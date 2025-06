Djokovič míří za olympijským snem: Chci hrát v Los Angeles 2028

Novak Djokovič (38) už v kariéře dokázal téměř vše. Má 24 grandslamových titulů, triumfoval na všech turnajích Masters, získal Davis Cup, ovládl Turnaj mistrů. A v minulém roce na olympiádě v Paříži přidal do sbírky i vytoužené zlato. Přesto ještě nekončí. Srbská legenda touží po obhajobě olympijského titulu – v roce 2028 v Los Angeles mu však bude už 41 let.

"Jediné, co teď z profesního hlediska vidím před sebou, je olympiáda v Los Angeles," svěřil se Djokovič v rozhovoru s bývalým fotbalovým trenérem Slavenem Biličem.

"Hraní za svou zemi je něco, co mě stále žene dopředu. A samozřejmě grandslamy – i když už mě nemotivují tolik jako olympiáda," dodává srbská legenda

Djokovič debutoval pod pěti kruhy už v roce 2008 v Pekingu, kde získal bronz. Loni v Paříži konečně dosáhl na zlato, když ve finále porazil Carlose Alcaraze.

V Paříži tak završil svou sbírku největších tenisových trofejí – vyhrál všechny grandslamy, turnaje Masters, Davis Cup i Turnaj mistrů. Přesto se svými kariérními cíli ještě nekončí.

Pokud by se mu v roce 2028 podařilo zlato obhájit, stal by se po Britovi Andym Murraym teprve druhým hráčem v historii, kterému se to podařilo. Murray dokázal vyhrát singlový turnaj dvakrát v řadě v letech 2012 a 2016.

Tenisový olympijský turnaj v Los Angeles se bude hrát v Carsonu, v kalifornském Tenisovém centru USTA. Djokovič už nyní přiznává, že si přizpůsobil program a objem turnajů tak, aby i v příštích čtyřech letech zůstal ve špičkové kondici.