Drama se šťastným koncem. Valentová na US Open znovu slaví

US OPEN - Parádní vstup do US Open má za sebou Tereza Valentová (18). Česká tenistka si po úspěšné kvalifikaci poradila v prvním kole s Italkou Lucií Bronzettiovou (26) po setech 6:3, 3:6 a 6:4. Její další soupeřkou bude vítězka duelu mezi Jelenou Rybakinovou (26) a Julietou Parejaovou (16). Z českých tenistek se dnes ještě představí Markéta Vondroušová, která bojuje s Ruskou Oksanou Selechmetěvovou.
Tereza Valentová postoupila na US Open do druhého kola ( @ Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Bronzettiová – Valentová 3:6, 6:3, 4:6

Hned v úvodním gamu se Valentová dostala při svém podání do složité situace, když prohrávala už 0:40. Všechny brejkové možnosti Bronzettiové však odvrátila a svou soupeřku do trháku nepustila.

Česká tenistka postupem času získávala ve výměnách navrch. Díky agresivní hře si mnohem jednodušeji dokázala udržet vlastní servis, zatímco Italka o něj musela hodně bojovat.

Aktivnější Valentová se dočkala v osmé hře, kdy poprvé v zápase prolomila soupeřčin servis a ujala se vedení 5:3. Výborně rozehraný set si už ujít nenechala, sadu dopodávala a po 34 minutách šla do zaslouženého vedení 1:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do prvních problémů se Valentová dostala ve čtvrté hře druhé sady. Dobře returnující Italka poprvé v zápase prolomila soupeřce podání a dostala se do vedení 3:1. Dlouho se však z náskoku neradovala, vzápětí i ona přišla o servis a brzy bylo vyrovnáno 3:3.

Rodačka z Rimini se ale deprimovat nenechala. Za stavu 4:3 ze svého pohledu znovu využila slabšího podání soupeřky, podruhé v sadě jí prolomila servis a sadu již dovedla do vítězného konce 6:3. Valentová tak po sedmi vítězných setech přišla ve Flushing Meadows o první sadu.

Valentová poté opustila dvorec a pauza jí vyloženě prospěla. Do rozhodující sady vstoupila výborně, když se ujala vedení 3:0. Soupeřka však zápas nezabalila, snížila na rozdíl jediného gamu, na vyrovnání ale nedosáhla.

Za stavu 5:2 neproměnila Valentová při podání Italky dva mečboly, vzápětí si prohrála servis a vedla už jen o jediný game.

Mrzet ji to však nemuselo. Při vedení 5:4 znovu uspěla na returnu, proměnila pátý mečbol a mohla slavit postup do druhého kola.

Výsledky ženské dvouhry na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

8
HankMoody
24.08.2025 20:13
Tereza má obrovský potenciál a líbí se mi, že už si umí pomoci i servisem. Pořád ale potřebuje zkušenosti s těmito zápasy, často se to snaží urvat moc silou a těch chyb je hodně. Dneska tu koncovku zvládla dobře, uhrála si to sama.
paddy
24.08.2025 20:11
ta má kukadla smile
smile
https://www.youtube.com/watch?v=hEG75woYvfY
subaru
24.08.2025 20:04
Do roka pokud se nebude učit půl roku na maturu a bude zdravá bude naše jednicka
com
24.08.2025 19:47
Snad si to dneska oslaví pořádně.. smile

Bramborářka si ji namaže na chleba smile
Serpens
24.08.2025 19:28
Myslel jsem si, že od infarktových zápasů budu mít po odchodu Kvitové jednou pro vždy klid, ale Terka Valentová mi už před nějakou dobou přirostla k srdci
To, že málem potřebovala resuscitovat po zápase, je důkazem, jak nervózní ve skutečnosti byla, ale nakonec to i přes klopýtnutí přece jen zvládla. Málem si vyzkoušela to, co zakusila proti ní Ponchetová na RG, to by byla ještě krutější porážka než v tom Wimbledonu.

První set byl od Valentové fantastický, málo chyb a skvělé umísťování úderů, k tomu i kouzlení na síti (což ji obvykle moc nedrží). I podání ji občas drželo. Ve druhém nevyužila šance, znervózněla a její soupeřka ji zamkla za základní čarou a neudělala téměř chybu. Terka byla viditelně frustrovaná. Naštěstí chytla začátek ve třetím a získala kousek sebedůvěry zpět. Pak ale zase nevyužila šance a už to vypadalo, že bude po zápasu hořce plakat, ale naštěstí plakala sladce

Zápas proti Rybě už bude bez nervů, takže velké těšění
Trojchyba_Mat
24.08.2025 19:30
EllNino
24.08.2025 19:30
Paquetová :)
Serpens
24.08.2025 19:31
A, sry
