Dubaj: Těžký los pro Krejčíkovou, Muchovou i Bejlek. Plíšková se odhlásila, hraje šest Češek
Původně se mělo v hlavní soutěži tisícovky v Dubaji představit osm českých tenistek. Markéta Vondroušová, která bojuje s problémovým ramenem, však start odřekla už s předstihem a nakonec chybí i Plíšková, jež se zranila na probíhající akci v Dauhá.
Největší českou nadějí bude Muchová, která dnes nastoupí k finále v Dauhá. Olomoucká rodačka se nakonec vešla mezi nasazené a začne proti soupeřce z kvalifikace. Už ve druhém kole může potkat grandslamovou šampionku Emmu Raducanuovou a v tom následujícím by pravděpodobně změřila síly s úřadující vítězkou Australian Open a turnajovou jedničkou Jelenou Rybakinovou.
Jednu z největších favoritek může velmi brzy vyzvat i Krejčíková. Šampionka ročníku 2023, která na posledních dvou akcích zrušila singlový start, začne proti Anastasiji Pavljučenkovové. Na vítězku čeká světová čtyřka a nasazená dvojka Amanda Anisimovová.
Daleko se nemusí dostat ani Bejlek, jež naprosto zaslouženě dostala divokou kartu po šokujícím triumfu na pětistovce v Abú Zabí. Ve své jízdě na půdě Spojených arabských emirátů se pokusí pokračovat v souboji divokých karet se Zeynep Sönmezovou a ve druhém kole by pravděpodobně narazila na světovou jedenáctku a bývalou šampionku Belindu Bencicovou.
Kromě Muchové je mezi nasazenými ještě Linda Nosková. Aktuální česká jednička, která nemá v letošní sezoně ideální formu, naopak vyfasovala celkem příznivý los. Na úvod by si mohla poradit s Ann Liovou a v dalším zápase se Soranou Cirsteaovou. Její první nasazenou soupeřkou může být Jasmine Paoliniová, jež se letos trápí.
Posledními českými nadějemi jsou Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. Těm ale hrozí konec hned v prvním kole, jelikož Siniaková se utká s Paulou Badosaovou a Bouzková vyzve Elise Mertensovou.
Ještě před pár dny se počítalo s účastí všech zástupkyň TOP 10 žebříčku. V posledních hodinách ale poslaly omluvenku světová jednička Aryna Sabalenková i dvojka Iga Šwiateková.
Sabalenková a Šwiateková zrušily start v Dubaji
