Djokovič může skončit mnohem dříve, než všichni čekají, nepochybuje legenda
Dvanáctinásobný grandslamový deblový šampion Mark Woodforde se domnívá, že rozhodnutí o ukončení Djokovičovy kariéry by mohlo přijít dříve, než fanoušci čekají. "Pokud se mu na Australian Open nepovede uhrát dobrý výsledek, nebyl bych překvapen, kdyby hned skončil," uvedl Woodforde v rozhovoru pro Tennis365.
Podle něj Djokovičův věk a především čím dál častější zdravotní problémy začínají hrát roli. "Myslím, že tohle bude pro něj v Melbourne opravdu klíčové," dodal Woodforde.
Bývalý wimbledonský šampion Pat Cash upozornil, že Djokovič bojuje nejen s pokročilým tenisovým věkem, ale i s narůstající konkurencí. "Na konci kariéry je pro hráče v takovém věku velmi složité vše správně nakombinovat. Na jednu stranu musíte trénovat dostatečně tvrdě, abyste zvládli pětisetové zápasy, na druhou stranu se ale zároveň nesmíte přetrénovat a zranit se," vysvětlil Cash.
"Když jste mladší, můžete dřít a trénovat naprosto naplno, protože víte, že regenerace je rychlá a brzy budete zase v pořádku. Jak stárnete, situace je samozřejmě úplně jiná. Tělo slábne a obnova sil zabere daleko delší dobu. O to více je obdivuhodné, jak je Novak stále schopen hrát a vydržet takový tlak, jaký na okruhu panuje. To je prostě naprosto fenomenální," dodává.
Podle Cashe bude pro Djokoviče klíčové, jak zvládne zápasové tempo proti mladším soupeřům, jako jsou Carlos Alcaraz nebo Jannik Sinner. "Může se dostat do semifinále, ale pak pravděpodobně narazí na známý problém. Kolik ho to stálo sil, aby se tam dostal? Najde ještě energii čelit takovým hráčům? Vydrží jeho tělo takový zápřah? To jsou otázky, které rozhodnou," dodal australský expert.
Australian Open tak slibuje být pro srbského šampiona nejen šancí na rekordní grandslam, ale může být i potenciálně zásadním momentem v jeho kariéře.
