French Open: Nebezpečná výzva pro Noskovou! Tři Češi v ohrožení, Siniaková je favoritka

DNES, 06:00
Pět českých tenistů vstoupí v rámci úterního programu do hlavní soutěže grandslamového French Open. Linda Nosková, kterou čeká těžká výzva, a Kateřina Siniaková budou plnit roli favoritky. Naopak v ohrožení jsou kvalifikantka Linda Fruhvirtová, Vít Kopřiva a také Nikola Bartůňková, jež zkusí zaskočit světovou devítku.
Linda Nosková odehraje těžké první kolo na French Open (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 26. 5.

Češi v akci
Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.) | Court 6 (12:30 SELČ)
L. Fruhvirtová (ČR) – Jacquemotová (Fr.) | Court 7 (13:00 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.) | Court Simonne-Mathieu (13:00 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.) | Court 14 (16:30 SELČ)
Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.) | Court 13 (16:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Nosková má těžké první kolo, hraje i Siniaková

Linda Nosková bude plnit v prvním kole French Open roli favoritky, ovšem je tu několik ALE. Bývalé juniorské šampionce tohoto turnaje se totiž mezi profesionálkami v tomto dějišti vůbec nedaří. Ze čtyř startů v hlavní soutěži zapsala dohromady jen dvě vítězství a jejím maximem je pouze druhé kolo. Navíc bude čelit zkušené bývalé světové trojce Marii Sakkariové, která v areálu Rolanda Garrose zaznamenala semifinále. Česká žebříčková dvojka si nicméně úlohu favoritky skutečně zaslouží. Vsetínská rodačka má za sebou velmi solidní přípravu, kdežto řecká hvězda nemá dobrou formu a už dávno nebudí takový respekt jako před lety. To však neznamená, že by měla být podceňována. Obzvláště na pomalé pařížské antuce, na které má Nosková evidentně potíže. Ještě k tomu Sakkariová suverénně vyhrála loňský duel na betonu v Adelaide a předloni v Dauhá padla až po velmi těsném průběhu.

Kateřina Siniaková má jedinečnou příležitost přejít přes první kolo a očekává se, že potvrdí roli favoritky. Aktuální deblová světová jednička má mnohem víc zkušeností než protivnice Simona Waltertová, která si zahraje hlavní soutěž na grandslamech teprve počtvrté v kariéře a zatím nikdy nebyla výš než na 81. místě žebříčku. Rodačka z Hradce Králové však neměla ideální přípravu, když padla po nevyužitých mečbolech s Caty McNallyovou v Madridu i Annou Kalinskou v Římě a ve Štrasburku nestačila hned na Marii Bouzkovou, přičemž v Madridu si přivodila zranění nohy. Ani Waltertová, která má antuku v oblibě, ovšem na přípravných turnajích nijak nezářila. Siniaková by tak měla mít v premiérovém vzájemném souboji s touto švýcarskou soupeřkou převahu.

Fruhvirtová, Bartůňková a Kopřiva v ohrožení

Linda Fruhvirtová předčila na letošním French Open veškerá očekávání a každé další vítězství bude znamenat příjemný bonus. Starší z talentovaných sester jako jediná z českých tenistů prošla tříkolovým kvalifikačním sítem a po solidních výkonech by mohla poprvé v kariéře překročit úvodní kolo hlavní soutěže French Open. Musí se však připravit na bouřlivou atmosféru proti domácí Else Jacquemotové. Pravděpodobně mnohem výraznější než v předchozích soubojích s Harmony Tanovou a Jessikou Ponchetovou v kvalifikaci. Francouzka obhajuje třetí kolo a dorazila do Paříže v katastrofální formě. Letos má bilanci 5:14 (na antuce 0:5) a na individuálních turnajích zapsala pouhá dvě vítězství, přičemž teď má na kontě pět porážek v řadě. Pro Fruhvirtovou se tak vzhledem k formě soupeřky jedná o velkou šanci vylepšit si osobní maximum v pařížském svatostánku.

Nikola Bartůňková debutovala na dospělých grandslamech letos v lednu na Australian Open a senzačně se i díky skalpu Belindy Bencicové probila z kvalifikace až do třetího kola. Pokud chce úspěšně odstartovat i premiéru na profesionálním French Open, bude muset opět dosáhnout na cenné vítězství. Los jí totiž do prvního kola přisoudil světovou devítku a nejvýraznější kometu posledního roku Victorii Mbokovou. Česká tenistka nastoupí se skvělou bilancí 2:1 v soubojích s hráčkami TOP 20 pořadí. Přesto bude jasnou favoritkou Kanaďanka, která kvůli zdravotním problémům neměla ideální přípravu, ovšem v jejím závěru se rozjela a dorazila po finálové účasti ve Štrasburku. Mboková letos absolvovala zatím sedm turnajů a pouze na antuce v Madridu nedokázala vyhrát alespoň tři zápasy.

Velmi těžkou výzvu má před sebou také Vít Kopřiva, jenž zkusí ve druhém kole mužské dvouhry doplnit krajany Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka. V cestě však stojí domácí nevyzpytatelný bouřlivák Corentin Moutet, který jistě bude mít na jednom z největších kurtů v areálu Rolanda Garrose mohutnou podporu. Kopřiva zatím překročil první kolo na grandslamech pouze dvakrát, konkrétně loni tady na French Open a ještě letos v Austrálii. Moutet je v tomto ohledu mnohem úspěšnější a předloni v osmifinále na pařížské antuce trápil aktuální světovou jedničku Jannika Sinnera. Francouz nastoupí do premiérového vzájemného souboje jako kurzový favorit, ačkoli prohrál poslední čtyři zápasy a na antuce to má letos 3:6. Kopřiva i tak nejspíše bude muset najít skvělou formu ze druhé poloviny dubna, kterou v posledních týdnech ztratil.

Úterní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Sabalenková (1-) – Bouzasová (Šp.)
2. Müller (Fr.) – Tsitsipas (Řec.)
3. Gauffová (4-USA) – Townsendová (USA)
4. Sinner (1-It.) – Tabur (Fr.) / nejdříve ve 20:15 SELČ


COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Walton (Austr.) – Medveděv (6-)
2. Siegemundová (Něm.) – Ósakaová (16-Jap.)
3. Kalinská (22-) – Boissonová (Fr.)
4. Auger-Aliassime (4-Kan.) – Altmaier (Něm.)


COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Čilič (Chorv.) – Kouamé (Fr.)
2. Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.)
3. Vandewinkelová (Belg.) – Keysová (19-USA)
4. Birrellová (Austr.) – Pegulaová (5-USA)


COURT 14 (od 11:00 SELČ)
1. Jovicová (17-USA) – Ealaová (Fil.)
2. Faurel (Fr.) – Vacherot (16-Monako)
3. Bublik (9-Kaz.) – Struff (Něm.)
4. Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.)


COURT 7 (od 11:00 SELČ)
1. Griekspoor (29-Niz.) – Arnaldi (It.)
2. L. Fruhvirtová (ČR) – Jacquemotová (Fr.)


COURT 6 (od 11:00 SELČ)
1. Vekičová (Chorv.) – Tubellová (Fr.)
2. Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.)


COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Popyrin (Austr.) – Z. Svajda (USA)
2. Norrie (20-Brit.) – Vallejo (Par.)
3. Kornějevová (-) – Cocciarettová (It.)
4. Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Sinuhet1
26.05.2026 06:08
Nikola je sice v ohrozeni , ale proti silnym souperkam umi prekvapit. MBoko je ale bez debat opravdu vyborna hracka, to by Nikola musela zahrat jako proti Bencic na AOpen....
