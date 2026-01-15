Dominance Siniakové pokračuje. S čínskou parťačkou ovládly Adelaide
Kičenoková/Krawczyková - Siniaková/Zhang 1:6, 4:6
Siniaková se Zhang vstoupily do finálové bitvy tím nejlepším možným způsobem, když prolomily hned úvodní podání Krawczykové, brejk následně potvrdily a šly do vedení 2:0.
Dominance česko-čínského páru v úvodu utkání pokračovala. Své podání si i díky výborně returnující Zhang neudržela ani Kičenoková a na ukazateli skóre svítil po deseti minutách hry stav 3:0.
Lehké komplikace přišly ve čtvrté hře, kdy to byla úřadující světová deblová jednička Siniaková, kdo si prohrál servis a bylo sníženo.
Nasazené dvojky však nadále měly úvodní sadu pevně v rukou. Především díky výborným returnům držely americko-ukrajinský debl pod velkým tlakem, i podruhé prolomily podání ostřílené Krawczykové a znovu získaly třígamový náskok.
Siniaková se Zhang svým soupeřkám v úvodním dějství nedovolily ani jednou vyhrát si vlastní podání a s naprostým přehledem získaly první set za pouhých 25 minut hry 6:1.
Do druhého setu ale vstoupily lépe soupeřky, když poprvé v zápase prolomily podání Zhang a šly do vedení. Ani popáté si však Kičenoková s Krawczykovou neudržely servis a rychle bylo vyrovnáno.
V následujících gamech si oba páry bez větších problémů držely svá podání. Za stavu 4:3 pro Siniakovou se Zhang si nechala na kurt zavolat fyzioterapeuta Kičenoková, která měla problémy s pravým stehenním svalem. Na výkonu ukrajinské tenistky ale v dalším průběhu zápasu žádný zdravotní handicap znát nebyl.
Rozhodující moment utkání přišel za stavu 5:4, kdy si Krawczyková i přes vedení 30:0 neudržela servis a Siniaková s Zhang se po hodině a 11 minutách mohly radovat z vítězství 6:1, 6:4.
Rodačka z Hradce Králové tak potvrdila pozici světové jedničky a zvýšila svůj náskok v rankingu na Taylor Townsendovou, s kterou bude hrát na blížícím se Australian Open.
"Moc bych chtěla poděkovat Shuai, odehrála výborný turnaj. Skvěle jsme se doplňovaly, sedlo nám to. Jsem moc šťastná, že jsme vše mohly zakončit společným titulem," bezprostředně po zápase říkala Siniaková.
