Famózní Pegulaová je novou královnou Dubaje. Ve finále nedala šanci dvojnásobné šampionce

DNES, 17:36
WTA DUBAJ - Jessica Pegulaová (31) zvládla finále na prestižní tisícovce v Dubaji ve velkém stylu a dočkala se svého prvního triumfu po osmi měsících. Američanka nedala výraznější šanci Ukrajince Elině Svitolinové (31), dvojnásobnou šampionku přehrála za 73 minut snadno 6:2, 6:4 a stala se novou vítězkou tohoto turnaje.
Jessica Pegulaová ovládla prestižní tisícovku v Dubaji (© RYAN LIM / AFP)

Svitolinová – Pegulaová 2:6, 4:6

Do finále nastupovala Svitolinová po zhruba jen 20 hodinách odpočinku a maratonské bitvě s Coco Gauffovou. Nehledě na možné vyčerpání by to měla ve finále s Pegulaovou velmi těžké za jakýchkoli okolností. Američanka totiž od začátku hrála agresivně a přesně a Ukrajinka marně zkoušela vše možné a na soupeřku jasně nestačila.

Svitolinová se na výsledkovou tabuli dostala až po skončení čtvrtého gamu a první setbol likvidovala už za stavu 1:5. Sedmý game sice získala, nicméně Pegulaová se nenechala jakkoli rozhodit a úvodní dějství doservírovala čistou hrou.

Také ve druhém dějství byla lepší hráčkou na kurtu Pegulaová. Svitolinová vzdorovala o něco víc, ale na servisu Američanky se k ničemu nedostala a osudným se jí stal pátý game, ve kterém hladce přišla o vlastní podání.

Pegulaová se dočkala svého jubilejního 10. triumfu a prvního od loňského června, kdy kralovala na trávě v Bad Homburgu. Co se prestižních tisícovek týče, tak zvedla nad hlavu trofej pro šampionku počtvrté. V minulosti získala titul na této úrovni v Guadalajaře 2022, Montrealu 2023 a Torontu 2024.

Finalistka předloňského US Open sice zůstane ve světovém pořadí na pátém místě, nicméně bude zaostávat o pouhých 35 bodů za kamarádkou a krajankou Gauffovou. Brzy by se tak mohla stát americkou žebříčkovou jedničkou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Svitolinová mohla kralovat v Dubaji už potřetí. Místo toho ale přišla o svou neporazitelnost ve finálových zápasech na úrovni WTA 1000 (před nástupem na kurt 4:0) a mírně si zhoršila svou parádní finálovou bilanci na nejvyšším okruhu na 19:5.

Ukrajinka má v letošní sezoně výbornou formu a může se pochlubit zápasovou bilancí 15:3. Ta zahrnuje triumf v Aucklandu a díky finále na tisícovce v Dubaji si upevnila pozici v elitní desítce hodnocení.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
bardunek666
21.02.2026 17:42
Veliká gratulace! :)
Sára - Muška - Jessica -> skvělá sestava vítězek na Blízkém východě!
