Draper: Zranil jsem se i kvůli Alcarazovi a Sinnerovi, ale poučil jsem se
Draper loni posunul svou kariéru na další úroveň, když i díky skalpu Alcaraze senzačně dobyl březnové Masters v Indian Wells, zajistil si debut v TOP 10 a nakonec se vyšplhal až na čtvrtou příčku. Hovořilo se o tom, že právě on by mohl na samotném vrcholu doplnit dominující Alcaraze se Sinnerem.
Jenže hvězdný Brit se začal trápit zdravotně a sezona pro něj v podstatě skončila už na travnatých dvorcích. Po krachu ve druhém kole Wimbledonu totiž odehrál jen US Open, kde musel v průběhu turnaje odstoupit.
"Mým cílem v loňském roce bylo dosáhnout úrovně Carlose a Jannika, což mé tělo dotlačilo na hranice možností. Snažil jsem se hrát agresivněji a měnit svou hru, ačkoli jsem na to nebyl fyzicky připravený," uvedl během tiskové konference v rámci Davis Cupu.
"Touha dotáhnout se na ně se pro mě stala zdrojem stresu. Takže v jistém slova smyslu jsem si zdravotní problém způsobil kvůli nim. Během pauzy jsem se poučil a udělal věci, které mi letos pomohou se zlepšit. Udělám vše, co je v mých silách, abych se jim vyrovnal."
Draper, který bojoval s otokem kosti v levé paži, evidentně formu neztratil. V kvalifikaci Davis Cupu odehrál svůj první letošní zápas, po přesvědčivém výkonu smetl Viktora Durasovice a pomohl Britům k pohodové výhře nad Norskem. "Věřím, že jsem teď komplexnější a spolehlivější hráč než loni. Teď je čas ukázat, že jsem zdravotní pauzu využil."
Aktuálně 12. muž světového pořadí může znovu ukázat svůj obrovský talent i potenciál za dva týdny v Dubaji. Poté ho čeká velmi složitá obhajoba zmíněného triumfu na Masters v Indian Wells.
