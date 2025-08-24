Drama se šťastným koncem. Valentová na US Open znovu slaví
Bronzettiová – Valentová 3:6, 6:3, 4:6
Hned v úvodním gamu se Valentová dostala při svém podání do složité situace, když prohrávala už 0:40. Všechny brejkové možnosti Bronzettiové však odvrátila a svou soupeřku do trháku nepustila.
Česká tenistka postupem času získávala ve výměnách navrch. Díky agresivní hře si mnohem jednodušeji dokázala udržet vlastní servis, zatímco Italka o něj musela hodně bojovat.
Aktivnější Valentová se dočkala v osmé hře, kdy poprvé v zápase prolomila soupeřčin servis a ujala se vedení 5:3. Výborně rozehraný set si už ujít nenechala, sadu dopodávala a po 34 minutách šla do zaslouženého vedení 1:0.
Do prvních problémů se Valentová dostala ve čtvrté hře druhé sady. Dobře returnující Italka poprvé v zápase prolomila soupeřce podání a dostala se do vedení 3:1. Dlouho se však z náskoku neradovala, vzápětí i ona přišla o servis a brzy bylo vyrovnáno 3:3.
Rodačka z Rimini se ale deprimovat nenechala. Za stavu 4:3 ze svého pohledu znovu využila slabšího podání soupeřky, podruhé v sadě jí prolomila servis a sadu již dovedla do vítězného konce 6:3. Valentová tak po sedmi vítězných setech přišla ve Flushing Meadows o první sadu.
Valentová poté opustila dvorec a pauza jí vyloženě prospěla. Do rozhodující sady vstoupila výborně, když se ujala vedení 3:0. Soupeřka však zápas nezabalila, snížila na rozdíl jediného gamu, na vyrovnání ale nedosáhla.
Za stavu 5:2 neproměnila Valentová při podání Italky dva mečboly, vzápětí si prohrála servis a vedla už jen o jediný game.
Mrzet ji to však nemuselo. Při vedení 5:4 znovu uspěla na returnu, proměnila pátý mečbol a mohla slavit postup do druhého kola.
Výsledky ženské dvouhry na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
