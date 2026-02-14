Dubaj: Těžký los pro Krejčíkovou, Muchovou i Bejlek. Plíšková se odhlásila, hraje šest Češek

DNES, 12:46
Aktuality 11
Další letošní podnik kategorie WTA 1000 odhalil rozlosování hlavní soutěže a v Dubaji se představí celkem šest českých zástupkyň, přičemž některým hrozí konec hned v úvodním kole. Těžký los dostaly Barbora Krejčíková i Karolína Muchová, které mohou velmi brzy potkat nasazenou jedničku a dvojku. Složité to bude mít i v životní formě hrající Sára Bejlek. Karolína Plíšková nakonec svou účast zrušila.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Nosková Linda
Bejlek Sara
Bývalá šampionka Barbora Krejčíková má velmi těžký los (© NEIL HALL / EPA / Profimedia)

Původně se mělo v hlavní soutěži tisícovky v Dubaji představit osm českých tenistek. Markéta Vondroušová, která bojuje s problémovým ramenem, však start odřekla už s předstihem a nakonec chybí i Plíšková, jež se zranila na probíhající akci v Dauhá.

Největší českou nadějí bude Muchová, která dnes nastoupí k finále v Dauhá. Olomoucká rodačka se nakonec vešla mezi nasazené a začne proti soupeřce z kvalifikace. Už ve druhém kole může potkat grandslamovou šampionku Emmu Raducanuovou a v tom následujícím by pravděpodobně změřila síly s úřadující vítězkou Australian Open a turnajovou jedničkou Jelenou Rybakinovou.

Jednu z největších favoritek může velmi brzy vyzvat i Krejčíková. Šampionka ročníku 2023, která na posledních dvou akcích zrušila singlový start, začne proti Anastasiji Pavljučenkovové. Na vítězku čeká světová čtyřka a nasazená dvojka Amanda Anisimovová.

Daleko se nemusí dostat ani Bejlek, jež naprosto zaslouženě dostala divokou kartu po šokujícím triumfu na pětistovce v Abú Zabí. Ve své jízdě na půdě Spojených arabských emirátů se pokusí pokračovat v souboji divokých karet se Zeynep Sönmezovou a ve druhém kole by pravděpodobně narazila na světovou jedenáctku a bývalou šampionku Belindu Bencicovou.

Kromě Muchové je mezi nasazenými ještě Linda Nosková. Aktuální česká jednička, která nemá v letošní sezoně ideální formu, naopak vyfasovala celkem příznivý los. Na úvod by si mohla poradit s Ann Liovou a v dalším zápase se Soranou Cirsteaovou. Její první nasazenou soupeřkou může být Jasmine Paoliniová, jež se letos trápí.

Posledními českými nadějemi jsou Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. Těm ale hrozí konec hned v prvním kole, jelikož Siniaková se utká s Paulou Badosaovou a Bouzková vyzve Elise Mertensovou.

Ještě před pár dny se počítalo s účastí všech zástupkyň TOP 10 žebříčku. V posledních hodinách ale poslaly omluvenku světová jednička Aryna Sabalenková i dvojka Iga Šwiateková.

Kompletní los

Sabalenková a Šwiateková zrušily start v Dubaji

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

11
Přidat komentář
com
14.02.2026 13:29
Reagovat
Alien
14.02.2026 13:14
Ten los je úplně v pořádku. To není žádný pouťák, nýbrž další 1000!
Reagovat
Kapitan_Teplak
14.02.2026 13:37
Taky by mě zajímalo, jak by měl vypadat netěžký los na tisícovce.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
14.02.2026 13:43
Určitě tam pro všechny byly hratelnější nasazené soupeřky. Muchová proti #1, Krejčíková proti #2 a Bejlek proti bývalé šampionce Bencic, která má letos výbornou formu. Asi tak.
Reagovat
Kapitan_Teplak
14.02.2026 14:11
Ale první kolo je pro všechny naše hratelné.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
14.02.2026 14:14
Ale já mluvim o losu, ne o soupeřce pro první kolo. Los je potřeba brát jako celek. Kdybych napsal těžké soupeřky pro..., tak mlčim, protože by to bylo špatně.
Reagovat
Kapitan_Teplak
14.02.2026 14:23
Tak první kolo považuji za klíčové, pak už se v ženském turnaji může stát cokoliv.
Ale ten tvůj celkový pohled na los beru.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
14.02.2026 14:27
Reagovat
tommr
14.02.2026 14:18
nejde se koukat jen na první kolo. U hráček s ambicema dojít daleko je třeba vzít v úvahu i los ve druhém a třetím kole ...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
14.02.2026 14:27
Reagovat
honza.khp
14.02.2026 13:02
proboha co po Bejlek chcete? kdyby uhrála Sonmez tak to bude super
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist