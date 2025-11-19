Federera dodnes trápí jeden zápas a chtěl by ho napravit. Tohle jsem prohrát neměl, lituje

DNES, 16:00
Rozhovory 0
Roger Federer (44) zaznamenal během své veleúspěšné kariéry i několik velmi bolestivých porážek. Kdyby měl legendární švýcarský tenista možnost jeden zápas napravit, tak přesně ví, který by to byl. A možná překvapivě se nejedná o žádný ze soubojů s největšími rivaly Novakem Djokovičem a Rafaelem Nadalem.
Profily hráčů
Federer Roger
Del Potro Juan-Martin
Roger Federer odhalil, která porážka ho bolí nejvíc (© SAEED KHAN / AFP)

Takových zápasů se pár nabízí. Ale není to nezdar proti Djokovičovi ve finále Wimbledonu 2019 ze dvou mečbolů na vlastním servisu ani prohraná maratonská bitva s Nadalem v duelu o titul na stejném turnaji v roce 2008.

Federer má jasno. Nejvíce ho bolí a trápí prohra ve finále US Open 2009 s Juanem Martínem del Potrem. "To je jeden z těch zápasů, které jsem prohrál neměl. Přišel jsem tím o sérii vítězství na US Open. Podobnou šňůru jsem ztratil i o rok dříve ve Wimbledonu, ale asi to tak mělo být. Rafa si to tehdy ohromně zasloužil," uvedl v rozhovoru pro švýcarský deník Tages-Anzeiger.

Fanoušci by možná se švýcarskou ikonou nesouhlasili. Většinu z nich asi nejvíc bolí zmíněná porážka s Djokovičem ve Wimbledonu 2019. "Asi je to legrační, ale tahle mě tak dlouho netrápila. Odehrál jsem skvělý turnaj a byla smůla, že jsem prohrál. Nicméně posunul jsem se dál. V následujících pár dnech jsem si zápas přehrával, ovšem pak už nikdy."

Majitel 20 grandslamových trofejí mohl tehdy na US Open přepsat historii a stát se prvním mužem v open éře, který newyorský major vyhraje šestkrát po sobě. Na triumfy z ročníků 2004-08 ale nakonec nenavázal a Del Potrovi podlehl 6:3, 6:7, 6:4, 6:7 a 2:6. Pak už si finále ve Flushing Meadows zahrál jen v roce 2015, kdy padl s Djokovičem.

Sezona 2009 byla z pohledu Federera i tak parádní. Prvním triumfem na French Open zkompletoval kariérní Grand Slam, znovu se vyšplhal na post světové jedničky a překonal tehdejšího rekordmana Peta Samprase v počtu grandslamových titulů.

Federer včera získal jistotu, že bude v příštím roce uveden do Síně slávy. Švýcar, který přinesl bílému sportu obrovskou popularitu, posbíral 103 titulů, 20krát kraloval na grandslamech a strávil 310 týdnů na tenisovém trůnu.

Federer bude uveden do Síně slávy

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist