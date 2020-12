Federer stále nemá koleno stoprocentní. Možná bude muset vynechat Australian Open

Roger Federer přiznal, že po druhé operaci pravého kolena stále není stoprocentně fit. Proto není jasné, zda se zúčastní úvodního grandslamu sezony Australian Open, které by se kvůli pandemii koronaviru mohlo posunout o tři týdny a začít až 8. února. "Bude to závod s časem. Uvidíme, kdy Australian Open začne a co se v příštích dvou měsících stane. Odložení by mi určitě pomohlo," řekl švýcarský veterán.

Federer v letošní sezoně odehrál právě jen Australian Open, kde v semifinále nestačil na pozdějšího vítěze Novaka Djokoviče. Nic nenaznačovalo, že by měl zdravotní problém a poté absolvoval ještě exhibiční zápas s Rafaelem Nadalem. Jenže následně musel podstoupit první ze dvou artroskopických zákroků s pravým kolenem a v červnu, kdy se plánoval na kurty vrátit, druhý.

V říjnu se vítěz 20 grandslamových titulů vrátil k tréninku a nový termín návratu stanovil na začátek nadcházející sezony. Teď ale 39letý Švýcar přiznal, že zotavení neprobíhá podle jeho představ a datum comebacku na tenisovou scénu je momentálně nejisté.

"Doufal jsem, že v říjnu už budu stoprocentně připravený, ale není to tak. Australian Open bude závod s časem, bude to natěsno. Uvidíme, kdy začne, jestli opravdu až 8. února. Odložení by mi určitě pomohlo," řekl domácím médiím.

"Druhý zákrok všechno zpozdil, ale pořád to jde kupředu, zlepšuje se to. V poslední době hodně pracuju na fyzické kondici, tak uvidíme, kam se to v následujících dvou měsících pohne," dodal.