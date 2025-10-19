Důležitý triumf. Rybakinová má druhý titul od loňského května a dotáhla se na Andrejevovou
Alexandrovová – Rybakinová 6:3, 0:6, 2:6
Rybakinová v posledním roce a půl exceluje v úvodních kolech, ovšem v těch závěrečných se trápí a v Ningbu zaznamenala své teprve druhé finále od loňského dubna, kdy kralovala ve Stuttgartu.
Proti letos skvěle hrající Alexandrovové nastupovala se ztrátou 1:3 ve vzájemné bilanci a věděla, že tento zápas může být klíčový pro její šance na účast na blížícím se Turnaji mistryň v Rijádu.
Bývalá wimbledonská šampionka se dostala do manka 0:3 a Alexandrovová si náskok v úvodním dějství pohlídala. Od začátku druhé sady ovšem dominovala ruská rodačka reprezentující Kazachstán a předvedla sérii devíti vyhraných gamů v řadě. V rozhodujícím setu si naopak vedení o brejk uhájila Rybakinová, přestože musela likvidovat dva brejkboly své žebříčkové sousedky.
Pro Rybakinovou je tento triumf ohromně důležitý. Zaprvé se jedná o její jubilejní 10. trofej a teprve druhou v letošní sezoně a od loňského května, v tomto roce kralovala také na antukové pětistovce ve Štrasburku. Zadruhé se dotáhla na Mirru Andrejevovou v aktuální race.
Na ruskou konkurentku v tuto chvíli ztrácí v živém pořadí této sezony pouhých 15 bodů a má vše plně ve svých rukou. Andrejevová totiž v příštím týdnu nikde nestartuje, a pokud Rybakinová uhraje v Tokiu semifinále, na které potřebuje dvě výhry, obsadí poslední postupové místo na Turnaj mistryň ona.
Alexandrovová prožívá životní sezonu a v pondělí naprosto zaslouženě debutovala v TOP 10 hodnocení. V Ningbu si zhoršila svou finálovou bilanci na 5:7 a letos hrála finále už počtvrté a znovu došlo na tři sety. Zvládla jen to úvodní v linecké hale. Také ona se teď přesune do Tokia, kde má v prvním kole stejně jako Rybakinová volno.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře