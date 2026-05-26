French Open: Bartůňková, Fruhvirtová a Kopřiva v ohrožení. Nastoupí Siniaková, končí Nosková

DNES, 06:00
Pět českých tenistů vstoupí v rámci úterního programu do hlavní soutěže grandslamového French Open. Linda Nosková, kterou čeká těžká výzva, a Kateřina Siniaková budou plnit roli favoritky. Naopak v ohrožení jsou kvalifikantka Linda Fruhvirtová, Vít Kopřiva a také Nikola Bartůňková, jež zkusí zaskočit světovou devítku.
Nikola Bartůňková vyzve světovou devítku (© PAUL CROCK, AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 26. 5.

Češi v akci
Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.) | Court 6 (12:30 SELČ)
L. Fruhvirtová (ČR) – Jacquemotová (Fr.) | Court 7 (13:00 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.) | Court Simonne-Mathieu (13:00 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.) | Court 14 (16:30 SELČ)
Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.) | Court 13 (16:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Nosková má těžké první kolo, hraje i Siniaková

Linda Nosková bude plnit v prvním kole French Open roli favoritky, ovšem je tu několik ALE. Bývalé juniorské šampionce tohoto turnaje se totiž mezi profesionálkami v tomto dějišti vůbec nedaří. Ze čtyř startů v hlavní soutěži zapsala dohromady jen dvě vítězství a jejím maximem je pouze druhé kolo. Navíc bude čelit zkušené bývalé světové trojce Marii Sakkariové, která v areálu Rolanda Garrose zaznamenala semifinále. Česká žebříčková dvojka si nicméně úlohu favoritky skutečně zaslouží. Vsetínská rodačka má za sebou velmi solidní přípravu, kdežto řecká hvězda nemá dobrou formu a už dávno nebudí takový respekt jako před lety. To však neznamená, že by měla být podceňována. Obzvláště na pomalé pařížské antuce, na které má Nosková evidentně potíže. Ještě k tomu Sakkariová suverénně vyhrála loňský duel na betonu v Adelaide a předloni v Dauhá padla až po velmi těsném průběhu.

Kateřina Siniaková má jedinečnou příležitost přejít přes první kolo a očekává se, že potvrdí roli favoritky. Aktuální deblová světová jednička má mnohem víc zkušeností než protivnice Simona Waltertová, která si zahraje hlavní soutěž na grandslamech teprve počtvrté v kariéře a zatím nikdy nebyla výš než na 81. místě žebříčku. Rodačka z Hradce Králové však neměla ideální přípravu, když padla po nevyužitých mečbolech s Caty McNallyovou v Madridu i Annou Kalinskou v Římě a ve Štrasburku nestačila hned na Marii Bouzkovou, přičemž v Madridu si přivodila zranění nohy. Ani Waltertová, která má antuku v oblibě, ovšem na přípravných turnajích nijak nezářila. Siniaková by tak měla mít v premiérovém vzájemném souboji s touto švýcarskou soupeřkou převahu.

Fruhvirtová, Bartůňková a Kopřiva v ohrožení

Linda Fruhvirtová předčila na letošním French Open veškerá očekávání a každé další vítězství bude znamenat příjemný bonus. Starší z talentovaných sester jako jediná z českých tenistů prošla tříkolovým kvalifikačním sítem a po solidních výkonech by mohla poprvé v kariéře překročit úvodní kolo hlavní soutěže French Open. Musí se však připravit na bouřlivou atmosféru proti domácí Else Jacquemotové. Pravděpodobně mnohem výraznější než v předchozích soubojích s Harmony Tanovou a Jessikou Ponchetovou v kvalifikaci. Francouzka obhajuje třetí kolo a dorazila do Paříže v katastrofální formě. Letos má bilanci 5:14 (na antuce 0:5) a na individuálních turnajích zapsala pouhá dvě vítězství, přičemž teď má na kontě pět porážek v řadě. Pro Fruhvirtovou se tak vzhledem k formě soupeřky jedná o velkou šanci vylepšit si osobní maximum v pařížském svatostánku.

Nikola Bartůňková debutovala na dospělých grandslamech letos v lednu na Australian Open a senzačně se i díky skalpu Belindy Bencicové probila z kvalifikace až do třetího kola. Pokud chce úspěšně odstartovat i premiéru na profesionálním French Open, bude muset opět dosáhnout na cenné vítězství. Los jí totiž do prvního kola přisoudil světovou devítku a nejvýraznější kometu posledního roku Victorii Mbokovou. Česká tenistka nastoupí se skvělou bilancí 2:1 v soubojích s hráčkami TOP 20 pořadí. Přesto bude jasnou favoritkou Kanaďanka, která kvůli zdravotním problémům neměla ideální přípravu, ovšem v jejím závěru se rozjela a dorazila po finálové účasti ve Štrasburku. Mboková letos absolvovala zatím sedm turnajů a pouze na antuce v Madridu nedokázala vyhrát alespoň tři zápasy.

Velmi těžkou výzvu má před sebou také Vít Kopřiva, jenž zkusí ve druhém kole mužské dvouhry doplnit krajany Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka. V cestě však stojí domácí nevyzpytatelný bouřlivák Corentin Moutet, který jistě bude mít na jednom z největších kurtů v areálu Rolanda Garrose mohutnou podporu. Kopřiva zatím překročil první kolo na grandslamech pouze dvakrát, konkrétně loni tady na French Open a ještě letos v Austrálii. Moutet je v tomto ohledu mnohem úspěšnější a předloni v osmifinále na pařížské antuce trápil aktuální světovou jedničku Jannika Sinnera. Francouz nastoupí do premiérového vzájemného souboje jako kurzový favorit, ačkoli prohrál poslední čtyři zápasy a na antuce to má letos 3:6. Kopřiva i tak nejspíše bude muset najít skvělou formu ze druhé poloviny dubna, kterou v posledních týdnech ztratil.

Úterní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Sabalenková (1-) – Bouzasová (Šp.)
2. Müller (Fr.) – Tsitsipas (Řec.)
3. Gauffová (4-USA) – Townsendová (USA)
4. Sinner (1-It.) – Tabur (Fr.) / nejdříve ve 20:15 SELČ


COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Walton (Austr.) – Medveděv (6-)
2. Siegemundová (Něm.) – Ósakaová (16-Jap.)
3. Kalinská (22-) – Boissonová (Fr.)
4. Auger-Aliassime (4-Kan.) – Altmaier (Něm.)


COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Čilič (Chorv.) – Kouamé (Fr.)
2. Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.)
3. Vandewinkelová (Belg.) – Keysová (19-USA)
4. Birrellová (Austr.) – Pegulaová (5-USA)


COURT 14 (od 11:00 SELČ)
1. Jovicová (17-USA) – Ealaová (Fil.)
2. Faurel (Fr.) – Vacherot (16-Monako)
3. Bublik (9-Kaz.) – Struff (Něm.)
4. Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.)


COURT 7 (od 11:00 SELČ)
1. Griekspoor (29-Niz.) – Arnaldi (It.)
2. L. Fruhvirtová (ČR) – Jacquemotová (Fr.)


COURT 6 (od 11:00 SELČ)
1. Vekičová (Chorv.) – Tubellová (Fr.)
2. Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.)


COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Popyrin (Austr.) – Z. Svajda (USA)
2. Norrie (20-Brit.) – Vallejo (Par.)
3. Kornějevová (-) – Cocciarettová (It.)
4. Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
26.05.2026 16:18
můžu vás uklidnit, Nikoliny kozy mě nezajímají (i když ve skutečnosti bych raději malé)
jih
26.05.2026 16:44
Tak jasně, kde nic není...
Vlk-v-trave
26.05.2026 14:37
Joooo \o/\o/\o/\o/\o/ TeNiSOVa PeRiFeRie iS NOT DEAD!!!!
Parada od Waltona...

Bojkotkar out...
Nutno dodat, ze oba miluji antuku jako hrebik v hlave... ale pro Adama je to obrovsky, obrovsky uspech a rozhodne zaslouzene!!!
Vlk-v-trave
26.05.2026 14:21
Tak, a finalovy set nakonec Adam srovnal... brejk stazeny... 4:4 a jde se do finise...;-)
Walton stoji pred nej. uspechem dosavadni kariery... jeste nikdy nebyl tak blizko... a mozno rict tak daleko k tomu, aby na GS porazil hrace top10...

Tenisova periferie na nohou :-))) Cekaaame, jak tohle dopadne... come on Adam!
Vlk-v-trave
26.05.2026 14:32
Bitva o hodne... skvele Adam... neskutecne lajny :-))) jsem umiral smichy... to bylo hodne po tyci... ale 5:4... a ted musi meda udrzet serv...
Mantra
26.05.2026 11:54
Sába by dneska mohla vypotit trochu šťávy. Pokud Bouzas trochu zabere a potvrdí svůj nějaký malý potenciál, mohla by se Aryna dostat do psycha.
Vlk-v-trave
26.05.2026 11:52
Adam Walton skvele... trpelivost se vyplaci, naopak tenisovy hochstapler Medved z medvedova zkousel ty svoje psycho finty, ze jako neco s kotnikem a tak... nastesti se student Univerzity v Tenneesse nenachytal... a vzorne take zavrel prvni set... ;-)
Saulnier
26.05.2026 12:22
A čo set 2?
Vlk-v-trave
26.05.2026 12:43
Adam propadl... na svem servisu, odvratil tam dost BP... jak serv ztratil, o ktery se dost rvali, tak pak to nejak doklepl... ;-) Dal si voraz...

...nastup ve tretim uz mnohem, mnohem lepsi ze stran studentika z Tenneesse ;-)) Jdeme na potvrzeni brejku ve tretim...
Saulnier
26.05.2026 12:47

vďaka za info, pozrel by som to, keby sa dalo, ale nedá
Vlk-v-trave
26.05.2026 12:59
Ted Adam nejen potvrdil, ale Medved mel nabeh snad na kanara... ovsem jeho pristup... potom co ho Adam prolomil... skoda mluvit...
Medved se snazi o pekne dropy, ktere i vychazeji... Adam mu nic nedaruje, take dropy umi, dokonce si veri i na loby, nebot tu smec Medveda je schopny vybrat... Chvilemi pekne souboje na saku... Medved ale musi ty mice dostat dobre na raketu aby z toho FH zahral dobre... hlavne na BL... potom pochopitelne ma australan problemy...

No kanar nebude... Walton jde na zavreni tretiho setu... toz uvidime..., dufam ze to da i cely zapas...

je az absurdni, ze takovy hrac jak medved chce vyssi PM, ale teda pristup ke hre v tom tretim jak byl prolomeny.... se jen ptam za co? :-D za co to chce...;-D Za tohle bych mu nedal jako divak ani kilo brambor...

Nic Walton bere treti set... tak snad jeste jeden... hlavne aby drzel Adamovi prvni servis...
Saulnier
26.05.2026 13:06
podľa konečných výsledkov setov to tam vyzerá poriadne divoko

Medvedev sa vie opustiť: niekedy sa to prejaví len na úrovni výkonu, niekedy, bohužiaľ na úrovni nešportového správania, k súperovi, k rozhodcovi, divákom, môže to byť hociktorá možnosť, keď to príde, tak to ide

ale páči sa mi jeho herný štýl, je taký odlišný, trochu pankáčina, niečo iné ako bezhlavá streľba
Vlk-v-trave
26.05.2026 13:17
No, mame tu opacko z 2. setu... dlouhy boj o servis Adama...a bohuzel prolomeny (stacilo ze mu trochu horel prvni serv)

Dnes na dropech a fh lepsi medved
Ale na bh je Walton teda sikovnejsi..i ty smece a voleje mu jdou lepe.

Nic tohle vypada na 5 setu... jen doufam, ze se Waltonovi v patem vrati prvni serv :-)))
alcaraz.dva
26.05.2026 13:22
Medvedev skonci na Cerundolovi si myslim
Saulnier
26.05.2026 13:28
ak Cerundolo neskončí na Gastonovi, tak je to možné
Vlk-v-trave
26.05.2026 13:39
No... zatim tu mame famozni nabeh na celkovy dig-dong effect :-)))
Tak aby se toho Franty vubec dockal...
Vlk-v-trave
26.05.2026 13:40
Walton x Medved 6:2 - 1:6 - 6:1 - 1:6
:-)))
Marduch
26.05.2026 13:49
Kluci jsou krasne synchronizovani, kazdy si vzdy po vyhranem setu potrebuje odfrknout
Vlk-v-trave
26.05.2026 14:21
Hraje se vlastne na jeden set, ten rozhodujici :-))
Vlk-v-trave
26.05.2026 09:56
V ohrozeni je spis tenis a svoboda Majoru... seznam se drsne rozsiril... za vyssi Prize Money na GS je asi cca. 150 hracu a hracek... stala se z toho skoro masova hysterie... vcetne i nekterych CZ hracu, cek... (priklad. Kuba Mensik)

Top Hraci, a hracky, kteri stoji proti proudu a od protestu se trhli... Muchova, Kostuk, Anisimova, Mboko, Moutet, za mne Big5 :-D

Dekuji moc Karolino, Marticko, Viktorie, Amando, Corentine... Doufam, ze to tam vyhrajete ;-))) Moc bych vam to pral.. ani nevite jak... :-))
alcaraz.dva
26.05.2026 10:22
To víš že nejsou tohle top hráči v současné době...a při takovém celkovém počtu.. nikdo nikdy nedomluvi..
Bojkot nebude, jelikož by se ozvali sponzoři, a vzali hráčům zhruba čtvrtinu (ne všichni tohle mají ve smlouvách..tusim)
Teď hraci omezili komunikaci s TV ve snaze že TV kanály budou tlačit na pořadatelé, jelikož zaplatili práva vysilani. Byznys...
misa
26.05.2026 10:38
A Marie chce taky víc?
misa
26.05.2026 10:44
Teď čtu ve Sportu:
"Určitě by jim nic neudělalo, kdyby nám dali místo patnácti procent osmnáct, třeba se to v budoucnosti stane," doufá Marie Bouzková.
Vlk-v-trave
26.05.2026 11:29
Skoro vsichni chteji vic zdimat :-)) (na antuce je treba hlavne vic zdimat ty ponozky ;-)
V hledacku bokotniku hlavne uvizli hraci/cky top100... ikdyz... Marusce by Barkov mohl vysvetlit, ze jak vypadne v turnaji do 3.kola tak dostane svym zpusobem vice nez drive :-))) za 1.-3. kolo jsou ty vyhry vyssi... ono obecne jsou vyssi... diky sponzorum...
Dale by ji mohl vysvetlit, ze do toho 4.kola, se dokonce i lepe dani... ono je rozdil 15% a 45% :-)))
Ach ta proklata procenta... hlavne u dani... ty procenta u vyher.... sice z jejich pohledu je to prkotina, ale... pro ty Majory to uz prkotina neni... a neni jednoduche si rict milionek tam, milionek sem... obecne se hraci chovaji jak by slo o halere... Nejsme v 70. letech. Jsme uz uplne nekde jinde...A uz vubec ne na NHL, NBA, nebo fotbale...
Krom Kyrgiose - si nejak nepamatuji - zeby nejaky hrac/cka byl/a schopny/a vyprodat centr kurt behem 20.minut aby divaci videli jen trening... a jestli jde o okruh ATP/WTA tak obcas mam pocit, hlavne u tech arabu, cinanu, ze to jen pracka prachu... nebo hracka... na hrani, ktera tam ani nikoho moc nezajima...
misa
26.05.2026 14:43
Za 3. kolo se Marie dívat nemusí, takže zvýšené peníze má i letos :)

Marušce bych poradil, že když chce víc vydělávat, tak by měla vyhrávat víc zápasů a využívat šance, když se jí otevře pavouk - např. jen letos Merida, Štrasburk. V Madridu a Římě taky nemusela prohrát hned v prvním zápase...
Vlk-v-trave
26.05.2026 15:05
;-))
Diabolique
26.05.2026 14:54
Pozor, a co Novak??? Ten byl prece hlavni tvari tech co se nepripojili k protestu ...
Vlk-v-trave
26.05.2026 15:03
Nejen pripojil ale i podepsal ;-) a Sinnera podporil.
PTP
26.05.2026 15:15
Podepsal, že jeho táta je buržoazní nacionalista.
Diabolique
26.05.2026 15:18
Ja teda nevim, posloucham kazdy den The Tennis Podcast a tam ten protest docela dobre pokryvali a Novaka Djokovice uvadeli jako toho hlavniho, ktery se k nemu nepripojil a svuj media day neomezoval na 15 minut ... a staral se o to, aby vsichni vedeli, ze on se k tomu nepripojil ...
Vlk-v-trave
26.05.2026 15:38
Tak on se nepripojil k tomu, aby bojkotoval... to ne... hrat chtel urcite..;-)
Mantra
26.05.2026 11:57
přesně - Menšík jen ukazuje svou pokrytecky nadutou duši, to že má v rodině invalidu z něho nedělá výjimku, je to přesně jak jsem psal včera, čeští top hráči nejsou plebs
Mantra
26.05.2026 11:57
a to ještě moje černá duše vidí, jak toho hcp zneužívá
Tomas_Smid_fan
26.05.2026 12:21
anebo je to vyjukanec, co neví, která bije a řeší to za něj agent, pro nějž to také znamená zvýšení příjmu.
Mantra
26.05.2026 12:39
Sinuhet1
26.05.2026 08:38
https://sport.aktualne.cz/tenis/teen-fenomen-ktery-vyhasl-ale-proc-ceska-v-parizi-upoutala-uprimnou-zpovedi/r~aaa299983a6317a20c83438a0020326c/
zfloyd
26.05.2026 08:36
když to půjde dobře , tak dvě by moly postoupit , ale který dvě to fakt říct neumím , je to jen zbožné přání
GaelM
26.05.2026 08:12
Doufám, že Katka Siniaková je hlavně 100% zdravá. Ta pauza po Římě ale nebyla moc dlouhá, takže počítám, že se bude dávat do kupy až po RG. Dokonce možná až po Wimbledonu...
misa
26.05.2026 08:03
Linda Fruhvirová má jednu z nejlehčích soupeřek, kterou mohla dostat. Tragická Jacquemot letos vyhrála jen 5 zápasů, z toho tři v BJKC proti slabším tenistkám. Na AO překvapivě zdolala Kosťuk (i když to měla ulehčené zraněním Ukrajinky). Pak už porazila jen Viďmanovou, jejíž úroveň vůbec neodpovídá místu kousek za stovku... Ideální los pro 1. kolo.

Linda Nosková má soupeřku o dost těžší a bude muset zabrat. Kdyby se nepovedlo, má po FO hned zapsanou pětistovku v Queens (Mařenka zatím taky).

Nikola Bartůňková umí překvapit favoritky a Mboko na antuce není tak silná jak na betonu.

Katka Siniaková jasná favoritka, u ní záleží na tom, jestli nepředvede nějaký mentální kolaps. Prohrát na dvou turnajích v řadě z mečbolů nikomu sebedůvěru nepozvedne, což potom bylo vidět i ve Štrasburku...
alcaraz.dva
26.05.2026 09:07
není od věci se podívat komu hračka letos prohrála...jak hrála na tomto povrchu loni...odkud pochází..Možná nebude takova tragicka
misa
26.05.2026 10:35
Co bylo loni v tenise vůbec nerozhoduje...
alcaraz.dva
26.05.2026 10:49
misa
26.05.2026 10:53
Sofia Kenin v roce 2020 vyhrála Australian Open a za rok byla ráda za každou výhru. A takových příběhů je tam plno.
Sinuhet1
26.05.2026 11:10
presne.... vetsinou rozhoduje aktualni forma...
alcaraz.dva
26.05.2026 11:21
nesazet.. nesazet..nesazet
Mantra
26.05.2026 11:58
už jsi se probral ze sangrie?
alcaraz.dva
26.05.2026 12:05
Velkopopovicky Kozel 11..na nic jiného mě nenalakas
Pořád jsem hezká zenska
pantera1
26.05.2026 12:06
tak na Mantřičku
Mantra
26.05.2026 12:11
promiň, mě při tom psaní na ntb, ujíždí levý malíček a nedocvakne "a" - však já vím včera, jsem ti psal jinde, že s tebou nebojuji.
PTP
26.05.2026 12:17
Pořád?
Mantra
26.05.2026 12:42
Kozla jsem pil na gymlu, kousek od školy byla hospoda Na Růžku (majitel David Rath - Roudnice nad Labem) - bylo to fak to dobrý, třeba před tělocvikem nebo po a Standa nám dal vždy šnit na rychlo. Jo a ty soutěže. Ve 4 ročníku jsem uhaluzil jeden měsíc 3. flek v počtu vypitých piv... asi 170 tuším to tenkrát bylo, na 1. flek to bylo daleko - přes 300.
pantera1
26.05.2026 12:05
Je to holka
Mantra
26.05.2026 12:51
pro tebe vysvětlení zvlášť. mě při tom psaní na ntb, ujíždí levý malíček a nedocvakne "a" - však já vím včera, jsem ti psal jinde, že s tebou nebojuji.

já vím že je to chica
PTP
26.05.2026 13:30
Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón - znáš?
Mantra
26.05.2026 14:09
neznám - mám to googlit?
stojí to za to?
PTP
26.05.2026 15:16
První film Pedra Almodovara
Sinuhet1
26.05.2026 06:08
Nikola je sice v ohrozeni , ale proti silnym souperkam umi prekvapit. MBoko je ale bez debat opravdu vyborna hracka, to by Nikola musela zahrat jako proti Bencic na AOpen....
