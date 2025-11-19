Federera dodnes trápí jeden zápas a chtěl by ho napravit. Tohle jsem prohrát neměl, lituje
Takových zápasů se pár nabízí. Ale není to nezdar proti Djokovičovi ve finále Wimbledonu 2019 ze dvou mečbolů na vlastním servisu ani prohraná maratonská bitva s Nadalem v duelu o titul na stejném turnaji v roce 2008.
Federer má jasno. Nejvíce ho bolí a trápí prohra ve finále US Open 2009 s Juanem Martínem del Potrem. "To je jeden z těch zápasů, které jsem prohrál neměl. Přišel jsem tím o sérii vítězství na US Open. Podobnou šňůru jsem ztratil i o rok dříve ve Wimbledonu, ale asi to tak mělo být. Rafa si to tehdy ohromně zasloužil," uvedl v rozhovoru pro švýcarský deník Tages-Anzeiger.
Fanoušci by možná se švýcarskou ikonou nesouhlasili. Většinu z nich asi nejvíc bolí zmíněná porážka s Djokovičem ve Wimbledonu 2019. "Asi je to legrační, ale tahle mě tak dlouho netrápila. Odehrál jsem skvělý turnaj a byla smůla, že jsem prohrál. Nicméně posunul jsem se dál. V následujících pár dnech jsem si zápas přehrával, ovšem pak už nikdy."
Majitel 20 grandslamových trofejí mohl tehdy na US Open přepsat historii a stát se prvním mužem v open éře, který newyorský major vyhraje šestkrát po sobě. Na triumfy z ročníků 2004-08 ale nakonec nenavázal a Del Potrovi podlehl 6:3, 6:7, 6:4, 6:7 a 2:6. Pak už si finále ve Flushing Meadows zahrál jen v roce 2015, kdy padl s Djokovičem.
Sezona 2009 byla z pohledu Federera i tak parádní. Prvním triumfem na French Open zkompletoval kariérní Grand Slam, znovu se vyšplhal na post světové jedničky a překonal tehdejšího rekordmana Peta Samprase v počtu grandslamových titulů.
Federer včera získal jistotu, že bude v příštím roce uveden do Síně slávy. Švýcar, který přinesl bílému sportu obrovskou popularitu, posbíral 103 titulů, 20krát kraloval na grandslamech a strávil 310 týdnů na tenisovém trůnu.
