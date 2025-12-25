Dva Češi v Top Ten? Španělská média vybrala pět jmen, která mohou zaútočit na elitu
Jedním z kandidátů je Alexander Bublik. Jeho letošní výkony naznačují, že by se mohl do Top 10 probojovat už v rané fázi sezony. Kazach sice bude obhajovat značné množství bodů, o ty však bude bojovat až od druhé čtvrtiny roku. Australská část sezony by mu tak mohla nabídnout ideální příležitost, protože mu stačí zopakovat výsledky z prvního kola z minulého roku. Aktuálně se nachází na 11. místě a na Jacka Drapera, který uzavírá elitní desítku, ztrácí 220 bodů.
Postupný výkonnostní posun by mohl do první desítky přivést také Jiřího Lehečku. Český tenista se navzdory zraněním a slabším výsledkům na antuce dokázal stabilně usadit mezi dvaceti nejlepšími hráči světa. Jeho progres je plynulý a konzistentní, a proto by nebylo překvapením, kdyby v roce 2026 našel cestu k poslednímu kvalitativnímu skoku potřebnému k průniku mezi absolutní špičku.
Optimismus mohou do budoucna cítit i čeští fanoušci, podle španělských autorů i díky Jakubu Menšíkovi. Mladý talent světového tenisu na sebe výrazně upozornil triumfem v Miami, byť zbytek sezony poznamenaly výkyvy ve stabilitě výkonů. Právě na jejich odstranění se chce zaměřit v roce 2026, kdy má reálnou šanci bojovat o elitní desítku. V současnosti figuruje na 19. místě žebříčku, přičemž v minulosti se dostal až na 16. pozici.
Dvě zajímavá jména se nacházejí mimo aktuální Top 20, přesto mohou v novém roce výrazně stoupat. Jedním z nich je Flavio Cobolli, který za sebou má velmi povedenou sezonu, korunovanou klíčovou rolí v Davis Cupu. Italský tenista tím získal cenné sebevědomí, postupně se stává komplexnějším hráčem a hrozbou pro absolutní elitu.
Pozornost si zaslouží také Joao Fonseca. U Brazilce se možná ještě zdá brzy očekávat průnik do první desítky ATP, pokud však bude pokračovat ve stejném tempu výkonnostního růstu a dál rozvíjet potenciál, který už nyní fascinuje fanoušky po celém světě, nelze tento scénář vyloučit.
Kromě zmíněné pětice existují i další hráči, jejichž šance mohou působit méně pravděpodobně, přesto disponují potřebnými předpoklady. Patří mezi ně Francisco Cerúndolo, Learner Tien či Valentin Vacherot, který během svého mimořádného týdne v Šanghaji ukázal, že dokáže porazit kohokoli.
Do širšího okruhu kandidátů lze zařadit také Tomáše Macháče a Arthura Filse, pokud se dokážou vyrovnat se svými fyzickými problémy a v roce 2026 zaútočit na první účast v elitní desítce žebříčku ATP.
