De Minaur se na třetí pokus dočkal. Ve finále zničil rozjetého Augera-Aliassimeho

DNES, 17:24
ATP ROTTERDAM - Tři pokusy potřeboval Alex de Minaur (26) na to, aby zvládl finále na pětistovce v Rotterdamu. Po nezdarech v posledních dvou ročnících si pro svůj první halový titul došel po jednoznačné výhře 6:3, 6:2 nad osm zápasů neporaženým Félixem Augerem-Aliassimem (25), který viditelně postrádal síly.
Alex de Minaur ovládl pětistovku v Rotterdamu (© ANP MAG / ANP VIA AFP)

De Minaur – Auger-Aliassime 6:3, 6:2

Do dnešního dne byl pro De Minaura rotterdamský turnaj zakletý. V posledních dvou ročnících se tady vždy probil do finále, ale nestačil na Jannika Sinnera předloni ani Carlose Alcaraze loni. Tentokrát však v nizozemské hale ani jeden z nich nestartoval a Australan toho dokonale využil.

Letos ztratil v Rotterdamu pouze jeden set a finále měl hodně usnadněné. Jeden z nejlepších halařů současnosti Auger-Aliassime sice nastupoval se sérií osmi vítězství, nicméně ve finále bylo znát, že už toho má plné zuby. Kanaďan přijel po triumfu v Montpellieru, bojoval se zraněním v oblasti levé kyčle a tahal za kratší konec.

De Minaur nemusel řešit ani jednu brejkbolovou hrozbu na vlastním servisu, využil tři z pěti příležitostí na returnu a už za hodinu a 17 minut mohl slavit svůj první triumf na halových betonech.

Australan získal svůj celkově 11. titul a zajistil si posun na šesté místo v live žebříčku, kterým by vyrovnal své kariérní maximum. Ještě ho ale může přeskočit Taylor Fritz, jenž absolvuje finále na podniku stejné kategorie v Dallasu.

Nyní čeká De Minaura zasloužená pauza. V příštích dvou týdnech nemá přihlášen žádný turnaj a dále plánuje až první letošní podniky Masters v Indian Wells a Miami.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Krisboy
15.02.2026 19:06
Saša je sympaťák. Proti Feldovi nic nemám, ale jsem rád, že Démon vyhrál. Poslední rok hraje svůj nejlepší tenis.
Reagovat

Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

