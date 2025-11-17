Francie končí! Rinderknech zmar neodvrátil, Belgie je v semifinále Davis Cupu
Moutet – Collignon 6:2, 5:7, 5:7
V souboji týmových dvojek začal Moutet plnit roli žebříčkového favorita hned od počátku. Nervózně působícímu Collignonovi vzal obě jeho úvodní podání, na svých byl naopak suverénní a dostal se do vedení 4:0.
Až za tohoto stavu se ke slovu dostal rodák z Rochesteru, který čistou hrou získal svou úvodní hru. Byla to ale jen kosmetická úprava jinak jednoznačně probíhajícího prvního setu. Levou rukou hrající Francouz už náskok nepustil a úvodní dějství získal za 41 minut jasně 6:2.
Belgičan se z nepovedeného prvního setu rychle oklepal a hned ve druhé hře druhé sady to byl on, kdo poprvé získal brejk a šel do vedení 2:0. Na rozdíl od svého soupeře však zisk podání potvrdit nedokázal a brzy bylo vyrovnáno.
Dramatický závěr sady vrcholil v jedenácté hře. Za stavu 5:5 Belgičan úspěšně odvrátil brejkovou hrozbu, aby vzápětí uspěl na příjmu. Druhou sadu tak Collignon získal poměrem 7:5 a poslal zápas do rozhodujícího dějství.
Ve vyrovnaném třetím setu se nejdříve do velkých problémů dostal Francouz, který musel ve čtvrté hře odvracet hned tři brejkboly. Další hrozbu ztráty podání musel řešit v osmé hře, pokaždé si ale dokázal poradit.
To už neplatilo v samotném závěru sady. Za stavu 6:5 pro Collignona už Moutet své podání neobhájil a Belgičan po dvou a půl hodinách boje a výsledku 2:6, 7:5, 7:5 zajistil svému týmu úvodní bod.
Rinderknech – Bergs 3:6, 6:7
Do jednoznačné situace byl v duelu s Bergsem pasován Rinderknech. Jen výhra mohla udržet Francii ve hře o postup do semifinále. Finalista Masters v Šanghaji však nevstoupil do zápasu vůbec dobře. Ve čtvrté hře to byl právě on, kdo jako první přišel o servis. Bergs vzápětí brejk potvrdil a dostal se do vedení 4:1.
Rinderknech se v dalším průběhu prvního setu už k ničemu nedostal, nevypracoval si jedinou šanci na prolomení soupeřova podání a Bergs získal úvodní dějství za 34 minut 6:3.
Úvod druhé sady se nesl v jednoznačné dominanci podávajících hráčů. V prvních čtyřech gamech získal returnující hráč jen jediný bod. V páté hře to ale byl znovu zkušený Francouz, který nenepodržel svůj servis, Bergs si naopak podání bez problémů hlídal až do stavu 5:4.
V ten moment se ale na rodákovi z Lommelu projevila nervozita, poprvé v zápase pustil svého soupeře k brejkbolům a hned za to zaplatil ztrátou podání – vyrovnáno 5:5.
O výsledku setu tak nakonec musel rozhodnout tie-break. V něm měl jistější ruku Bergs, zkrácenou hru získal poměrem 7:4 a po výsledku 6:3, 7:6 poslal Belgii do semifinále.
