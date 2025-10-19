Důležitý triumf. Rybakinová má druhý titul od loňského května a dotáhla se na Andrejevovou

WTA NINGBO - Jelena Rybakinová (26) po parádním obratu získala na pětistovce v Ningbu svůj jubilejní 10. titul a teprve druhý od loňského května. Bývalá wimbledonská šampionka ve finále porazila 3:6, 6:0, 6:2 Jekatěrinu Alexandrovovou (30). Prvenstvím v čínském městě udělala výrazný krok směrem k účasti na Turnaji mistryň a v příštím týdnu si může letenku do Rijádu zajistit.
Jelena Rybakinová ovládla pětistovku v Ningbu (© AFP)

Alexandrovová – Rybakinová 6:3, 0:6, 2:6

Rybakinová v posledním roce a půl exceluje v úvodních kolech, ovšem v těch závěrečných se trápí a v Ningbu zaznamenala své teprve druhé finále od loňského dubna, kdy kralovala ve Stuttgartu.

Proti letos skvěle hrající Alexandrovové nastupovala se ztrátou 1:3 ve vzájemné bilanci a věděla, že tento zápas může být klíčový pro její šance na účast na blížícím se Turnaji mistryň v Rijádu.

Bývalá wimbledonská šampionka se dostala do manka 0:3 a Alexandrovová si náskok v úvodním dějství pohlídala. Od začátku druhé sady ovšem dominovala ruská rodačka reprezentující Kazachstán a předvedla sérii devíti vyhraných gamů v řadě. V rozhodujícím setu si naopak vedení o brejk uhájila Rybakinová, přestože musela likvidovat dva brejkboly své žebříčkové sousedky.

Pro Rybakinovou je tento triumf ohromně důležitý. Zaprvé se jedná o její jubilejní 10. trofej a teprve druhou v letošní sezoně a od loňského května, v tomto roce kralovala také na antukové pětistovce ve Štrasburku. Zadruhé se dotáhla na Mirru Andrejevovou v aktuální race.

Na ruskou konkurentku v tuto chvíli ztrácí v živém pořadí této sezony pouhých 15 bodů a má vše plně ve svých rukou. Andrejevová totiž v příštím týdnu nikde nestartuje, a pokud Rybakinová uhraje v Tokiu semifinále, na které potřebuje dvě výhry, obsadí poslední postupové místo na Turnaj mistryň ona.

Alexandrovová prožívá životní sezonu a v pondělí naprosto zaslouženě debutovala v TOP 10 hodnocení. V Ningbu si zhoršila svou finálovou bilanci na 5:7 a letos hrála finále už počtvrté a znovu došlo na tři sety. Zvládla jen to úvodní v linecké hale. Také ona se teď přesune do Tokia, kde má v prvním kole stejně jako Rybakinová volno.

Výsledky turnaje WTA 500 v Ningbu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
gocii
19.10.2025 14:28
Co ma byt zajimavejho na tom kolik jich ma nebo nema od lonskeho kvetna/dubna. Ty titulky jsou děs. Jiras, snaž se trochu s tím AI
Reagovat
jir6
19.10.2025 14:26
Gratulace Eleně! Druhý titul od loňského dubna ale, ne? (Stuttgart)
Reagovat
Liverpool22
19.10.2025 13:53
smile R smile Y smile B smile K smile A smile super a velká gratulace k 10. titulu a první z Číny smile Dnes Rybka zaspala začátek, rychle prohrávala 0:3 a ztratila 1. set. Naštěstí od 2. setu seřídila mířidla, zlepšila servis viz. 11 es + 88% vítězných míčů po 1. servisu a zápas zaslouženě dotáhla do vítězného konce. smile
Reagovat
com
19.10.2025 13:57
Chybi ji na Andreevu a TM 6 bodu smile Ovsem v Tokyu ji bude cekat nejspis zapas s vitezkou Osaky, takze su zvedavej jestli to zvladne
Reagovat
com
19.10.2025 13:58
16
Reagovat
Liverpool22
19.10.2025 14:01
Uvidíme - má to ve svých rukách, tak snad to zvládne. Případně pojede jako náhradnice.
Reagovat

