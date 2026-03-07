Fanoušci tenisové trávy a milovníci Wimbledonu jásají. Milán bude hostit nový turnaj
Travnatá část sezony je velmi krátká. Trvá pouhých pět týdnů a v nejedné diskuzi najdete každoročně prosbu o delší období nebo podnik ATP Masters 1000 na nejrychlejším povrchu. Zatím se na trávě zřejmě déle v sezoně hrát nebude a s novou prestižní tisícovkou na pažitech to nevypadá nijak nadějně, nicméně jedna pozitivní informace tu přece jen je.
Příprava na slavný Wimbledon by se totiž měla od roku 2028 rozšířit o další turnaj. Konkrétně o italský Milán, jak tvrdí italský deník Corriere della Sera. Bude se sice jednat o podnik nejnižší kategorie ATP 250, avšak pořadatelé a italský tenisový svaz údajně časem plánují jeho upgrade na úroveň ATP 500.
Bude to historicky vůbec první turnaj ATP na trávě na italské půdě. Zelenou dostal hlavně kvůli tomu, že Italové odkoupili licenci belgického Bruselu, a to za 24 milionů dolarů.
Pokud ale očekáváte účast třeba domácího Jannika Sinnera, tak to budou mít pořadatelé s nalákáním své největší hvězdy velmi těžké. Turnaj v Miláně se totiž má konat v týdnu ihned po skončení antukového French Open. Není však vyloučeno, že ještě dojde ke změně.
V případě, že se tato informace potvrdí, rozšíří Itálie už tak svůj výrazný vliv v tenisovém světě i kalendáři. Jen na nejvyšším mužském okruhu se totiž v Itálii konají také Turnaj mistrů, Masters v Římě a finálový turnaj Davisova poháru. Ještě před pár lety Italové pořádali i Next Gen ATP Finals.
Letošní travnatá část sezony startuje 8. června na akcích ATP 250 ve Stuttgartu a Hertogenboschi. V následujícím týdnu se uskuteční pětistovky v Queen's Clubu a Halle a před Wimbledonem se ještě odehrají dvěstěpadesátky na Mallorce a v Eastbourne.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Místo toho aby povýšili nějaký tradiční turnaj na trávě.