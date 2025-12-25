Dva Češi v Top Ten? Španělská média vybrala pět jmen, která mohou zaútočit na elitu

Být součástí první desítky žebříčku ATP patří k největším metám profesionálního tenisu. Každý nový rok přináší naděje, nové příležitosti i hráče, kteří jsou připraveni posunout své hranice. Sezona 2026 nebude výjimkou. Renomovaný web Puntodebreak vybral pět jmen, která by mohla proniknout mezi desítku vyvolených. A nechybějí mezi nimi hned dvě česká jména.
Profily hráčů (7)
Bublik Alexander
Menšík Jakub
Lehečka Jiří
Fonseca Joao
Cobolli Flavio
Největší naděje českého tenisu Jiří Lehečka a Jakub Menšík (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Jedním z kandidátů je Alexander Bublik. Jeho letošní výkony naznačují, že by se mohl do Top 10 probojovat už v rané fázi sezony. Kazach sice bude obhajovat značné množství bodů, o ty však bude bojovat až od druhé čtvrtiny roku. Australská část sezony by mu tak mohla nabídnout ideální příležitost, protože mu stačí zopakovat výsledky z prvního kola z minulého roku. Aktuálně se nachází na 11. místě a na Jacka Drapera, který uzavírá elitní desítku, ztrácí 220 bodů.

Alexander Bublik je blízko elitní desítky.Alexander Bublik je blízko elitní desítky. (@ Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia)

Postupný výkonnostní posun by mohl do první desítky přivést také Jiřího Lehečku. Český tenista se navzdory zraněním a slabším výsledkům na antuce dokázal stabilně usadit mezi dvaceti nejlepšími hráči světa. Jeho progres je plynulý a konzistentní, a proto by nebylo překvapením, kdyby v roce 2026 našel cestu k poslednímu kvalitativnímu skoku potřebnému k průniku mezi absolutní špičku.

Česká jednička Jiří Lehečka.Česká jednička Jiří Lehečka. (@ Chryslene Caillaud/Pznews / PsnewZ / Profimedia)

Optimismus mohou do budoucna cítit i čeští fanoušci, podle španělských autorů i díky Jakubu Menšíkovi. Mladý talent světového tenisu na sebe výrazně upozornil triumfem v Miami, byť zbytek sezony poznamenaly výkyvy ve stabilitě výkonů. Právě na jejich odstranění se chce zaměřit v roce 2026, kdy má reálnou šanci bojovat o elitní desítku. V současnosti figuruje na 19. místě žebříčku, přičemž v minulosti se dostal až na 16. pozici.

Jakub Menšík s trofejí za triumf v Miami.Jakub Menšík s trofejí za triumf v Miami. (@ ČTK / AP / Chris Arjoon/Icon Sportswire)

Dvě zajímavá jména se nacházejí mimo aktuální Top 20, přesto mohou v novém roce výrazně stoupat. Jedním z nich je Flavio Cobolli, který za sebou má velmi povedenou sezonu, korunovanou klíčovou rolí v Davis Cupu. Italský tenista tím získal cenné sebevědomí, postupně se stává komplexnějším hráčem a hrozbou pro absolutní elitu.

Flavio Cobolli má za sebou povedenou sezonuFlavio Cobolli má za sebou povedenou sezonu (@ IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Pozornost si zaslouží také Joao Fonseca. U Brazilce se možná ještě zdá brzy očekávat průnik do první desítky ATP, pokud však bude pokračovat ve stejném tempu výkonnostního růstu a dál rozvíjet potenciál, který už nyní fascinuje fanoušky po celém světě, nelze tento scénář vyloučit.

Joao Fonseca patří k největším nadějím světového tenisu.Joao Fonseca patří k největším nadějím světového tenisu. (@ FABRICE COFFRINI / AFP)

Kromě zmíněné pětice existují i další hráči, jejichž šance mohou působit méně pravděpodobně, přesto disponují potřebnými předpoklady. Patří mezi ně Francisco Cerúndolo, Learner Tien či Valentin Vacherot, který během svého mimořádného týdne v Šanghaji ukázal, že dokáže porazit kohokoli.

Do širšího okruhu kandidátů lze zařadit také Tomáše Macháče a Arthura Filse, pokud se dokážou vyrovnat se svými fyzickými problémy a v roce 2026 zaútočit na první účast v elitní desítce žebříčku ATP.

Kompletní přehled: Kde se Češi a největší hvězdy představí před Australian Open?

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
paddy
25.12.2025 12:22
Bublik stojí za dveřmi top 10 a v Austrálii loni vše prohrál (nestačí mu zopakovat loňské výsledky, jak se píše), takže má dobrou pozici

zbytek to (asi) nezvládne smile, možná se nejblíž dostane Čobollák

naši jsou ze hry smile, neobhájí tituly ze začátku roku, takže nejdřív půjdou bodově dolů a Menševik možná nebude na konci roku ani v top 20 (tzv. Josefína efekt)

Jožka si ještě počká, moc velký hype okolo někoho, kdo v životě porazil jediného hráče top 10 (psycho-Rubleva na ústupu), je to ještě cucák smile

co je jisté, tak Sincaraz (přehnaně dlouhé; lépe Sinraz nebo Alcner) opět rozmetají konkurenci, podobně jako si hroch vždy poradí s hyenou smile smile
https://www.youtube.com/shorts/Mq8Vo8Z-Um4

nesháněl mě tu náhodou pan Alcner? smile
Reagovat
HankMoody
25.12.2025 12:01
Mensik je tak dobrej, ze pristi rok vyhraje 5 grandslamu, i kdyz se hrajou jen 4.
Reagovat
JLi
25.12.2025 12:47
Zas jeden zakomplexovaný.
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.12.2025 11:41
Jedem, Jiříku

https://www.youtube.com/watch?v=SwHqdsARjaw
Reagovat

