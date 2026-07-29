De Minaur zastavil syna legendy. Po výhře ocenil Hewitta: Čeká nás ještě spousta bitev
De Minaur - Hewitt 6:2, 6:3
Přestože šlo o jejich první vzájemný zápas na okruhu ATP, oba se znají už od dětství. De Minaur vyrůstal po boku Hewittovy rodiny a v posledních letech je pravidelnou součástí australských týmů pro Davis Cup i United Cup, které vede právě Lleyton Hewitt. "Bylo to rozhodně zvláštní. Věděl jsem, že se jednou na okruhu střetneme, ale nečekal jsem, že to bude už tento týden," přiznal De Minaur bezprostředně po utkání.
Australan po zápase zavzpomínal i na společné fotografie z minulých let, které v posledních dnech kolovaly na sociálních sítích. "Byl to skvělý pocit. Už před zápasem jsem viděl spoustu našich společných fotek a uvědomil si, jak jsme oba vyrostli. Jsem rád, že jsem to dnes zvládl, ale jsem si jistý, že nás v dalších letech čeká ještě spousta vzájemných bitev," ocenil talentovaného krajana.
Zatímco v osmifinále musel De Minaur ve středu absolvovat náročnou třísetovou bitvu se Stefanosem Tsitsipasem, proti Hewittovi předvedl mnohem suverénnější výkon. Výborně se pohyboval, často přecházel na síť a díky jisté hře si bez větších komplikací zajistil postup mezi nejlepší osmičku turnaje.
Přesto může být Cruz Hewitt se svým vystoupením ve Washingtonu spokojený. Do hlavní soutěže se probojoval z kvalifikace a při své premiéře na okruhu ATP porazil Marcose Girona. Díky tomu si v průběžném světovém žebříčku polepšil o 252 míst na 360. příčku.
De Minaur, který se na turnaji představuje poprvé od červencové svatby s britskou tenistkou Katie Boulterovou, narazí ve čtvrtfinále na domácího Brandona Nakashimu. Američan v osmifinále vyřadil sedmého nasazeného Jakuba Menšíka po setech 7:6, 3:6 a 6:4.
Vzájemná bilance obou čtvrtfinalistů zatím hovoří lépe pro Nakashimu, který vede 2:1 na zápasy. Jednu z výher zaznamenal letos ve čtvrtfinále turnaje v londýnském Queen's Clubu. De Minaur svého amerického soupeře porazil právě ve čtvrtfinále loňského turnaje ve Washingtonu, na němž následně dokráčel až k celkovému triumfu.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 500 ve Washingtonu
Životní den pro syna legendy. Cruz Hewitt šokoval favorita a slaví premiérovou výhru
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře