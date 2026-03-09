Děsivá série pokračuje. Menšík znovu prohrál s neoblíbeným soupeřem a v Indian Wells končí

ATP MASTERS INDIAN WELLS - Jakub Menšík (20) se poprvé v kariéře probojoval do třetího kola na Masters v Indian Wells, ale další vítězství nepřidal. V duelu o osmifinále narazil na svého neoblíbeného protivníka Alejandra Davidoviche (26), necítil se po většinu zápasu dobře, se Španělem nakonec prohrál 2:6, 6:4, 2:6 a nezvládl s ním už pátý souboj v řadě.
Jakub Menšík skončil na raketě neoblíbeného protivníka (© IZHAR KHAN / AFP)

Davidovich – Menšík 6:2, 4:6, 6:2

Pro Menšíka jsou souboje s Davidovichem noční můrou. Před nástupem na kurt prohrál poslední čtyři vzájemné duely, včetně toho na loňském Australian Open, kde vedl 2:0 na sety a měl mečboly. Po posledním souboji teď v Indian Wells tak své manko ve vzájemné bilanci prohloubil už na 1:5.

V úvodním setu se Menšík nedokázal dostat k ani jednomu brejkbolu a hotovo v podstatě bylo už za stavu 3:2, kdy Davidovich vedl o brejk. Ten získal ve třetím gamu, v němž český tenista příliš chyboval a suverénně zlikvidoval tři brejkboly, avšak jeho protivník ten čtvrtý po delší výměně proměnil.

Za stavu 2:5 se nechal Menšík zřejmě kvůli tomu, že se necítil dobře, ošetřovat. To mu ale nijak nepomohlo první sadu zdramatizovat a soupeř byl dál suverénní.

Menšík se po skončení úvodního dějství vydal na toaletu a mimo kurt strávil přes pět minut, čímž překročil povolený časový limit. Ani tato delší přestávka mu však nijak výrazně neprospěla. Vlastní servis si sice tentokrát držel, nicméně příležitosti na returnu stále nepřicházely.

Místo toho předvedl český tenista už třetí zaváhání na vlastním servisu. Davidovich v sedmé hře sehrál povedený game na returnu a Menšík mu výrazně pomohl, když za něj proměnil brejkbol vlastní dvojchybou.

Po jedné z výměn na začátku osmého gamu nevypadal Menšík vůbec dobře, a přesto se dostal k prvnímu brejkbolu a po chybě Davidoviche ho využil, což znamenalo srovnání na 4:4. Právě tento okamžik mu vlil novou krev do žil a Čech doslova vstal z mrtvých. Španěl to jen těžce nesl a pustil prostějovského rodáka za stavu 4:5 ke třem setbolům v řadě. Druhý z nich Menšík po parádním bekhendovém prohozu proměnil a poslal zápas do rozhodujícího setu.

Vstup do posledního dějství se ale Menšíkovi vůbec nepovedl a hned v úvodním gamu ztratil čistou hrou servis. Slabší chvilku na podání měl i Davidovich, jenže manko 0:40 i díky chybám českého hráče dohnal a zvýšil na 2:0.

V dalším gamu Menšík opět působil limitován po zdravotní stránce a málem pomohl Davidovichovi k dalšímu brejku. Ten se ale nakonec navzdory stavu 15:40 nekonal a Čech si udržel malou naději na další obrat. Jenže Španěl uspěl na returnu o dvě hry později a takto luxusní náskok si pohlídal až do konce.

 

Mužská dvouhra pokračuje bez Čechů

Prostějovský rodák startoval na Masters v Indian Wells potřetí v kariéře a páteční vítězství nad Marcosem Gironem mu stačilo k vylepšení osobního maxima na tomto turnaji. Žádný výraznější bodový polštář si ale před obhajobou svého největšího triumfu nevytvořil. Ta ho čeká už za necelé dva týdny na další tisícovce v Miami.

Aktuálně nejlepší český tenista v žebříčku ATP zároveň nedokázal v Indian Wells navázat na parádní úvod sezony, který zahrnuje druhý kariérní titul (Auckland), osmifinále na Australian Open, skalp Jannika Sinnera v Dauhá, kde sahal po finálové účasti, a čtvrtfinále v Dubaji.

Davidovich si naopak už jedno osmifinále v kalifornské poušti zahrál. A to v roce 2023, kdy prošel až do čtvrtfinále. V letošním osmifinále, které bude bez českých mužů, ho čeká domácí Learner Tien.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
evzenam
09.03.2026 01:36
Menšík už přišel na kurt poražený, naštvaný. To, že je to jeho neoblíbený soupeř, dával najevo již před zápasem, to není dobře.
Kapitan_Teplak
09.03.2026 02:24
A ty se mu divíš, když si tady přečetl, že ho čeká noční můra
Kytka
09.03.2026 03:07
Aby to nebylo jako s Tomášem Berdychem, pro něj byla nční můra Ivo Karlovič.
chlebavevaju
09.03.2026 00:30
Z Mensika se stává druhý Tomáš Rosický, skleněnka.
Tomas_Smid_fan
09.03.2026 00:34
Tomáš ale aspoň dejchal a běhal
baba
09.03.2026 00:28
Davidovich je mi krajně nesympatický ,ale musím uznat , že dnes byl prostě lepší.Menša vše zazdil ve druhém gemu třetího setu,kdy mohl srovnat na 1 :1 a to mohlo Davidoviche vykolejit.Nestalo se tak a tím byl osud zápasu zpečetěn.Jakub ale evidentně nebyl ok,kašel a rýmička je vždy pro chlapy velký problém.Ale beze srandy,bylo vidět, že se mu špatně dýchalo ..tak snad Miami bude lepší
Kytka
09.03.2026 03:11
Takhle OK nebyl předevčírem Ben Shelton, taky škrábalo v krku a asi dostali stejnou hnusnou medicínu. Ten výraz obličeje po požití byl stejný. Jenže Ben to předevčírem nějak ještě uhrál, ale dnes už ne. Snad v IW neřádí zase nějaký virus. To už tu kdysi taky bylo.
Tomas_Smid_fan
09.03.2026 00:24
budoucí majitel 10GS to má dneska dvakrát za sebe a jednou za Fokynu
return quality 6,6
second serve polovina Fokiny
první serve 59% taky žádný zázrak a hlavně třetí set nekoncentrovaně od prvního gemu.
Výmluvu na škrábání v krku, ať si schová pro Fokynu.
Pár záblesků zápas nedělá a jestli chce pomýšlet na vyšší mety, měl by tenhle případ pro Chocholouška konečně porazit.
Diabolique
09.03.2026 00:20
Kam spadne Kuba, pokud v Miami vypadne ... řekněme ve třetím kole?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 00:21
I kdyby ztratil 1000 bodů, tak zhruba 25. - 30. místo.
Diabolique
09.03.2026 00:31
