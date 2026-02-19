Dubaj: Gauffové hrozí konec na filipínské hvězdičce, Svitolinová může ukončit pohádkovou jízdu

DNES, 06:00
Previews 29
Prestižní tisícovka v Dubaji nabídne ve čtvrtek všechny čtvrtfinálové duely. Tím nejsledovanějším bude zřejmě souboj mezi ruskou kometou a obhájkyní titulu Mirrou Andrejevovou a americkou hvězdou Amandou Anisimovovou. Coco Gauffová pokračuje v nepovedených výkonech a mohla by utrpět senzační porážku s filipínskou hvězdičkou. Před branami semifinále by mělo dojít na konec chorvatské pohádky.
Coco Gauffová by mohla utrpět senzační porážku (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 19. 2.

Čtvrtfinálové zápasy
Tausonová (12-Dán.) – Pegulaová (4-USA) | Center Court (11:00 SEČ)
M. Andrejevová (5-) – Anisimovová (2-USA) | Center Court (12:30 SEČ)
Gauffová (3-USA) – Ealaová (Fil.) | Center Court (16:00 SEČ)
Ružičová (Chorv.) – Svitolinová (7-Ukr.) | Center Court (17:30 SEČ)

 

 

Tausonová – Pegulaová | 11:00 SEČ

Jessica Pegulaová zkusí protáhnout parádní semifinálovou sérii a vyzve skvěle hrající loňskou finalistku Claru Tausonovou.

 

Zápasové informace a forma

Pegulaová si bez ztráty setu poradila s kvalifikantkou Varvarou Gračovovou i světovou dvacítkou Ivou Jovicovou a potřetí v kariéře postoupila v Dubaji do čtvrtfinále. Američanka zaznamenala na každém z posledních šesti turnajů minimálně semifinále, což zahrnuje dva prestižní podniky kategorie WTA 1000 a dva grandslamy.

Nepočítaje týmový Pohár Billie Jean Kingové zvládla 25 z posledních 32 zápasů, což jí zajistilo návrat do TOP 5 žebříčku. Na jakýkoli triumf sice čeká od červnového prvenství na trávě v Bad Homburgu, nicméně i tak může být se svými výkony v posledních šesti měsících spokojená. Během tohoto období porazila devět hráček TOP 20 pořadí.

Tausonová hraje v mnohem lepší formě než v posledních pár týdnech a je zřejmě odhodlaná zopakovat v Dubaji loňskou finálovou účast. Mladá Dánka, která hraje hlavní soutěž Dubai Tennis Championships teprve podruhé v kariéře, přehrála přesvědčivě a bez ztráty setu Američanky Sofii Keninovou a Peyton Stearnsovou i Magdu Linetteovou.

Do Dubaje dorazila s velmi nestabilní formou, jelikož na třech z úvodních pěti turnajů v této sezoně ztroskotala hned po prvním zápase. Stejně jako na šesti z posledních deseti akcí. Tour na Blízkém východě odstartovala postupem do semifinále v Abú Zabí, ale před týdnem v Dauhá padla v prvním kole s Kateřinou Siniakovou.

 

Vzájemná bilance

Bude se jednat o první vzájemný zápas.

Vizitka Clary Tausonové.Vizitka Clary Tausonové. (@ Livesport / Enetpulse)

Zajímavosti a fakta

Pegulaová hrála své první dubajské čtvrtfinále v roce 2021 a prohrála ve třech setech s Elise Mertensovou. Před třemi roky však prošla do semifinále.

Počínaje US Open Series 2023 má Pegulaová ve čtvrtfinálových zápasech fantastickou úspěšnost 21:3 a od začátku sezony 2025 byla šestkrát v semifinále na úrovni WTA 1000 či vyšší.

Tausonová zaznamenala loni právě v Dubaji své první kariérní semifinále a zároveň finále na turnajích WTA 1000. V souboji o titul podlehla teenagerce Miře Andrejevové.

Sérii tří vítězství zaregistrovala Dánka poprvé od srpnového vystoupení v Montrealu, kde zapsala své druhé kariérní semifinále na tisícovkách.

 

Sázkařská analýza

Pegulaová také v tomto týdnu v Dubaji ukazuje svou obrovskou kvalitu na tvrdých površích a může už na sedmém turnaji v řadě projít do semifinále. Loňská finalistka Tausonová se oproti posledním týdnům rozhodně zlepšila a ve třech zápasech nastřílela dohromady přes 30 es. Mladá Dánka je ale mnohem méně stabilní hráčkou než Pegulaová, která má velké zkušenosti se závěrečnými koly na takto velkých akcích a je jasnou favoritkou.

Vizitka Jessicy Pegulaové.Vizitka Jessicy Pegulaové. (@ Livesport / Enetpulse)

Tausonová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (semifinále)
Bilance: 7:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 7:5
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 5:12)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 2:0)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Tausonová – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 8:1
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:0
Generálka: Abú Zabí (semifinále), Dauhá (1. kolo)
Cesta turnajem: Keninová (7:6, 6:2), Stearnsová (6:2, 6:4), Linetteová (6:4, 6:2)

 

Pegulaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Brisbane (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Brisbane (semifinále)
Bilance: 10:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 10:2
Bilance proti hráčkám TOP 20: 4:1 (kariérní 50:61)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 12:8)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Pegulaová – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 9:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2023)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Gračovová (6:4, 6:0), (16) Jovicová (6:4, 6:2)

 

 

Andrejevová – Anisimovová | 12:30 SEČ

Agresivní styl Amandy Anisimovové vyzve ve čtvrtfinálovém šlágru precizní obranu a stabilitu loňské šampionky Mirry Andrejevové.

 

Zápasové informace a forma

Anisimovová zahájila své letošní působení v Dubaji nakonec až ve středu, kdy přehrála hladce 6:1, 6:3 vycházející hvězdu Janice Tjenovou. Američanka, která měla v úvodním kole volný los a poté postoupila bez boje po odstoupení bývalé šampionky Barbory Krejčíkové, tak po jediné výhře dosáhla na své první dubajské čtvrtfinále.

V posledním roce prožívá jasně nejlepší období své kariéry. V loňské sezoně zaznamenala finále ve Wimbledonu a na US Open, ovládla tisícovku v Pekingu a došla do semifinále Turnaje mistryň a letos přidala čtvrtfinále na Australian Open. Loni v únoru se nacházela mimo TOP 40 žebříčku a teď je světovou šestkou.

Rovněž Andrejevová nemusela pro postup do třetího kola odehrát ani jeden míček. Také ruská kometa se na kurt poprvé dostala až ve středu a měla nečekané potíže s Jaqueline Cristianovou. V utkání s rumunskou outsiderkou pětkrát ztratila vlastní servis a obhajobu loňského triumfu zahájila náročným vítězstvím 7:5, 6:3.

Závěr loňské sezony se jí i kvůli zranění kotníku nepovedl. V letošním roce však Andrejevová opět ožila a v lednu v Austrálii vyhrála napříč třemi turnaji celkem devět zápasů. Tato statistika zahrnuje triumf na pětistovce v Adelaide, čtvrtfinále na stejné úrovni v Brisbane a osmifinále na Australian Open.

 

Vzájemná bilance

Anisimovová vede 1:0. Loni na tisícovce v Miami vydřela vítězství 7:6, 2:6, 6:3 a tehdy ukončila 13zápasovou neporazitelnost Andrejevové na turnajích WTA 1000.

Vizitka Mirry Andrejevové.Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport / Enetpulse)

Zajímavosti a fakta

Andrejevová má ve čtvrtfinálových duelech negativní bilanci 7:11 a v poslední době se jí v takových zápasech nedaří. Od loňského dubna (Madrid) po letošní leden (Brisbane) jich dokonce prohrála šest v řadě.

Dvě ze svých sedmi kariérních semifinále zapsala Andrejevová na úrovni WTA 1000. Jedná se o vystoupení loni v Dubaji a Indian Wells, kde nakonec v obou případech získala titul.

Před startem letošního ročníku měla Anisimovová v Dubaji bilanci 2:4 a nikdy v minulosti tady nepřekročila druhé kolo.

Polovinu ze svých 14 semifinále zaregistrovala od začátku loňského roku a v pěti ze sedmi těchto případů se jednalo o podniky WTA 1000 či vyšší.

 

Sázkařská analýza

Andrejevová nebyla v předchozím kole proti Cristianové přesvědčivá na servisu a v poslední době se jí ve čtvrtfinálových zápasech nedaří. Naopak Anisimovová je v posledních měsících v této fázi úspěšnější a evidentně už hodila za hlavu nepovedenou obhajobu i brzké vyřazení v Dauhá. Šance jsou naprosto vyrovnané a mírně navrch by mohla mít loňská šampionka Andrejevová, která je obvykle v kritických momentech psychicky silnější než Anisimovová.

Vizitka Amandy Anisimovové.Vizitka Amandy Anisimovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf)
Bilance: 11:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 11:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 10:11)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 2:5)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Andrejevová – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 7:1
Nejlepší výsledek: triumf (2025)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve čtvrtfinále: 1:0
Generálka: Dauhá (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Kasatkinová (bez boje), Cristianová (7:5, 6:3)

 

Anisimovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)
Bilance: 6:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 6:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 18:29)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 3:2)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Anisimovová – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 3:4
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Dauhá (2. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Krejčíková (bez boje), Tjenová (6:1, 6:3)

 

 

Gauffová – Ealaová | 16:00 SEČ

Coco Gauffová nehraje v přesvědčivé formě a trápí se na servisu. Američanka se musí před soubojem s vycházející hvězdou Alexandrou Ealaovou zlepšit.

 

Zápasové informace a forma

Gauffová sice v osmifinále přežila třísetovou bitvu s Elise Mertensovou, nicméně se svým výkonem nemohla být spokojená. Úřadující šampionka French Open spáchala 16 dvojchyb, stejně jako soupeřka sedmkrát přišla o servis a musela likvidovat tři mečboly v dramatickém tie-breaku. Belgičanku nakonec udolala 2:6, 7:6, 6:3.

V Dubaji startuje pošesté v kariéře a i díky vítězství 6:4, 6:4 nad Annou Kalinskou se tady počtvrté dostala do čtvrtfinále. Letošní sezonu zatím nemůže hodnotit jako příliš povedenou, jelikož na Australian Open vypadla již ve čtvrtfinále a před týdnem v Dauhá senzačně prohrála úvodní zápas s obrovskou outsiderkou Elisabettou Cocciarettovou.

Ealaová čelila v osmifinále znovuzrozené veteránce Soraně Cirsteaové a měla potíže zápas uzavřít. Nakonec ale bitvu s Rumunkou doservírovala a došla si pro výhru 7:5, 6:4. Filipínská hvězdička, která rovněž v Dauhá vypadla hned po prvním duelu, vyhrála v Dubaji už tři zápasy a set nepovolila ani Hailey Baptisteové (skreč) a Jasmine Paoliniové.

V závěru loňské sezony se i s pomocí triumfu na podniku WTA 125 v Guadalajaře a postupům do finále v Eastbourne a semifinále na tisícovce v Miami probila do TOP 50 žebříčku. V progresu pokračuje i v letošním roce, během něhož už stihla zaregistrovat čtvrtfinále v Aucklandu, Abú Zabí a na domácí akci WTA 125 v Manile.

 

Vzájemná bilance

Bude se jednat o první vzájemný zápas.

Vizitka Coco Gauffové.Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Zajímavosti a fakta

Gauffová, která loni v Dubaji nevyhrála ani jeden zápas, prohrála dvě ze svých tří zdejších čtvrtfinále. Jejím maximem v tomto dějišti je semifinále z roku 2023.

Na kontě má 12 semifinálových účastí na turnajích kategorie WTA 1000. Čtyři z nich zapsala v loňské sezoně (Madrid, Řím, Peking a Wuhan).

Ealaová odehraje své šesté kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a v této fázi má bilanci 3:2. Do semifinále se v posledních 12 měsících podívala v Miami, Eastbourne a Aucklandu.

Proti Gauffové zaútočí na svůj čtvrtý skalp TOP 10. Loni po cestě do semifinále na tisícovce v Miami zaskočila Madison Keysovou a Igu Šwiatekovou a teď v Dubaji porazila Paoliniovou.

 

Sázkařská analýza

Gauffová má v posledních letech potíže předvádět stabilní formu právě v rámci tour na Blízkém východě a letošní rok evidentně není výjimkou. Její servis je v posledních dnech velmi zranitelný a několikrát ji zradil v klíčových momentech. Ealaová je zatím v Dubaji o něco přesvědčivější a i díky třem dvousetovým výhrám si bude věřit. Favoritka Gauffová má nicméně mnohem více zkušeností i vyšší strop a hlavně její výkon rozhodne o výsledku.

Vizitka Alexandry Ealaové.Vizitka Alexandry Ealaové. (@ Livesport / Enetpulse)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)
Bilance: 9:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 9:3
Bilance proti hráčkám TOP 50: 4:2 (kariérní 123:87)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 12:9)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Gauffová – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 9:5
Nejlepší výsledek: semifinále (2023)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 1:2
Generálka: Dauhá (2. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Kalinská (6:4, 6:4), Mertensová (2:6, 7:6, 6:3)

 

Ealaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (semifinále)
Bilance: 10:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 10:5
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 3:2)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:0)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Ealaová – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 3:0
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Abú Zabí (čtvrtfinále), Dauhá (1. kolo)
Cesta turnajem: Baptisteová (6:4, 0:1 skreč), (6) Paoliniová (6:1, 7:6), Cirsteaová (7:5, 6:4)

 

 

Ružičová – Svitolinová | 17:30 SEČ

Návrat Eliny Svitolinové na výsluní a mezi elitu otestuje Antonia Ružičová, která prožívá pohádkovou jízdu.

 

Zápasové informace a forma

Svitolinová začala dubajský turnaj až ve druhém kole, v němž jí vzdala Paula Badosaová. O den později nastoupila znovu a musela otáčet těžký souboj s bývalou šampionkou Belindou Bencicovou. Ukrajinka, která se nedávno poprvé od roku 2021 vrátila do TOP 10 žebříčku, skolila nebezpečnou Švýcarku poměrem 4:6, 6:1, 6:3.

I přes osmifinálový nezdar před týdnem v Dauhá prožívá další vynikající období. Letošní sezonu začala triumfem v Aucklandu a pak došla do semifinále Australian Open. Tehdy měla na kontě 11zápasovou neporazitelnost. Vede si tak mnohem lépe než v posledních měsících sezony, během nichž od srpnového Montrealu nevyhrála ani jeden zápas na individuálních akcích.

Ružičová nezvládla páteční první kolo kvalifikace s Rebeccou Šramkovou, a přesto teď v Dubaji prožívá nejlepší turnaj své kariéry. Do hlavní soutěže se nakonec dostala jako šestý lucky loser a po cestě do čtvrtfinále vyřadila grandslamovou šampionku Emmu Raducanuovou, Anastasiji Zacharovovou a vítězku Australian Open Jelenu Rybakinovou.

V každém z těchto tří vyhraných zápasů musela do rozhodujícího setu, přičemž jasná favoritka Rybakinová jí na začátku třetího dějství skrečovala. Třiadvacetiletá Chorvatka po prohře se Šramkovou určitě nečekala, že tady zapíše své čtvrté a největší čtvrtfinále na hlavní tour. Navíc po postupu do semifinále v lednu v Hobartu prohrála pět duelů po sobě.

 

Vzájemná bilance

Bude se jednat o první vzájemný zápas.

Vizitka Antonie Ružičové.Vizitka Antonie Ružičové. (@ Livesport / Enetpulse)

Zajímavosti a fakta

Svitolinová je ve čtvrtfinálové fázi v Dubaji neporažena (bilance 4:0). V letech 2017-18 tady triumfovala a dále se v ročnících 2016 a 2019 podívala do semifinále.

Zkušená Ukrajinka prohrála sedm z posledních 11 čtvrtfinále, nicméně v letošní sezoně v něm uspěla v Aucklandu i na Australian Open.

Ružičová, která byla předloni v červenci mimo TOP 200 žebříčku a v elitní stovce debutovala před necelým rokem, je v tuto chvíli jednu výhru od premiérového posunu do elitní padesátky.

Chorvatka prohrála úvodní dvě čtvrtfinále na turnajích WTA v Monastiru 2024 a loni v Monterrey. Uspěla až v tom posledním letos v lednu na dvěstěpadesátce v Hobartu.

 

Sázkařská analýza

Ružičová se dostala do svého největšího čtvrtfinále po čtyřech třísetových duelech. V tom posledním proti světové trojce Rybakinové ve všech setech vedla, což by mělo zvýšit její sebevědomí pro další zápas. Svitolinová je však podstatně zkušenější i úspěšnější tenistkou, má letos výbornou formu a očekává se, že si dojde pro vítězství bez ztráty setu.

Vizitka Eliny Svitolinové.Vizitka Eliny Svitolinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Ružičová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (semifinále)
Bilance: 6:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5
Bilance na venkovních betonech: 6:5
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 1:0)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Ružičová – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 3:0
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Kluž (1. kolo), Dauhá (kvalifikace)
Cesta turnajem: Raducanuová (6:1, 5:7, 6:2), Zacharovová (6:1, 6:7, 6:1), (1) Rybakinová (5:7, 6:4, 1:0 skreč)

 

Svitolinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)
Bilance: 13:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 13:2
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 5:0 (kariérní 157:45)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 12:12)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Svitolinová – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 22:8
Nejlepší výsledek: triumf (2017-18)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 4:0
Generálka: Dauhá (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Badosaová (6:4 skreč), (9) Bencicová (4:6, 6:1, 6:3)

Kompletní program | Přehled turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

