Ferrero o Alcarazovi: Že mě nezmínil po triumfu na Australian Open? Netrápilo mě to
Tenisový svět byl v prosinci překvapen zprávou, že Ferrero a Alcaraz ukončili sedmileté partnerství, během něhož společně získali 24 titulů včetně šesti grandslamových trofejí.
Alcaraz začal navštěvovat Ferrerovu akademii ve Villeně v roce 2018 ve věku patnácti let a po triumfu na US Open v roce 2022 se v devatenácti letech stal nejmladší světovou jedničkou v historii žebříčku ATP.
Ferrero, bývalá světová jednička a vítěz French Open, v emotivní zprávě po oznámení rozchodu přiznal, že by si přál pokračovat v roli Alcarazova trenéra. Novým hlavním trenérem španělského tenisty se stal Samuel López, který působí ve Ferrerově akademii a dříve s Ferrerem spolupracoval jako součást trenérského tandemu. Alcaraz má v aktuální sezoně stoprocentní bilanci 12–0, když po ukončení spolupráce s Ferrerem vyhrál Australian Open i Dauhá.
Ferrero v rozhovoru pro El Cafelito uvedl, že rozchod nesouvisel s financemi ani s místem tréninku. "Emocionálně jsem v pořádku, už jsou to tři měsíce a musíme jít dál," řekl šestačtyřicetiletý Španěl. "Zpočátku to bylo komplikované, protože když vidím Carlose hrát, je tam směs přání, aby si vedl velmi dobře, a smutku z toho, že tam nejsem."
Ferrero zároveň odmítl spekulace o důvodech rozchodu. "Smlouva, kterou jsem měl, by byla na konci roku obnovena, pokud by nedošlo k žádným změnám. Nešlo o peníze ani o to, že by nechtěl trénovat ve Villeně. Nakonec jsme se neshodli na tom, jak dále spolupracovat, nedokázali jsme se dohodnout, a bylo to kvůli soukromým záležitostem, které se staly interně."
Po triumfu na Australian Open se Alcaraz stal nejmladším mužem, který zkompletoval kariérní grandslam. Ve svém projevu po vítězství však nezmínil svého bývalého trenéra, což vyvolalo kritiku některých osobností včetně Toniho Nadala. Ferrero ale zdůraznil, že ho tato skutečnost neurazila. "Netrápilo mě, že se o mně nezmínil. Samozřejmě, kdyby to udělal, byl bych rád, ale chápu, že se on a jeho okolí rozhodli o tom už nemluvit, a tím to skončilo."
"Držím se vzkazu, který mi poslal, když jsme se loučili, poděkoval mi za všechno, co jsme prožili, a řekl, že jsem byl klíčový pro to, aby se dostal tam, kam se dostal." Španělský tenisový velikán zároveň potvrdil, že by se chtěl v budoucnu vrátit k trénování na okruhu, a připustil, že případnou nabídku od Alcaraze by neodmítl.
"Vrátím se na okruh; cítím, že mám stále co nabídnout, a už jsem dostal mnoho nabídek, ale zatím nemám potřebnou odvahu, abych některou z nich přijal. Vím, že kdyby mě Carlos někdy požádal o návrat, nemohl bych říct ne," uvedl Ferrero.
