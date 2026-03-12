Elita mezi mladými! Mrva si po suverénní jízdě výrazně vylepší kariérní maximum
Nesterov – Mrva 3:6, 3:6
Mrva nastupoval do čtvrtfinálového duelu proti o pět let staršímu Nesterovovi v roli žebříčkového favorita. Českému tenistovi, který má na svém kontě už i dva starty v daviscupovém týmu, patří 305. příčka, jeho bulharskému soupeři pak až 477.
A na kurtu to bylo znát. Rodák z Prostějova dával od prvních míčů jasně najevo, kdo bude na kurtu pánem. Získal obě úvodní Bulharova podání, sám byl na svém servisu bezchybný a rychle se ujal vedení 4:0. Nesterov ještě zkusil zabojovat, i on vzápětí uspěl na příjmu, porážce 3:6 v úvodním setu ale už zabránit nedokázal.
Druhá sada byla podstatně vyrovnanější. Až do stavu 3:3 si oba tenisté bez problémů drželi svá podání. V sedmé hře o něj jako první přišel Bulhar a to už českému tenistovi stačilo. Za stavu 5:3 svého soupeře brejknul ještě jednou a za hodinu a 26 minut si došel pro bezproblémové vítězství dvakrát 6:3.
Mrva tak má jistotu, že bez ohledu na zbytek turnaje si vylepší své dosavadní žebříčkové maximum. Ze současné 305. pozice se posune hluboko do třetí stovky světového žebříčku. V live rankingu mu v současné době patří 280. příčka, mezi hráči do 19 let je pak prostějovský rodák na páté příčce.
A to zdaleka nemusí být vše. Pokud Mrva v semifinále zdolá Brita Paula Jubua, kterému patří 310. pozice, posunul by se mezi touto věkovou kategorií dokonce na čtvrté místo s minimálním odstupem na třetí příčku. Pro zajímavost: Nejlepším hráčem do 19 let je německý tenista Justil Engel, kterému patří v žebříčku 190. příčka.
Největším Mrvovým úspěchem na challengerovém okruhu je finálová účast z loňského roku právě na turnaji v Hersonissosu, kde v boji o titul podlehl Britovi Harrymu Wendelkenovi.
Výsledky dvouhry na challengeru v Hersonissosu
