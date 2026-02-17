Fantastickou jízdu Bejlek zastavilo zranění. Z Dubaje odstoupila těsně před šlágrem s Bencicovou

DNES, 09:57
WTA DUBAJ - Sára Bejlek (20) ve své famózní jízdě na Blízkém východě pokračovat nebude. Do druhého kola tisícovky v Dubaji proti Belindě Bencicové (28) nenastoupila a Švýcarka tak postupuje bez boje. Českou naději, která nedávno získala v Abú Zabí svůj premiérový titul a vyhrála už osm duelů v řadě, ze hry vyřadilo zranění břišních svalů.
Sára Bejlek z Dubaje odstoupila (@ AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Bejlek – Bencicová bez boje

Bejlek se po Australian Open dostala do životní formy a na pětistovce v Abú Zabí předvedla neskutečnou jízdu. Z kvalifikace si došla až pro svůj premiérový titul, když cestou vyřadila i grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou a hráčky TOP 15 Claru Tausonovou a ve finále Jekatěrinu Alexandrovovou.

Osmou výhru v řadě přidala na tisícovce v Dubaji, kam díky svému prvnímu triumfu obdržela divokou kartu. Na úvod si zde snadno poradila se Zeynep Sonmezovou z Turecka, se kterou ztratila jen čtyři hry.

Už po získané první sadě se však ukázalo, že s Češkou něco není v pořádku. Došlo dokonce i na slzy a pláč, a i kvůli obvázanému levému lýtku se spekulovalo, že není stoprocentně fit. To se nakonec potvrdilo.

Proti aktuální světové třináctce Bencicové měla zabojovat o další cenný skalp. Těsně před zápasem druhého kola však musela z turnaje odstoupit. Zastavilo ji totiž zranění břišních svalů. Švýcarka tak do osmifinále postupuje bez boje.

Napodobila tak Barboru Krejčíkovou, jež turnaj před zápasem 2. kola kvůli problémům se stehnem opustila v pondělí. Ve Spojených arabských emirátech by se dnes měla představit turnajová desítka Linda Nosková proti Soraně Cirsteaové z Rumunska.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

18
The_Punisher
17.02.2026 11:48
No, hlavně když se člověk podívá na dnešní dění v Dubaji, tak ten lazaret se netýká jen českých hráček :(
Reagovat
Mony
17.02.2026 10:49
S tím břišakem už si Sára užila, takže to má zmapované, co si může dovolit
Reagovat
Serpens
17.02.2026 10:12
Člověk si může myslet kdeco o těch skrečích na poslední chvíli, naštvaní jsou pak fanoušci a hlavně předchozí "zbytečně" poražená soupeřka. Ale asi věřila do poslední chvíle, no. U Sáry se zdálo, že má ty dlouhodobé zdravotní trable konečně za sebou a stačil jeden dlouhý turnaj a je to zpátky, ta držákem rozhodně nebude.
Reagovat
Levinest
17.02.2026 10:17
"Zbytečně" poražená soupeřka? Co je to za nesmysl!
Reagovat
Serpens
17.02.2026 10:21
Proč je to asi v uvozovkách, že.
Reagovat
aligo
17.02.2026 10:26
Proč zbytečně? Prostě prohrála, tečka.
Reagovat
Serpens
17.02.2026 10:28
Přátelé, znovu upozorňuji na ty uvozovky, které mají jasně poukazovat na nadsázku. Zdá se, že se to úplně nesetkalo pochopením, tak to tak neřešte.
Reagovat
ipoeta
17.02.2026 11:13
Reagovat
3ryba16
17.02.2026 10:55
S tím pravděpodobným 'NEdržákem' souhlas. Při jejím stylu, až způsobu hry je asi tělo (hlavně šlachy a svaly) namáháno nadoraz. Potom se nelze divit takovým skrečím.
Reagovat
Sinuhet1
17.02.2026 11:02
je to tak, Sara hraje strasne fyzicky narocny tenis
Reagovat
Kapitan_Teplak
17.02.2026 11:54
A proto taky musí být 100% fyzicky připravená. Což se asi úplně nedaří.
Reagovat
miss_tenis
17.02.2026 11:18
ktera by mohla byt v budoucnosti "drzakem" ? vondrousova, krejcikova, valentova, bejlek... v lazaretu je vzdy plno, nad muchovou se modlime, snad jen noskova, ktery bylo taky posledne nejak blbe... asi to bude muset vzit bartunkova
Reagovat
subaru
17.02.2026 10:04
Lýtko měla zraněné už ve finále předtím. Tak nevím proč jela na další turnaj.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
17.02.2026 10:13
Bylo to jen pár km daleko a naděje umírá poslední, no.
Reagovat
pantera1
17.02.2026 10:16
S BeBe by to byl těžký zápas, asi to na poslední chvíli přehodnotila, že to nebude riskovat.
Reagovat
Alexandris
17.02.2026 10:47
Asi proto aby " zbytečně " uhrála další body ( And money)
Reagovat
zfloyd
17.02.2026 10:00
člověk se na ten zápas těší a pak toto
Reagovat
Sinuhet1
17.02.2026 10:18
jj, dost jsem se tesil, smula
Reagovat

