šnajderová (-)
3. Hunterová/Jointová (Austr.) – Y. Xu/Z. Yang (Čína)
4. Nosková/Valentová (ČR) – Bouzková/Samsonovová (ČR/-)
