Emotivní video plné radosti. Tenisové superhvězdy v čele se Sabalenkovou dojaly své fanoušky
Většina tenistů a tenistek se rádi během turnajů trochu rozptýlí a nemyslí jen na tenis. Takovou možnost měli v Cincinnati aktuálně nejzvučnější jména na mužském i ženském okruhu. Světová jednička Aryna Sabalenková, Španěl Carlos Alcaraz a úřadující vítězové Wimbledonu Jannik Sinner a Iga Šwiateková překvapili své nejvěrnější fanoušky.
Lidé se světových hvězd mohli zeptat na otázku, netušili však, že je jejich oblíbení hráči slyší a že se dočkají odpovědi. Už vůbec nemohli tušit, že se během chvíle se svými favority také setkají. Vzájemný kontakt dojal všechny zúčastněné fanoušky, a i tenisté si setkání užívali.
Emotivní video je na sociálních sítích velmi populární, jen na síti X má přes milion zhlédnutí. Sama světová trojka potvrdila, že si natáčení užila. "Byla to velká zábava a miluji dělat takové věci. Byla to jedna z nejlepších akcí, které pro nás ATP, WTA a pořadatelé turnaje připravili. Určitě bych do toho šla znovu," komentovala natáčení Polka.
Zúčastnění si tento zážitek budou určitě pamatovat do konce svého života a potěšení odcházeli i tenisté. "Moje dcera tě miluje," vyslechla si Sabalenková, která se potkala také s mladou fanynkou, která setkání popsala jako splněný sen. Světová jednička holčičku označila za budoucí superhvězdu.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře