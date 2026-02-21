Famózní Pegulaová je novou královnou Dubaje. Ve finále nedala šanci dvojnásobné šampionce
Svitolinová – Pegulaová 2:6, 4:6
Do finále nastupovala Svitolinová po zhruba jen 20 hodinách odpočinku a maratonské bitvě s Coco Gauffovou. Nehledě na možné vyčerpání by to měla ve finále s Pegulaovou velmi těžké za jakýchkoli okolností. Američanka totiž od začátku hrála agresivně a přesně a Ukrajinka marně zkoušela vše možné a na soupeřku jasně nestačila.
Svitolinová se na výsledkovou tabuli dostala až po skončení čtvrtého gamu a první setbol likvidovala už za stavu 1:5. Sedmý game sice získala, nicméně Pegulaová se nenechala jakkoli rozhodit a úvodní dějství doservírovala čistou hrou.
Také ve druhém dějství byla lepší hráčkou na kurtu Pegulaová. Svitolinová vzdorovala o něco víc, ale na servisu Američanky se k ničemu nedostala a osudným se jí stal pátý game, ve kterém hladce přišla o vlastní podání.
Pegulaová se dočkala svého jubilejního 10. triumfu a prvního od loňského června, kdy kralovala na trávě v Bad Homburgu. Co se prestižních tisícovek týče, tak zvedla nad hlavu trofej pro šampionku počtvrté. V minulosti získala titul na této úrovni v Guadalajaře 2022, Montrealu 2023 a Torontu 2024.
Finalistka předloňského US Open sice zůstane ve světovém pořadí na pátém místě, nicméně bude zaostávat o pouhých 35 bodů za kamarádkou a krajankou Gauffovou. Brzy by se tak mohla stát americkou žebříčkovou jedničkou.
Svitolinová mohla kralovat v Dubaji už potřetí. Místo toho ale přišla o svou neporazitelnost ve finálových zápasech na úrovni WTA 1000 (před nástupem na kurt 4:0) a mírně si zhoršila svou parádní finálovou bilanci na nejvyšším okruhu na 19:5.
Ukrajinka má v letošní sezoně výbornou formu a může se pochlubit zápasovou bilancí 15:3. Ta zahrnuje triumf v Aucklandu a díky finále na tisícovce v Dubaji si upevnila pozici v elitní desítce hodnocení.
