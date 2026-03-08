Djokovič o Alcarazovi: Dokáže vyhrát jakýkoli turnaj, do kterého nastoupí
Srbský hráč, který se vrátil na okruh po finále Australian Open, ocenil nejen svou vlastní hru, ale také úspěchy španělské světové jedničky. "Alcaraz je tak dobrý, že dokáže vyhrát jakýkoli turnaj, kterého se zúčastní. Dosáhl v našem sportu historických věcí i ve svém mladém věku," uvedl Djokovič a zdůraznil jeho schopnost přizpůsobit se různým povrchům a udržovat se ve skvělé fyzické kondici.
Djokovič se vyjádřil také k účasti na turnajích bez hlavního trenéra a práci na své hře mimo sezonu. "Momentálně nemám nikoho, koho bych mohl nazývat hlavním tenisovým trenérem, a s tím jsem v pohodě. Pracuji na své hře s různými lidmi a snažím se zlepšovat na kurtu i mimo něj. Austrálie mi ukázala, že stále mohu porazit hráče jako Alcaraz i Sinner," řekl Srb.
Srb se rovněž dotkl rekordní série 41 vítězství po sobě z roku 2011 a možnosti, že ji může Alcaraz překonat. "Má vše potřebné, aby vyhrál jakýkoli turnaj. Pokud si udrží zdravé tělo, je schopen překonat historické hranice," dodal Djokovič. Na otázku o budoucnosti a olympijských hrách v Los Angeles 2028 uvedl: "Je to jeden z dlouhodobých cílů. Pokusím se tam být a udělat maximum."
Bývalá světová jednička se během rozhovoru vyjádřila také k odchodu Gaëla Monfilse do tenisového důchodu. "Zaslouží si veškerý respekt nejen za to, co předvedl na kurtu, ale i za své mimořádné atletické schopnosti. Vždycky jsem ho sledoval rád, je to hráč, který nikdy nenudí," řekl Djokovič.
Nakonec se zaměřil na náročnost přípravy na pětisetové zápasy, které jsou fyzicky i psychicky vyčerpávající. "Čím dál postupujete v turnaji, tím více fyzicky trpíte. Zotavení po dlouhých zápasech je náročné a je to klíčové pro další výkony," uzavřel Srb.
Nejistý start, pak nadvláda. Djokovič otočil duel s Majchrzakem a slaví postup
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Škoda, že po tejto sezóne už Monfils na kurtoch nebude.
Z mladých je tam už len Fils a spol. a tí ma až tak nebavia.
Možno Atmane posunie svoju hru na ešte vyšší level a Mannarino to ešte nejakú tú sezónu potiahne.
ale berie to veľmi vážne, mal by sa trochu uvoľniť