Djokovičovo zranění vážné nebylo. V exhibičním utkání bez problémů porazil Tiafoa
Djokovič ještě ani nezačal novou sezonu a už se musel potýkat se zdravotními problémy. Poté, co se odhlásil z generálky v Adelaide, se mu vyskytly komplikace i během přípravy v Melbourne Parku.
Desetinásobný šampion Australian Open V během středy nejprve absolvoval tréninkový set s Daniilem Medveděvem a odpoledne se na kurty opět vrátil. Tentokrát ale trénink nedokončil. Už po pouhých 12 minutách údajně cítil bolest v oblasti krku, zavolal si fyzioterapeuta a následně z kurtu odešel. Podle reportu Punto de Break navíc nepůsobil stoprocentně fit už v úterním tréninku s Jiřím Lehečkou.
Že však jeho zranění není vážné, se ukázalo v dnešním exhibičním utkání v Rod Laver aréně proti Tiafoeovi. Proti Američanovi působil uvolněně, a přestože se rozhodně nejednalo o jeho maximální možný výkon, vyhrál s přehledem ve dvou setech.
"Je to pro mě dobrá příprava. Poslední zápas jsem hrál v listopadu, takže už je to nějakou dobu. Před Australian Open jsem ani nehrál žádný přípravný turnaj, takže bylo skvělé si dnes vyzkoušet dva sety," komentoval po zápase Srb. Ke zranění, které se mu přihodilo během středečního tréninku, se nevyjádřil.
Čtvrtý nasazený začne první grandslam sezony zápasem se Španělem Pedrem Martínezem. V případném osmifinále by mohl narazit na Jakuba Menšíka, o kolo později na světovou pětku Lorenza Musettiho.
Pokud obhájí loňské semifinále, vyzve pravděpodobně šampiona posledních dvou ročníků Jannika Sinnera. Loni v této fázi turnaje musel kvůli natrženému hamstringu skrečovat po prohraném tie-breaku Alexanderu Zverevovi.
