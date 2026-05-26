French Open: Bartůňková, Fruhvirtová a Kopřiva v ohrožení. Nastoupí Siniaková, končí Nosková
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 26. 5.
Češi v akci
Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.) | Court 6 (12:30 SELČ)
L. Fruhvirtová (ČR) – Jacquemotová (Fr.) | Court 7 (13:00 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.) | Court Simonne-Mathieu (13:00 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.) | Court 14 (16:30 SELČ)
Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.) | Court 13 (16:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Nosková má těžké první kolo, hraje i Siniaková
Linda Nosková bude plnit v prvním kole French Open roli favoritky, ovšem je tu několik ALE. Bývalé juniorské šampionce tohoto turnaje se totiž mezi profesionálkami v tomto dějišti vůbec nedaří. Ze čtyř startů v hlavní soutěži zapsala dohromady jen dvě vítězství a jejím maximem je pouze druhé kolo. Navíc bude čelit zkušené bývalé světové trojce Marii Sakkariové, která v areálu Rolanda Garrose zaznamenala semifinále. Česká žebříčková dvojka si nicméně úlohu favoritky skutečně zaslouží. Vsetínská rodačka má za sebou velmi solidní přípravu, kdežto řecká hvězda nemá dobrou formu a už dávno nebudí takový respekt jako před lety. To však neznamená, že by měla být podceňována. Obzvláště na pomalé pařížské antuce, na které má Nosková evidentně potíže. Ještě k tomu Sakkariová suverénně vyhrála loňský duel na betonu v Adelaide a předloni v Dauhá padla až po velmi těsném průběhu.
Kateřina Siniaková má jedinečnou příležitost přejít přes první kolo a očekává se, že potvrdí roli favoritky. Aktuální deblová světová jednička má mnohem víc zkušeností než protivnice Simona Waltertová, která si zahraje hlavní soutěž na grandslamech teprve počtvrté v kariéře a zatím nikdy nebyla výš než na 81. místě žebříčku. Rodačka z Hradce Králové však neměla ideální přípravu, když padla po nevyužitých mečbolech s Caty McNallyovou v Madridu i Annou Kalinskou v Římě a ve Štrasburku nestačila hned na Marii Bouzkovou, přičemž v Madridu si přivodila zranění nohy. Ani Waltertová, která má antuku v oblibě, ovšem na přípravných turnajích nijak nezářila. Siniaková by tak měla mít v premiérovém vzájemném souboji s touto švýcarskou soupeřkou převahu.
Fruhvirtová, Bartůňková a Kopřiva v ohrožení
Linda Fruhvirtová předčila na letošním French Open veškerá očekávání a každé další vítězství bude znamenat příjemný bonus. Starší z talentovaných sester jako jediná z českých tenistů prošla tříkolovým kvalifikačním sítem a po solidních výkonech by mohla poprvé v kariéře překročit úvodní kolo hlavní soutěže French Open. Musí se však připravit na bouřlivou atmosféru proti domácí Else Jacquemotové. Pravděpodobně mnohem výraznější než v předchozích soubojích s Harmony Tanovou a Jessikou Ponchetovou v kvalifikaci. Francouzka obhajuje třetí kolo a dorazila do Paříže v katastrofální formě. Letos má bilanci 5:14 (na antuce 0:5) a na individuálních turnajích zapsala pouhá dvě vítězství, přičemž teď má na kontě pět porážek v řadě. Pro Fruhvirtovou se tak vzhledem k formě soupeřky jedná o velkou šanci vylepšit si osobní maximum v pařížském svatostánku.
Nikola Bartůňková debutovala na dospělých grandslamech letos v lednu na Australian Open a senzačně se i díky skalpu Belindy Bencicové probila z kvalifikace až do třetího kola. Pokud chce úspěšně odstartovat i premiéru na profesionálním French Open, bude muset opět dosáhnout na cenné vítězství. Los jí totiž do prvního kola přisoudil světovou devítku a nejvýraznější kometu posledního roku Victorii Mbokovou. Česká tenistka nastoupí se skvělou bilancí 2:1 v soubojích s hráčkami TOP 20 pořadí. Přesto bude jasnou favoritkou Kanaďanka, která kvůli zdravotním problémům neměla ideální přípravu, ovšem v jejím závěru se rozjela a dorazila po finálové účasti ve Štrasburku. Mboková letos absolvovala zatím sedm turnajů a pouze na antuce v Madridu nedokázala vyhrát alespoň tři zápasy.
Velmi těžkou výzvu má před sebou také Vít Kopřiva, jenž zkusí ve druhém kole mužské dvouhry doplnit krajany Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka. V cestě však stojí domácí nevyzpytatelný bouřlivák Corentin Moutet, který jistě bude mít na jednom z největších kurtů v areálu Rolanda Garrose mohutnou podporu. Kopřiva zatím překročil první kolo na grandslamech pouze dvakrát, konkrétně loni tady na French Open a ještě letos v Austrálii. Moutet je v tomto ohledu mnohem úspěšnější a předloni v osmifinále na pařížské antuce trápil aktuální světovou jedničku Jannika Sinnera. Francouz nastoupí do premiérového vzájemného souboje jako kurzový favorit, ačkoli prohrál poslední čtyři zápasy a na antuce to má letos 3:6. Kopřiva i tak nejspíše bude muset najít skvělou formu ze druhé poloviny dubna, kterou v posledních týdnech ztratil.
Úterní program
COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Sabalenková (1-) – Bouzasová (Šp.)
2. Müller (Fr.) – Tsitsipas (Řec.)
3. Gauffová (4-USA) – Townsendová (USA)
4. Sinner (1-It.) – Tabur (Fr.) / nejdříve ve 20:15 SELČ
COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Walton (Austr.) – Medveděv (6-)
2. Siegemundová (Něm.) – Ósakaová (16-Jap.)
3. Kalinská (22-) – Boissonová (Fr.)
4. Auger-Aliassime (4-Kan.) – Altmaier (Něm.)
COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Čilič (Chorv.) – Kouamé (Fr.)
2. Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.)
3. Vandewinkelová (Belg.) – Keysová (19-USA)
4. Birrellová (Austr.) – Pegulaová (5-USA)
COURT 14 (od 11:00 SELČ)
1. Jovicová (17-USA) – Ealaová (Fil.)
2. Faurel (Fr.) – Vacherot (16-Monako)
3. Bublik (9-Kaz.) – Struff (Něm.)
4. Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.)
COURT 7 (od 11:00 SELČ)
1. Griekspoor (29-Niz.) – Arnaldi (It.)
2. L. Fruhvirtová (ČR) – Jacquemotová (Fr.)
COURT 6 (od 11:00 SELČ)
1. Vekičová (Chorv.) – Tubellová (Fr.)
2. Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.)
COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Popyrin (Austr.) – Z. Svajda (USA)
2. Norrie (20-Brit.) – Vallejo (Par.)
3. Kornějevová (-) – Cocciarettová (It.)
4. Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.)
Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Parada od Waltona...
Bojkotkar out...
Nutno dodat, ze oba miluji antuku jako hrebik v hlave... ale pro Adama je to obrovsky, obrovsky uspech a rozhodne zaslouzene!!!
Walton stoji pred nej. uspechem dosavadni kariery... jeste nikdy nebyl tak blizko... a mozno rict tak daleko k tomu, aby na GS porazil hrace top10...
Tenisova periferie na nohou :-))) Cekaaame, jak tohle dopadne... come on Adam!
...nastup ve tretim uz mnohem, mnohem lepsi ze stran studentika z Tenneesse ;-)) Jdeme na potvrzeni brejku ve tretim...
vďaka za info, pozrel by som to, keby sa dalo, ale nedá
Medved se snazi o pekne dropy, ktere i vychazeji... Adam mu nic nedaruje, take dropy umi, dokonce si veri i na loby, nebot tu smec Medveda je schopny vybrat... Chvilemi pekne souboje na saku... Medved ale musi ty mice dostat dobre na raketu aby z toho FH zahral dobre... hlavne na BL... potom pochopitelne ma australan problemy...
No kanar nebude... Walton jde na zavreni tretiho setu... toz uvidime..., dufam ze to da i cely zapas...
je az absurdni, ze takovy hrac jak medved chce vyssi PM, ale teda pristup ke hre v tom tretim jak byl prolomeny.... se jen ptam za co? :-D za co to chce...;-D Za tohle bych mu nedal jako divak ani kilo brambor...
Nic Walton bere treti set... tak snad jeste jeden... hlavne aby drzel Adamovi prvni servis...
Medvedev sa vie opustiť: niekedy sa to prejaví len na úrovni výkonu, niekedy, bohužiaľ na úrovni nešportového správania, k súperovi, k rozhodcovi, divákom, môže to byť hociktorá možnosť, keď to príde, tak to ide
ale páči sa mi jeho herný štýl, je taký odlišný, trochu pankáčina, niečo iné ako bezhlavá streľba
Dnes na dropech a fh lepsi medved
Ale na bh je Walton teda sikovnejsi..i ty smece a voleje mu jdou lepe.
Nic tohle vypada na 5 setu... jen doufam, ze se Waltonovi v patem vrati prvni serv :-)))
Tak aby se toho Franty vubec dockal...
:-)))
Top Hraci, a hracky, kteri stoji proti proudu a od protestu se trhli... Muchova, Kostuk, Anisimova, Mboko, Moutet, za mne Big5 :-D
Dekuji moc Karolino, Marticko, Viktorie, Amando, Corentine... Doufam, ze to tam vyhrajete ;-))) Moc bych vam to pral.. ani nevite jak... :-))
Bojkot nebude, jelikož by se ozvali sponzoři, a vzali hráčům zhruba čtvrtinu (ne všichni tohle mají ve smlouvách..tusim)
Teď hraci omezili komunikaci s TV ve snaze že TV kanály budou tlačit na pořadatelé, jelikož zaplatili práva vysilani. Byznys...
"Určitě by jim nic neudělalo, kdyby nám dali místo patnácti procent osmnáct, třeba se to v budoucnosti stane," doufá Marie Bouzková.
V hledacku bokotniku hlavne uvizli hraci/cky top100... ikdyz... Marusce by Barkov mohl vysvetlit, ze jak vypadne v turnaji do 3.kola tak dostane svym zpusobem vice nez drive :-))) za 1.-3. kolo jsou ty vyhry vyssi... ono obecne jsou vyssi... diky sponzorum...
Dale by ji mohl vysvetlit, ze do toho 4.kola, se dokonce i lepe dani... ono je rozdil 15% a 45% :-)))
Ach ta proklata procenta... hlavne u dani... ty procenta u vyher.... sice z jejich pohledu je to prkotina, ale... pro ty Majory to uz prkotina neni... a neni jednoduche si rict milionek tam, milionek sem... obecne se hraci chovaji jak by slo o halere... Nejsme v 70. letech. Jsme uz uplne nekde jinde...A uz vubec ne na NHL, NBA, nebo fotbale...
Krom Kyrgiose - si nejak nepamatuji - zeby nejaky hrac/cka byl/a schopny/a vyprodat centr kurt behem 20.minut aby divaci videli jen trening... a jestli jde o okruh ATP/WTA tak obcas mam pocit, hlavne u tech arabu, cinanu, ze to jen pracka prachu... nebo hracka... na hrani, ktera tam ani nikoho moc nezajima...
Marušce bych poradil, že když chce víc vydělávat, tak by měla vyhrávat víc zápasů a využívat šance, když se jí otevře pavouk - např. jen letos Merida, Štrasburk. V Madridu a Římě taky nemusela prohrát hned v prvním zápase...
Linda Nosková má soupeřku o dost těžší a bude muset zabrat. Kdyby se nepovedlo, má po FO hned zapsanou pětistovku v Queens (Mařenka zatím taky).
Nikola Bartůňková umí překvapit favoritky a Mboko na antuce není tak silná jak na betonu.
Katka Siniaková jasná favoritka, u ní záleží na tom, jestli nepředvede nějaký mentální kolaps. Prohrát na dvou turnajích v řadě z mečbolů nikomu sebedůvěru nepozvedne, což potom bylo vidět i ve Štrasburku...
Pořád jsem hezká zenska
já vím že je to chica
stojí to za to?