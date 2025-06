Djokovič o budoucnosti: Nekončím, chci hrát ještě několik let

Do letošního 138. ročníku Wimbledonu nevstupuje jako hlavní favorit, přesto se s ním musí počítat. Novak Djokovič, aktuálně šestý hráč světového žebříčku, zůstává i ve věku 38 let postavou, která může pořádně míchat kartami. Jasně to ukázal svou nedávnou semifinálovou účastí na Roland Garros. Navíc fakt, že v posledních šesti ročnících Wimbledonu ani jednou nechyběl ve finále, mluví sám za sebe.

Na tradičním mediálním dni v All England Clubu promluvil srbský šampion o své formě, motivaci i tom, jak vnímá nadcházející týdny – nejen z pohledu Wimbledonu, ale i celé své kariéry.



"Nejsem si jistý, jestli je to můj ‚poslední tanec‘. Mým přáním je hrát ještě několik let. Hlavní je, abych zůstal po fyzické stránce zdravý. Neméně důležitá je i psychika a motivace. Chci dál hrát na té nejvyšší úrovni. To je můj cíl, ale v tuto chvíli člověk nikdy neví," uvedl Djokovič otevřeně.



"Souhlasím s tím, že Wimbledon by mohl být tou nejlepší příležitostí vzhledem k výsledkům, které jsem tady měl, abych uspěl. V posledních šesti ročnících jsem se dostal do šesti finále. Hraju tu velmi dobře, možná je to pro mě nejkonzistentnější grandslam za posledních deset let," říkal hvězdný tenista.

"Když sem přijedu, cítím větší inspiraci ukázat ten nejlepší tenis. Všichni známe tradici, dědictví a kulturu tohoto nádherného turnaje – zapůsobí to na mě pokaždé, když sem přijedu a vstoupím na tato místa,“ dodal.



Zkušený Srb zároveň přiznal, že v současné fázi kariéry už pro něj žebříček není hlavním měřítkem. "Teď je to pro mě trochu jiné v tom smyslu, že už se nehoním za žebříčkem takovým způsobem jako dříve. Snažím se hrát nejlepší tenis na grandslamech a vyhrávat grandslamy. To se nezměnilo."



Připouští ale i jistou nestálost ve výkonech. "Úroveň mého tenisu kolísá mnohem víc než po většinu mé kariéry. Když se podíváte na poslední rok a půl, tak jsem byl i výsledkově dost nevyrovnaný. Na grandslamech to ale naštěstí zůstává poměrně konzistentní."



Před startem slavného turnaje nicméně zůstává optimistický: "V poslední době jsem odehrál výborné zápasy. To mě motivuje k tomu, abych pokračoval. Na antuce mám asi méně šancí na výhru než na trávě. Fyzicky jsem na tom dobře a technicky si myslím, že také. Alespoň podle toho, jak se mi dařilo v tréninku,“ uzavírá čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion.