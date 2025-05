Dorovnal legendu, ale... Tohle nebyl žádný brilantní tenis, říkal Alcaraz

ATP MASTERS ŘÍM - Byla to bitva o každý míč. Carlos Alcaraz (22) se musel v semifinále Masters v Římě vypořádat nejen s ve výborné formě hrajícím Lorenzem Musettim (23), ale i s těžkými podmínkami a horkokrevnými domácími fanoušky. Vše nakonec zvládl, po výsledku 6:3, 7:6 si zajistil účast ve finále. Španěl tak postoupil do svého 25. boje o titul, navíc dorovnal i výkon legendárního Stefana Edberga.

Alcaraz - Musetti 6:3, 7:6

Přes dvě hodiny trval semifinálový duel o postup do pařížského finále. A favorizovaný Alcaraz nakonec potvrdil svou extratřídu. Od loňského května tak vylepšil svou exklusivní antukovou bilanci na 26 výher oproti pouhým dvěma porážkám.

"Byl to velmi těžký zápas, podmínky byly složité, hlavně kvůli větru. Nehrál se nějaký velkolepý tenis, bylo to spíš o chytrosti, brát to bod po bodu a čekat na příležitost. Myslím, že se mi to dařilo, a to i v situaci, kdy se situace nevyvíjela pro mě úplně dobře," zhodnotil duel Španěl.

Alcaraz si tak připsal 19. vítězství v sezoně a do nedělního finálového duelu půjde s vynikající bilancí čítající 14 výher z posledních 15 zápasů.



Triumfem nad Musettim se v počtu výher v prvních 100 zápasech na úrovni ATP Masters 1000 vyrovnal Stefanu Edbergovi. Na svém kontě má Alcaraz, stejně jako legendární Švéd, 77 výher a 23 porážek, včetně šesti titulů. Navíc na šesti z devíti turnajů Masters se Španěl dostal do finále. To vše v pouhých 22 letech.

Zklamání naopak musel vstřebávat Musetti. "Byl to pro mě těžký den. Věřil jsem si. Ale postupem času jsem nebyl schopen dostat se ze složitých situacích tak, jak se mi to dařilo v předešlých zápasech. Něco mi prostě v rozhodujících momentech chybělo," říkal Ital, který si tak pohoršil vzájemnou bilanci s Alcarazem na jednu výhru oproti pěti porážkám.

Musetti se i přes semifinálovou porážku posune na nové životní maximum, kterým bude osmá příčka.

Alcaraze čeká souboj o titul se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem nebo Američanem Tommym Paulem.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Římě