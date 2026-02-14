Dubaj: Krejčíkové a Bouzkové hrozí konec. Padnout může i Nosková, Bejlek čeká těžká výzva
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 15. 2.
Češi v akci
Nosková (10-ČR) – Liová (USA) | Center Court (08:00 SEČ)
Bouzková (ČR) – Mertensová (Belg.) | New Court 1 (09:30 SEČ)
Krejčíková (ČR) – Pavljučenkovová (-) | New Court 1 (11:00 SEČ)
Bejlek (ČR) – Sönmezová (Tur.) | Center Court (17:30 SEČ)
Krejčíková a Bouzkové hrozí konec
Barbora Krejčíková nastoupí v prvním kole na tisícovce v Dubaji jako výrazná kurzová favoritka. Papírové předpoklady se však vůbec nemusí naplnit, protože šampionka ročníku 2023 a finalistka z roku 2021 zřejmě pořád není v optimální fyzické kondici. Aspoň to naznačují poslední dva turnaje v Abú Zabí a Dauhá, na kterých zrušila singlový start. Na druhou stranu bude čelit extrémně se trápící Anastasiji Pavljučenkovové. Ruska po loňském čtvrtfinále ve Wimbledonu odehrála devět zápasů, vyhrála jen jeden a v letošní sezoně má bilanci 0:4, přičemž vzdorovat dokázala jen outsiderce Zhuoxuan Bai na Australian Open. Na jediný dosavadní vzájemný souboj si asi čeští tenisoví příznivci velmi dobře pamatují. Uskutečnil se totiž ve finále French Open 2021 a Krejčíková po třísetové bitvě poprvé ovládla grandslam ve dvouhře.
Hned v prvním kole by se mohla loučit i Marie Bouzková. Další z českých nadějí sice žádný zdravotní problém netrápí, ovšem dostala těžkou soupeřku v podobě Elise Mertensové, která bude mírnou favoritkou. Češka vyhrála oba předchozí duely včetně toho posledního před třemi roky v Cincinnati. Není však tajemstvím, že letos není v ideální formě a Belgičanka si naopak vede velmi solidně, pokud nepočítáme jasnou porážku s Darjou Kasatkinovou před týdnem v Dauhá. Mertensová zaznamenala v této sezoně už dva české skalpy, v United Cupu porazila Barboru Krejčíkovou a na Australian Open ukončila senzační jízdu Nikoly Bartůňkové. V Dubaji se jí v posledních letech nedařilo, avšak v roce 2021 se tady probila až do semifinále. Bouzková naopak ukončila oba předchozí starty nejpozději ve druhém kole.
Nosková je bez formy, těžká výzva Bejlek
Linda Nosková vyfasovala docela příznivý los a mohla by klidně obhájit loňské čtvrtfinále. Nad její formou však visí otazník a v letošní sezoně zatím předvádí nestabilní a spíše podprůměrné výkony. Na druhou stranu zvládla na všech třech turnajích úvodní zápas. Před týdnem v Dauhá začala výborně a zničila australskou hvězdičku Mayu Jointovou. Vzápětí však přišla nečekaná porážka s kvalifikantkou Varvarou Gračovovou. Pokud naváže na výkon z posledního utkání, mohla by mít velké problémy s nevyzpytatelnou Ann Liovou. Američanka hraje agresivně a umí potrápit kohokoli na tour. Navíc přijela po solidním vystoupení v Dauhá, kde porazila Leylah Fernandezovou a těsně prohrála osmifinále. Nosková bude v prvním vzájemném souboji favoritkou, ale je jasné, že musí svou výkonnost pozvednout, pokud se nechce s turnajem rozloučit hned na úvod.
Těžkou výzvu má před sebou i poslední česká zástupkyně nedělního programu Sára Bejlek. Odehraje totiž první zápas po šokujícím triumfu z kvalifikace na pětistovce právě ve Spojených arabských emirátech. Hlavně díky senzačnímu prvenství v Abú Zabí si vysloužila divokou kartu do hlavní soutěže tady v Dubaji. Všichni víme, jak umí být první utkání či turnaj po životním výsledku ošemetný. Bejlek však měla dost času si fyzicky i psychicky odpočinout, jelikož v posledním týdnu nikde nehrála. Mohla by tak zvládnout roli favoritky proti Zeynep Sönmezové, která rovněž obdržela volnou vstupenku od pořadatelů. Turkyně měla výborné Australian Open, ovšem další tři turnaje se jí nepovedly a nepřešla na nich první kolo hlavní fáze. Bejlek je kurzovou favoritkou a snad by mohla ve večerním duelu uspět.
Nedělní program
CENTER COURT (od 08:00 SEČ)
1. Nosková (10-ČR) – Liová (USA)
2. Stearnsová (USA) – Qinwen Zheng (Čína)
3. Samsonovová (13-) – Fernandezová (Kan.)
4. Baptisteová (USA) – Ealaová (Fil.) / nejdříve v 16:00 SEČ
5. Bejlek (ČR) – Sönmezová (Tur.)
NEW COURT 1 (od 08:00 SEČ)
1. Jastremská (Ukr.) – Tjenová (Indon.)
2. Bouzková (ČR) – Mertensová (Belg.)
3. Krejčíková (ČR) – Pavljučenkovová (-)
4. Šnajderová (-) – Jointová (Austr.)
5. Sunová (N. Zél.) – Linetteová (Pol.)
COURT 4 (od 08:00 SEČ)
1. Perezová/Schuursová (Austr./Niz.) – Y. Xu/Z. Yang (Čína)
2. Katóová/Stollárová (Jap./Maď.) – L. Kičenoková/Krawczyková (Ukr./USA)
3. Cristianová/Ruseová (Rum.) – Muhammadová/Routliffeová (6-USA/N. Zél.)
4. Hunterová/Siniaková (7-Austr./ČR) – Klepačová/Piterová (Slovin./Pol.)
