Elita mezi mladými! Mrva si po suverénní jízdě výrazně vylepší kariérní maximum

DNES, 19:40
CHALLENGER HERSONISSOS - Patří k největším nadějím českého mužského tenisu. Teď Maxim Mrva (18) zažívá další důležitou metu své kariéry. Po čtvrtfinálovém hladkém vítězství na challengeru v řeckém Hersonissosu nad Bulharem Petrem Nesterovem (23) dvakrát 6:3 najde poprvé v kariéře své jméno mezi třemi sty nejlepšími tenisty planety.
Maxim Mrva se poprvé podívá mezi 300 nejlepších hráčů světa (@ ČTK / Zaorálková Jana)

Nesterov – Mrva 3:6, 3:6

Mrva nastupoval do čtvrtfinálového duelu proti o pět let staršímu Nesterovovi v roli žebříčkového favorita. Českému tenistovi, který má na svém kontě už i dva starty v daviscupovém týmu, patří 305. příčka, jeho bulharskému soupeři pak až 477.

A na kurtu to bylo znát. Rodák z Prostějova dával od prvních míčů jasně najevo, kdo bude na kurtu pánem. Získal obě úvodní Bulharova podání, sám byl na svém servisu bezchybný a rychle se ujal vedení 4:0. Nesterov ještě zkusil zabojovat, i on vzápětí uspěl na příjmu, porážce 3:6 v úvodním setu ale už zabránit nedokázal.

Druhá sada byla podstatně vyrovnanější. Až do stavu 3:3 si oba tenisté bez problémů drželi svá podání. V sedmé hře o něj jako první přišel Bulhar a to už českému tenistovi stačilo. Za stavu 5:3 svého soupeře brejknul ještě jednou a za hodinu a 26 minut si došel pro bezproblémové vítězství dvakrát 6:3.

Mrva tak má jistotu, že bez ohledu na zbytek turnaje si vylepší své dosavadní žebříčkové maximum. Ze současné 305. pozice se posune hluboko do třetí stovky světového žebříčku. V live rankingu mu v současné době patří 280. příčka, mezi hráči do 19 let je pak prostějovský rodák na páté příčce.

A to zdaleka nemusí být vše. Pokud Mrva v semifinále zdolá Brita Paula Jubua, kterému patří 310. pozice, posunul by se mezi touto věkovou kategorií dokonce na čtvrté místo s minimálním odstupem na třetí příčku. Pro zajímavost: Nejlepším hráčem do 19 let je německý tenista Justil Engel, kterému patří v žebříčku 190. příčka.

Největším Mrvovým úspěchem na challengerovém okruhu je finálová účast z loňského roku právě na turnaji v Hersonissosu, kde v boji o titul podlehl Britovi Harrymu Wendelkenovi.

Výsledky dvouhry na challengeru v Hersonissosu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

