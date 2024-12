Djokovič se stal nesmrtelným. Nejlepší major Macháče a historie pro Sinnera. Rok 2024, ATP část III.

Novak Djokovič (37) jako pátý v historii dosáhl na singlový Golden Slam, triumf na všech grandslamech a olympijských hrách. Srbský rekordman tak definitivně zkompletoval svou neuvěřitelnou sbírku těch nejcennějších trofejí. Carlos Alcaraz (21) znovu po roce porazil ve finále Wimbledonu právě Djokoviče a vyhrál i své čtvrté finále na majorech. Jannik Sinner (23) jako teprve čtvrtý muž ovládl oba hardové grandslamy v jedné sezoně. Tomáš Macháč (24) se na US Open poprvé podíval do druhého týdne podniků velké čtyřky.

24. týden (Stuttgart, Hertogenbosch)

25. týden (Queen's Club, Halle)

26. týden (Eastbourne, Mallorca)

27. - 28. týden (Wimbledon)

29. týden (Hamburk, Gstaad, Bastad, Newport)

30. týden (Umag, Atlanta, Kitzbühel)

31. týden (OH v Paříži, Washington)

32. týden (Montreal)

33. týden (Cincinnati)

34. týden (Winston-Salem)

35. - 36. týden (US Open)



ATP, část I.

ATP, část II.



WTA, část I.

WTA, část II.

WTA, část III.

WTA, část IV.

24. týden (Stuttgart, Hertogenbosch)

Jack Draper na třetí pokus uspěl ve finále turnajů ATP a získal premiérový titul. Britský tenista slavil na trávě v německém Stuttgartu, kde v závěrečném kole zdolal italského šampiona z let 2019 a 2022 Mattea Berrettiniho.

Turnaj proběhl bez české účasti.



BOSS OPEN

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Stuttgart, Německo

Povrch: tráva

Dotace: 734.915 eur



Finále dvouhry

Draper (6-Brit.) - Berrettini (It.) 3:6, 7:6 (7:5), 6:4



Finále čtyřhry

Matos/Melo (Braz.) - Cash/Galloway (Brit./USA) 3:6, 6:3, 10:8

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

Alex de Minaur na turnaji ATP 250 v nizozemském Hertogenboschi potvrdil roli nasazené jedničky a bez ztráty setu si dokráčel pro druhý triumf na trávě. Celkově devátý titul australský tenista zaznamenal po finálové výhře nad Američanem Sebastianem Kordou a po skvěle zvládnutém přechodu z antuky na zelený pažit si zajistil pozici světové sedmičky.

Jakub Menšík absolvoval v Hertogenboschi svůj premiérový profesionální zápas na trávě. Talentovaný český teenager vypadl hned v prvním kole po třísetovém duelu s domácím kvalifikantem Gijsem Brouwerem.



LIBÉMA OPEN

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Hertogenbosch, Nizozemsko

Povrch: tráva

Dotace: 690.135 eur



Finále dvouhry

De Minaur (1-Austr.) - Korda (7-USA) 6:2, 6:4



Finále čtyřhry

Lammons/Withrow (2-USA) - Koolhof/Mektič (1-Niz./Chorv.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)



Česká účast

Menšík - 1. kolo

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

25. týden (Queen's Club, Halle)

Tommy Paul se stal prvním americkým vítězem turnaje ATP 500 v londýnském Queen's Clubu od roku 2010. Ve finále rodák z New Jersey porazil Itala Lorenza Musettiho a získal třetí a dosud nejcennější trofej. Z triumfu na trávě se radoval poprvé.

Turnaj proběhl bez české účasti.



CINCH CHAMPIONSHIPS

Kategorie: ATP 500

Místo konání: Londýn, Velká Británie

Povrch: tráva

Dotace: 2.255.655 eur



Finále dvouhry

Paul (5-USA) - Musetti (It.) 6:1, 7:6 (10:8)



Finále čtyřhry

N. Skupski/Venus (7-Brit./N. Zél.) - Fritz/Chačanov (8-USA/-) 4:6, 7:6 (7:5), 10:8

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

Jannikovi Sinnerovi se na prvním turnaji v roli světové jedničky kolena nerozklepala. Italský tenista v německém Halle porazil všech pět soupeřů a došel si již pro čtvrtý letošní triumf. Premiérově slavil na trávě, na které si zahrál vůbec poprvé ve finále. V něm ve dvou tie-breacích zdolal předloňského šampiona Huberta Hurkacze z Polska.

Českým tenistům se v Halle nedařilo. Tomáš Macháč vypadl hned v prvním kole a Jakub Menšík, který ztroskotal již v úvodním kole kvalifikace, ani tentokrát nedosáhl na svou první profesionální výhru na travnatých dvorcích.



TERRA WORTMANN OPEN

Kategorie: ATP 500

Místo konání: Halle, Německo

Povrch: tráva

Dotace: 2.255.655 eur



Finále dvouhry

Sinner (1-It.) - Hurkacz (5-Pol.) 7:6 (10:8), 7:6 (7:2)



Finále čtyřhry

Bolelli/Vavassori (1-It.) - Krawietz/Pütz (2-Něm.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)



Česká účast

Macháč - 1. kolo

Menšík - kvalifikace

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

26. týden (Eastbourne, Mallorca)

Taylor Fritz potvrdil roli nasazené jedničky a největšího favorita na poslední wimbledonské generálce v Eastbourne. Američan ve finále nečelil ani jednomu brejkbolu, přehrál v něm kvalifikanta Maxe Purcella a stal se prvním trojnásobným šampionem této akce.



ROTHESAY INTERNATIONAL

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Eastbourne, Velká Británie

Povrch: tráva

Dotace: 740.160 eur



Finále dvouhry

Fritz (1-USA) - Purcell (Austr.) 6:4, 6:3



Finále čtyřhry

N. Skupski/Venus (4-Brit./N. Zél.) - Ebden/Peers (3-Austr.) 4:6, 7:6 (7:2), 11:9

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

Alejandro Tabilo dosáhl na Mallorce na ohromný úspěch pro Chile. Rodák z kanadského Toronta se stal na největším z Baleárských ostrovů prvním chilským šampionem na travnatých dvorcích na nejvyšším okruhu v otevřené éře tenisu. V závěrečném kole porazil debutanta ve finále na této úrovni Sebastiana Ofnera a získal svůj druhý letošní a zároveň kariérní titul.

Jakub Menšík se dočkal na Mallorce svých prvních profesionálních výher na trávě. Český teenager porazil loňského šampiona Christophera Eubankse a také Fabia Fogniniho, nad jeho síly byl až ve čtvrtfinále pozdější šampion Tabilo.



MALLORCA CHAMPIONSHIPS

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Mallorca, Španělsko

Povrch: tráva

Dotace: 932.135 eur



Finále dvouhry

Tabilo (4-Chile) - Ofner (Rak.) 6:3, 6:4



Finále čtyřhry

Cash/Galloway (Brit./USA) - Hidalgo/Tabilo (Ekv./Chile) 6:4, 6:4



Česká účast

Menšík - čtvrtfinále

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

27. - 28. týden (Wimbledon)

Wimbledon znovu po roce vyvrcholil atraktivním soubojem Carlose Alcaraze s Novakem Djokovičem. Španělský mladík opět dokázal sedminásobného šampiona porazit, poprvé v kariéře obhájil grandslamový triumf a získal čtvrtou trofej z majorů. Alcaraz zvládl finále mnohem snadněji než minulý rok, kdy slavil až po pětisetové bitvě.

Fin Harri Heliövaara a Brit Henry Patten získali ve Wimbledonu premiérový grandslamový titul ve čtyřhře. Nenasazený pár zdolal v takřka tříhodinovém dramatickém finále turnajové patnáctky Maxe Purcella a Jordana Thompsona z Austrálie.

Su-Wei Hsieh s Janem Zieliňským vyhráli ve Wimbledonu soutěž mixu a navázali na triumf z Australian Open. Ve finále přehráli mexický pár Santiago González a Giuliana Olmosová. Za celý turnaj ztratili pouze jeden set.

České duo Jan Klimas a Jan Kumstát neuspělo ve finále juniorské čtyřhry Wimbledonu. V boji o titul podlehlo americko-německému páru Alexander Razeghi a Max Schönhaus.

V hlavní soutěži mužské dvouhry se představily tři české naděje. Jakub Menšík a kvalifikant Vít Kopřiva ztroskotali v prvním kole. Tomáš Macháč po parádním obratu postoupil, ale konečnou pro něj bylo už druhé kolo.



WIMBLEDON

Kategorie: grandslam

Místo konání: Londýn, Velká Británie

Povrch: tráva

Dotace: 50.000.000 liber



Finále dvouhry

Alcaraz (3-Šp.) - Djokovič (2-Srb.) 6:2, 6:2, 7:6 (7:4)



Finále čtyřhry

Heliövaara/Patten (Fin./Brit.) - Purcell/Thompson (15-Austr.) 6:7 (7:9), 7:6 (10:8), 7:6 (11:9)



Finále mixu

S. Hsieh/Zieliňski (7-Tchaj-wan/Pol.) - Olmosová/S. González (Mex.) 6:4, 6:2



Finále dvouhry juniorů

Budkov Kjaer (2-Nor.) - Rottgering (Niz.) 6:3, 6:3



Finále čtyřhry juniorů

Razeghi/Schönhaus (USA/Něm.) - Klimas/Kumstát (ČR) 7:6 (7:1), 6:4



Česká účast

Macháč - 2. kolo

Menšík, Kopřiva - 1. kolo

Svrčina, Veselý - kvalifikace

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los mixu | Los kvalifikace

29. týden (Hamburk, Gstaad, Bastad, Newport)

Alexander Zverev na antukovém turnaji ATP 500 v rodném Hamburku prohrál 3,5 hodiny trvající finálovou bitvu s Arthurem Filsem a nedokázal obhájit loňský titul. Francouzský mladík si po výhře ve svém třetí finále na okruhu připsal druhý triumf a posunul se do TOP 20 žebříčku.

Hlavní soutěž proběhla bez české účasti.



HAMBURG OPEN

Kategorie: ATP 500

Místo konání: Hamburk, Německo

Povrch: antuka

Dotace: 1.891.995 eur



Finále dvouhry

Fils (5-Fr.) - Zverev (1-Něm.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:1)



Finále čtyřhry

Krawietz/Pütz (2-Něm.) - Reboul/Roger-Vasselin (3-Fr.) 7:6 (10:8), 6:2



Česká účast

Svrčina - kvalifikace

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

Matteo Berrettini vyhrál antukový turnaj ATP 250 ve švýcarském Gstaadu, kde v roce 2018 slavil svůj premiérový triumf na hlavním okruhu a také třetí účast zakončil finálovým duelem. V deštěm přerušeném souboji o titul italský tenista deklasoval Francouze Quentina Halyse, který hrál finále poprvé v kariéře.

České barvy reprezentoval na švýcarské antukové akci pouze Vít Kopřiva a ztroskotal hned v prvním kole na raketě Daniela Galána.



EFG SWISS OPEN GSTAAD

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Gstaad, Švýcarsko

Povrch: antuka

Dotace: 579.320 eur



Finále dvouhry

Berrettini (6-It.) - Halys (Fr.) 6:3, 6:1



Finále čtyřhry

Bhambri/Olivetti (3-Indie/Fr.) - Humbert/Martin (Fr.) 3:6, 6:3, 10:6



Česká účast

Kopřiva - 1. kolo

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

Rafael Nadal antukový turnaj ATP 250 v Bastadu znovu po 19 letech nevyhrál. Španělský veterán ve svém prvním finále od Roland Garros 2022 nenašel po náročných bitvách v předchozích dvou dnech síly na o 15 let mladšího Portugalce Nuna Borgese, který hned své premiérové finále přetavil v triumf, a navíc po skalpu hvězdného soupeře.

Hlavní soutěž proběhla bez české účasti.



NORDEA OPEN

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Bastad, Švédsko

Povrch: antuka

Dotace: 579.320 eur



Finále dvouhry

Borges (7-Portug.) - Nadal (Šp.) 6:3, 6:2



Finále čtyřhry

Luz/Matos (3-Braz.) - Guinard/Jacq (Fr.) 7:5, 6:4



Česká účast

Krumich - kvalifikace

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

Američan Marcos Giron si při pořádání posledního ročníku domácího tenisového turnaje v Newportu došel pro svůj premiérový titul. Ve finále přehrál krajana Alexe Michelsena a až své třetí finále proměnil v trofej. Díky tomu si vylepšil své kariérní maximum a v novém vydání žebříčku se posunul na 38. místo.

Jakubovi Menšíkovi se cesta z evropského kontinentu do Spojených států nevyplatila. Český teenager skončil na americkém pažitu hned v prvním kole po překvapivé porážce s kvalifikantem Alexem Boltem.



INFOSYS HALL OF FAME OPEN

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Newport, USA

Povrch: tráva

Dotace: 661.585 dolarů



Finále dvouhry

Giron (2-USA) - Michelsen (3-USA) 6:7 (4:7), 6:3, 7:5



Finále čtyřhry

Goransson/Verbeek (6-Švéd./Niz.) - Cash/Tracy (USA) 6:3, 6:4



Česká účast

Menšík - 1. kolo

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

30. týden (Umag, Atlanta, Kitzbühel)

Francisco Cerúndolo získal na antukové dvěstěpadesátce v Umagu svůj třetí titul a je jisté, že třetí sezonu po sobě zakončí minimálně s jedním triumfem. Argentinec v tříhodinové finálové bitvě udolal Lorenza Musettiho, přestože prohrával o set a returnoval na setrvání v zápase.

Jakub Menšík si v Umagu několikrát vylepšil své maximum na antukových dvorcích a zkompletoval účasti v závěrečných kolech na nejvyšším okruhu na všech površích. Nad jeho síly byl až pozdější finalista Musetti v semifinále. Tomáš Macháč naopak dohrál hned po úvodním zápase s Thiagem Monteirem.



PLAVA LAGUNA CROATIA OPEN UMAG

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Umag, Chorvatsko

Povrch: antuka

Dotace: 579.320 eur



Finále dvouhry

F. Cerúndolo (4-Arg.) - Musetti (2-It.) 2:6, 6:4, 7:6 (7:5)



Finále čtyřhry

Andreozzi/Reyes-Varela (4-Arg./Mex.) - Guinard/Jacq (Fr.) 6:4, 6:2



Česká účast

Menšík - semifinále

Macháč - 1. kolo

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

Jošihito Nišioka na amerických betonech v Atlantě vybojoval svůj třetí titul na okruhu ATP, všechny slavil na akcích ATP 250 na tvrdém povrchu. Ve finále, které bylo kvůli dešti na pět hodin přerušeno, přehrál čtvrtého nasazeného Australana Jordana Thompsona. Díky triumfu se Japonec vyšplhal zpátky do TOP 50 žebříčku.

Turnaj proběhl bez české účasti.



ATLANTA OPEN

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Atlanta, USA

Povrch: tvrdý

Dotace: 756.020 dolarů



Finále dvouhry

Nišioka (Jap.) - Thompson (4-Austr.) 4:6, 7:6 (7:2), 6:2



Finále čtyřhry

Lammons/Withrow (2-USA) - Goransson/Verbeek (Švéd./Niz.) 4:6, 6:4, 12:10

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

Matteo Berrettini absolvoval v Kitzbühelu svůj teprve devátý letošní turnaj a poprvé v kariéře vyhrál během jedné sezony tři akce na nejvyšším okruhu. Bývalý šestý hráč světa si ve finále v rakouském horském středisku poradil s Hugem Gastonem, navázal na triumf ze Gstaadu a protáhl svou tehdejší neporazitelnost na 10 zápasů. Jednalo se o jeho celkově 10. titul.

Vít Kopřiva nedokázal navázat na zvládnout kvalifikaci, v hlavní soutěži vypadl hned v prvním kole po porážce s nasazeným Laslem Djerem.



GENERALI OPEN

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Kitzbühel, Rakousko

Povrch: antuka

Dotace: 579.320 eur



Finále dvouhry

Berrettini (It.) - Gaston (Fr.) 7:5, 6:3



Finále čtyřhry

Erler/Mies (6-Rak./Něm.) - Frantzen/Jebens (5-Něm.) 6:3, 3:6, 10:6



Česká účast

Kopřiva - 1. kolo

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

31. týden (OH v Paříži, Washington)

Novak Djokovič si přeci jen splnil dětský sen a stal se olympijským šampionem. Dokázal to na svých až celkově pátých hrách pod pěti kruhy a dva měsíce po operaci kolena. Ve finálovém souboji generací na antukovém Roland Garros v Paříži udolal Španěla Carlose Alcaraze, oplatil mu tři týdny starou porážku z wimbledonského finále a v 37 letech se stal nejstarším olympijským vítězem v tenisových soutěžích. Ziskem zlaté medaile pro sebe i celou srbskou výpravu zkompletoval sbírku všech velkých trofejí. Kariérní Golden Slam dal dohromady jako teprve pátý.

Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem skončili ve čtyřhře mužů na olympijských hrách v Paříži na čtvrtém místě. V závěrečných bojích nenašli recept ani na druhý nasazený americký pár, v duelu o bronzové medaile podlehli Taylorovi Fritzovi a Tommymu Paulovi. Američané v této disciplíně obsadili třetí a druhé místo. Stříbro získali Austin Krajicek s Rajeevem Ramem, přemožitelé Macháče a Pavláska ze semifinále. Proti Australanům Matthewovi Ebdenovi a Johnovi Peersovi byli kousek od triumfu.

Kateřina Siniaková s Tomášem Macháčem zajistili druhé tenisové zlato z olympijských her pro samostatnou Českou republiku a znovu u toho byla rodačka z Hradce Králové. Bývalí partneři potvrdili roli favoritů ve finále smíšené čtyřhry na pařížské antuce, když přetlačili čínskou dvojici Xinyu Wang, Zhizhen Zhang.

Tomáš Macháč i Jakub Menšík skončili pod pěti kruhy ve druhém kole. Macháč v něm nestačil na zlatého medailistu z posledních her Alexandera Zvereva, debutant Menšík nenašel recept na Tommyho Paula.



OLYMPIJSKÉ HRY

Místo konání: Paříž, Francie

Povrch: antuka



Finále dvouhry

Djokovič (1-Srb.) - Alcaraz (2-Šp.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)



Finále čtyřhry

Ebden/Peers (Austr.) - Krajicek/Ram (4-USA) 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 10:8



Finále mixu

Macháč/Siniaková (ČR) - Xin. Wang/Z. Zhang (Čína) 6:2, 5:7, 10:8



Česká účast

Macháč, Menšík - 2. kolo

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los mixu

Sebastian Korda vyhrál domácí turnaj ATP 500 ve Washingtonu, kde před 32 lety triumfoval jeho otec Petr Korda. Ve svém celkově osmém a dosud největším finále Američan s českými kořeny porazil Itala Flavia Cobolliho a získal druhý a dosud nejcennější titul. Cestou za prvním triumfem mimo antuku odvrátil dva mečboly Thanasiho Kokkinakise.

Turnaj proběhl bez české účasti.



MUBADALA CITI DC OPEN

Kategorie: ATP 500

Místo konání: Washington, USA

Povrch: tvrdý

Dotace: 2.100.230 dolarů



Finále dvouhry

Korda (4-USA) - Cobolli (10-It.) 4:6, 6:2, 6:0



Finále čtyřhry

Lammons/Withrow (4-USA) - Matos/Melo (8-Braz.) 7:5, 6:3

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

32. týden (Montreal)

Alexei Popyrin v Montrealu dotáhl svůj životní turnaj až na vrchol. Australský tenista si v Kanadě krátce po vystoupení na olympiádě došel pro třetí titul a první z turnajů Masters 1000, na nichž byl předtím jen jednou ve čtvrtfinále. Ve finále porazil Andreje Rubljova a po Tomášovi Macháčovi ho tak nezastavilo ani pět členů TOP 20 včetně tří tenistů elitní desítky. Cestou odvrátil i tři mečboly.

Marcel Granollers s Horaciem Zeballosem poprvé spojili síly před pěti lety právě v Montrealu a tehdy se radovali z triumfu. Další zapsali v tomto ročníku, když porazili Rajeeva Rama a Joa Salisburyho a získali druhý letošní titul z podniků Masters. Američan s Britem neuspěli ve finále National Bank Open druhým rokem po sobě.

Tomáš Macháč měl smůlu na los a hned v prvním kole narazil na pozdějšího šampiona Popyrina. Jakub Menšík se do hlavní soutěže nedostal a vypadl v kvalifikačních bojích.



NATIONAL BANK OPEN

Kategorie: ATP Masters 1000

Místo konání: Montreal, Kanada

Povrch: tvrdý

Dotace: 6.795.555 dolarů



Finále dvouhry

Popyrin (Austr.) - Rubljov (5-) 6:2, 6:4



Finále čtyřhry

Granollers/Zeballos (1-Šp./Arg.) - Ram/Salisbury (3-USA/Brit.) 6:2, 7:6 (7:4)



Česká účast

Macháč - 1. kolo

Menšík - kvalifikace

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

33. týden (Cincinnati)

Jannik Sinner se stal tři dny po oslavě 23. narozenin prvním italským vítězem podniku ATP Masters 1000 v Cincinnati. Ve finále porazil domácího Francese Tiafoea a poprvé v kariéře vyhrál pět turnajů během jedné sezony. Celkově získal 15. titul, z toho třetí z tisícovek, a po triumfu na generálce na US Open si upevnil post světové jedničky.

Marcelo Arévalo s Matem Pavičem si poradili ve finále v Cincinnati 6:2, 6:4 s domácí dvojicí Mackenzie McDonald, Alex Michelsen a získali čtvrtý společný titul. Zatímco reprezentant Salvadoru slavil teprve druhou trofej z Masters a celkově třináctou, pro Chorvata Paviče se jedná o už 39. deblový titul a šestý z prestižních tisícovek.

Skvělý návrat na kurty po tříměsíční zdravotní pauze prožil Jiří Lehečka. Po skalpech Mariana Navoneho a Daniila Medveděva byl kousek od čtvrtfinálové účasti, ale v osmifinále těsně podlehl pozdějšímu finalistovi Tiafoeovi. Tomáš Macháč s Jakubem Menšíkem dopadli stejně jako v Montrealu, Macháč dohrál v prvním kole po porážce s australským protivníkem a Menšík nezvládl kvalifikaci.



CINCINNATI OPEN

Kategorie: ATP Masters 1000

Místo konání: Cincinnati, USA

Povrch: tvrdý

Dotace: 6.795.555 dolarů



Finále dvouhry

Sinner (1-It.) - Tiafoe (USA) 7:6 (7:4), 6:2



Finále čtyřhry

Arévalo/Pavič (4-Salv./Chorv.) - McDonald/Michelsen (USA) 6:2, 6:4



Česká účast

Lehečka - osmifinále

Macháč - 1. kolo

Menšík - kvalifikace

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

34. týden (Winston-Salem)

Lorenzo Sonego ovládl v americkém Winston-Salemu poslední generálku před US Open. Ve svém celkově šestém finále a prvním po dvou letech italský tenista smetl domácího Alexe Michelsena a bez ztráty setu si došel pro čtvrtý titul, první z outdoorového hardu. Američan prohrál i své třetí finále.

Turnaj proběhl bez české účasti.



WINSTON-SALEM OPEN

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Winston-Salem, USA

Povrch: tvrdý

Dotace: 779.780 dolarů



Finále dvouhry

Sonego (10-It.) - Michelsen (11-USA) 6:0, 6:3



Finále čtyřhry

Lammons/Withrow (4-USA) - Cash/Galloway (Brit./USA) 6:4, 6:3

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

35. - 36. týden (US Open)

Jannik Sinner vyhrál i druhé grandslamové finále a jako teprve čtvrtý v open éře ovládl hardové Australian Open i US Open ve dvouhře mužů během jednoho kalendářního roku. Italský tenista necelých osm měsíců po premiérovém triumfu v Melbourne dobyl i major v New Yorku a stal se prvním tenistou po 47 letech, který získal své první dva grandslamové tituly během jedné sezony. Ve finále porazil domácího Taylora Fritze.

Max Purcell a Jordan Thompson měsíc po neúspěchu ve finále Wimbledonu ovládli čtyřhru mužů na US Open. V boji o titul Australané porazili 6:4, 7:6 německou dvojici Kevin Krawietz a Tim Pütz. Třicetiletý Thompson si připsal první grandslamový triumf, 26letý Purcell už slavil ve Wimbledonu 2022 s Matthewem Ebdenem.

Smíšenou čtyřhru na US Open vyhráli Italové Sara Erraniová a Andrea Vavassori. Ve finále přehráli domácí americkou dvojici Taylor Townsendová, Donald Young. Utkání na hlavním dvorci Arthura Ashe trvalo hodinu a 27 minut.

Čtvrtfinalista letošního chlapeckého Wimbledonu ve dvouhře Maxim Mrva slavil v New Yorku svůj první grandslamový triumf mezi juniory. Sedmnáctiletý Čech vyhrál na US Open čtyřhru, s Japoncem Reiem Sakamotem ve finále přetlačili dalšího Čecha Denise Petáka se Švýcarem Flynnem Thomasem a potvrdili roli nasazených jedniček.

Tomáš Macháč dokráčel na letošním US Open do svého premiérového osmifinále na grandslamových podnicích. Stejný úspěch měl na dosah Jakub Menšík, který sice obhájil loňské třetí kolo, ale nevyužil v něm sérii tří mečbolů proti Nunovi Borgesovi. Do třetího kola prošel i poslední z tria českých zástupců Jiří Lehečka.



US OPEN

Kategorie: grandslam

Místo konání: New York, USA

Povrch: tvrdý

Dotace: 75.000.000 dolarů



Finále dvouhry

Sinner (1-It.) - Fritz (12-USA) 6:3, 6:4, 7:5



Finále čtyřhry

Purcell/Thompson (7-Austr.) - Krawietz/Pütz (10-Něm.) 6:4, 7:6 (7:4)



Finále mixu

Erraniová/Vavassori (3-It.) - Townsendová/Young (USA) 7:6 (7:0), 7:5



Finále dvouhry juniorů

Jódar (12-Šp.) - Budkov Kjaer (1-Nor.) 2:6, 6:2, 7:6 (10:1)



Finále čtyřhry juniorů

Mrva/Sakamoto (1-ČR/Jap.) - Peták/Thomas (ČR/Švýc.) 7:5, 7:6 (7:1)



Česká účast

Macháč - osmifinále

Lehečka, Menšík - 3. kolo

Kopřiva - kvalifikace

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los mixu | Los kvalifikace