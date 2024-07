Djokovič v 60. vzájemném souboji porazil Nadala, jubileum na OH v Paříži se neobešlo bez drama

OH PAŘÍŽ - Dlouho tah na jednu branku, ale diváci na centrálním dvorci Philippa Chatriera se dramatické podívané přece jen dočkali. Novak Djokovič (37) totiž ve druhé sadě prohospodařil náskok 4:0 a svého největšího rivala Rafaela Nadala (38), který je nejúspěšnějším hráčem v areálu Rolanda Garrose, nakonec porazil 6:1, 6:4. Jednalo se o už 60. souboj těchto dvou legend, Srb upravil vzájemnou bilanci na 31:29 ve svůj prospěch a v osmifinále olympiády bude čelit Matteovi Arnaldimu, nebo Dominikovi Köpferovi.

Djokovič – Nadal 6:1, 6:4

Největší rivalita. Nikdy v minulosti se dva tenisté tolikrát nestřetli. Legendy Novak Djokovič a Rafael Nadal, kteří už navždy zůstanou zapsáni v historii bílého sportu, sehráli ve druhém kole na olympijských hrách v Paříži jubilejní 60. vzájemný souboj. Do něj vstupoval jako jednoznačný favorit Srb a papírové předpoklady se bohužel pro diváky celkem jednoznačně potvrdily, minimálně před kolapsem Djokoviče ve druhé sadě.

Dalo se čekat, že bude vidět velký rozdíl ve výkonnosti dvou největších rivalů a majitelů dohromady 46 grandslamových trofejí. Většina z nás ale nejspíše očekávala vyrovnanější průběh od začátku. Djokovič ovšem od prvního míče dominoval, snažil se agresivní hrou držet Nadala za základní čárou a hlavně se v duelu dvou legendárních veteránů prezentoval mnohem lepším pohybem po dvorci.

Přesto se diváci dramatické zápletky dočkali, když Djokovič nepochopitelně zvolnil a ztratil náskok 4:0 ve druhé sadě. Zřejmě zapomněl, že tenisový zápas končí po proměněném mečbolu a v utkáních s bojovníky Nadalova kalibru to platí dvojnásob. Sérii čtyř prohraných gamů však utnul dalším brejkem a duel dopodával.

Právě pohyb byl klíčem k úspěchu. Nadal není po loňské operaci kyčle stejným hráčem jako kdysi a proti Djokovičovi se jeho slabiny a rozdíl ve výkonnosti naplno ukázaly. Španěl už prostě postrádá rychlost a svou neskutečnou a precizní obranu, která ho zdobila téměř dvě dekády.

Byl to poslední vzájemný souboj dvou hrajících legend? Djokovič to několikrát řekl, Nadal reagoval se slovy: "Kdo řekl, že bude poslední?" Zatímco Djokovič se v nejbližší době nechystá ukončit svou veleúspěšnou kariéru, nad tou Nadalovou visí otazník. Nic není oficiální, ovšem předpokládá se, že tato sezona bude jeho poslední. Rozloučit by se mohl třeba během Laver Cupu, stejně jako předloni poslední člen Big Three Roger Federer.

Djokovič není zvyklý na to, že nemá na konci července ani jeden titul v probíhající sezoně. Zatímco loni postoupil do finále na všech čtyřech grandslamech a tři z nich vyhrál, letos hrál statisticky nejúspěšnější hráč všech dob první finále až před pár týdny ve Wimbledonu. A to zhruba měsíc po operaci menisku v pravém koleni.

Majitel rekordních 24 grandslamových vavřínů se však netajil tím, že olympijské hry jsou jeho největším letošním cílem. Právě zlatá medaile je totiž jediným chybějícím článkem do jeho působivé skládačky úspěchů. V útoku na kýžený nejcennější kov bude pokračovat osmifinálovým soubojem s Dominikem Köpferem, nebo Matteem Arnaldim.

Djokovič je jen o rok mladší než Nadal, ale bezpochyby vyniká mnohem lepší fyzickou kondicí. Nadal se letos vrátil po téměř roční pauze zaviněné zraněním kyčle, které nakonec musel vyřešit operací. Po vážných zdravotních problémech není stejným hráčem. To se potvrdilo i v nedávném finále v Bastadu, v němž byl bez šance proti Nunovi Borgesovi.

Nadal rozhodně není zvyklý na to, že v areálu Rolanda Garrose končí ve dvouhře takto brzy. Letos se mu to dokonce stalo dvakrát. V úvodním kole French Open, které v minulosti 14krát vyhrál, narazil na pozdějšího finalistu Alexandera Zvereva. Smůlu na los měl i na olympiádě. Pod pěti kruhy ale pokračuje v deblové soutěži s Carlosem Alcarazem a jejich šance na zisk cenného kovu nejsou zrovna malé.

2004 ➡️ 2024



20 years, 150 matches and countless memories of the Big 3 #Paris2024 #Olympics #tennis pic.twitter.com/8MrTF6zYdH — Tennis TV (@TennisTV) July 29, 2024

Rodák z Manacoru měl možnost se svým největším rivalem srovnat vzájemnou bilanci na 30:30. Místo toho si ale nechal Djokoviče odskočit a konkrétně v areálu Rolanda Garrose se bilance upravila na 8:3 z pohledu Nadala. Před 18 lety právě na pařížské antuce začala jejich neuvěřitelná rivalita, jež nám nabídla nespočet dechberoucích bitev.



Výsledky dvouhry mužů na olympiádě v Paříži

