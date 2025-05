Famózní debut Valentové! Na French Open zničila všechny soupeřky a je v hlavní soutěži

La propagande Valentova continue



Elle est juste beaucoup trop forte tennistiquement et mentalement



Elle à 18 ans et survole les qualifications de #RolandGarros



Elle simpose facilement en 2 sets face a Simona Waltert



2 ans que j'en parle et l'éclosion est imminente pic.twitter.com/cw25d4fFna — WTAntho (@WTAntho) May 23, 2025