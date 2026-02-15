De Minaur se na třetí pokus dočkal. Ve finále zničil rozjetého Augera-Aliassimeho
De Minaur – Auger-Aliassime 6:3, 6:2
Do dnešního dne byl pro De Minaura rotterdamský turnaj zakletý. V posledních dvou ročnících se tady vždy probil do finále, ale nestačil na Jannika Sinnera předloni ani Carlose Alcaraze loni. Tentokrát však v nizozemské hale ani jeden z nich nestartoval a Australan toho dokonale využil.
Letos ztratil v Rotterdamu pouze jeden set a finále měl hodně usnadněné. Jeden z nejlepších halařů současnosti Auger-Aliassime sice nastupoval se sérií osmi vítězství, nicméně ve finále bylo znát, že už toho má plné zuby. Kanaďan přijel po triumfu v Montpellieru, bojoval se zraněním v oblasti levé kyčle a tahal za kratší konec.
De Minaur nemusel řešit ani jednu brejkbolovou hrozbu na vlastním servisu, využil tři z pěti příležitostí na returnu a už za hodinu a 17 minut mohl slavit svůj první triumf na halových betonech.
Australan získal svůj celkově 11. titul a zajistil si posun na šesté místo v live žebříčku, kterým by vyrovnal své kariérní maximum. Ještě ho ale může přeskočit Taylor Fritz, jenž absolvuje finále na podniku stejné kategorie v Dallasu.
Nyní čeká De Minaura zasloužená pauza. V příštích dvou týdnech nemá přihlášen žádný turnaj a dále plánuje až první letošní podniky Masters v Indian Wells a Miami.
Výsledky turnaje ATP 500 v Rotterdamu
